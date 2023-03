Devriez-vous acheter un Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ?

Beaucoup de choses ont changé dans le paysage automobile au cours des cinq dernières années, depuis que nous avons conduit pour la première fois le Mitsubishi Outlander PHEV 2018. Bien que je n’ai pas été enthousiasmé par le VUS rechargeable, l’approche de Mitsubishi en matière de mobilité durable avait une valeur immense. En 2023, cependant, le débat n’est plus de savoir si vous devriez acheter un Outlander PHEV, mais plutôt si vous devriez acheter un VE à la place.

Mais ce n’est pas le sujet de cet article, bien qu’il faille noter qu’à près de 47 000 $ au départ, le prix de base du Mitsubishi Outlander PHEV 2023 se retrouve essentiellement au milieu de la fourchette de prix de départ des VÉs de 40 000 $ à 55 000 $.

OK, j’ai menti… Le problème est de déterminer la valeur réelle de la technologie hybride rechargeable. L’ennemi est, pour les moteurs à combustion interne, les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, l’hiver, le froid et les conditions de conduite difficiles. Ces conditions sont monnaie courante pour des dizaines et des dizaines de millions de Nord-Américains pendant quelques mois chaque année. Or, les moteurs à combustion interne et les véhicules électriques sont tous deux affectés par ces mystérieuses conditions météorologiques, qui se traduisent par une augmentation de 10 à 20 % de la consommation de carburant ou une diminution de 20 à 30 % de l’autonomie des véhicules électriques. Vous voyez où je veux en venir ? Oui, les véhicules hybrides rechargeables offrent le meilleur des deux mondes, mais subissent inévitablement le pire. Je m’arrête là.

En supposant que les VHR soient « bons », peu d’entre eux, sinon aucun, sont aussi avancé ou sophistiqué que le tout nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2023. Dans des conditions idéales, il se délecte d’être ultra-efficace, de transporter un grand nombre de personnes et d’équipements et, selon mon voisinage, d’avoir une belle allure en même temps. De plus, le véhicule a une valeur ajoutée.

Pour 46 538 $, la version ES S-AWC de base comprend un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un écran tactile de 8 pouces, des sièges avant chauffants, et plus encore. La LE S-AWC, à 51 238 $, offre un volant chauffant, un écran de 9 pouces, un hayon électrique et quelques autres éléments qui en font le meilleur achat. Le GT Premium S-AWC testée, à 57 048 $, ajoute un affichage tête haute, un système audio Bose, des pare-soleil et du cuir deux tons, entre autres.

Toutes les versions sont propulsées par un moteur de 2,4 litres à aspiration normale jumelé à deux moteurs électriques synchrones à aimant permanent. La grande nouvelle, c’est que les 248 ch et 332 lb-pi de couple combiné en font l’Outlander PHEV le plus puissant de tous les temps. De plus, la nouvelle batterie de 20 kWh, plus grande, permet de rouler sans essence sur une distance estimée à 61 km.

La question est donc de savoir si vous devriez dépenser environ 15 000 $ de plus (avant les incitatifs) pour le PHEV par rapport à l’Outlander régulier.

Pourquoi acheter un Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ?

Un habitacle attrayant et confortable

L’Outlander est un VUS compact assez grand. Les deux premières rangées offrent un espace généreux aux occupants. C’est particulièrement vrai pour la rangée du milieu, car lorsqu’elle est reculée, l’espace pour les jambes est presque digne d’une limousine.

Le GT Premium testé a été livrée avec un magnifique intérieur en cuir bicolore. Au premier coup d’œil, la présentation est aussi haut de gamme que n’importe quelle Mercedes-Benz deux fois plus chère. La disposition et la fonctionnalité du tableau de bord sont un mélange agréable de formes et de fonctions, et la finition est de qualité supérieure, comme le suggère le nom de la version.

De nombreux modes de conduite pour tirer le maximum d’efficacité de la technologie

Mitsubishi souhaite que ses clients tirent le meilleur de leurs efforts en matière d’ingénierie. C’est pourquoi il offre aux conducteurs et aux propriétaires de nombreux moyens de contrôler l’utilisation de l’énergie stockée, notamment en sauvegardant la charge pour l’utiliser plus tard ou en demandant au système de recharger la batterie pour une utilisation ultérieure.

Mitsubishi a également équipé l’Outlander PHEV de différents modes de régénération des freins (accessibles via les palettes au volant), y compris la conduite sur une seule pédale, ainsi que de modes de conduite. Grâce à ces outils, en tant que conducteur, vous pourrez moduler avec précision comment et quand l’énergie stockée dans la batterie est utilisée.

Agréable à conduire

Malgré sa puissance supplémentaire, le tout nouveau Mitsubishi Outlander PHEV 2023 n’est pas rapide, mais il est agréable à conduire. Lorsque les conditions sont réunies, l’Outlander fonctionne à pleine puissance EV avec un effet apaisant et relaxant. Et grâce à une batterie plus grande de 40 %, l’autonomie est désormais plus importante.

Le châssis de l’Outlander est réglé pour le raffinement, et il y parvient, malgré la présence des jantes de 20 pouces de la GT.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Mitsubishi Outlander PHEV 2023

Payer 15 000 $ pour la même consommation de carburant en conditions réelles

Les estimations de Mitsubishi vous donneront du fil à retordre. En conduite combinée, le PHEV consomme en moyenne 9,0 L/100 km. La version non PHEV affiche une consommation moyenne de 8,9 litres aux 100 kilomètres… Pendant la semaine que j’ai passée avec le VUS, j’ai obtenu une moyenne peu convenable de 10,5 litres aux 100 kilomètres.

Le problème aggravant est qu’en plein hiver, le moteur à essence ne s’arrête pas assez souvent ou fonctionne systématiquement pendant les 10 premières minutes d’utilisation. Mes trajets du matin consistent à déposer les enfants à l’école et à la garderie, ce qui représente un grand total de 20 minutes de fonctionnement sur une distance de moins de 8 km. Au Québec, pendant environ quatre mois de l’année, ce sera la réalité. De plus, j’ai pris soin de brancher le PHEV tous les soirs.

La troisième rangée est lourde à traîner

Bien que ce ne soit pas une raison pour ne pas acheter le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 ou autre, la troisième rangée demeure un outil de marketing plutôt qu’un moyen réel et fonctionnel de positionner deux autres occupants. Une option de suppression de la troisième rangée permettrait non seulement de libérer de l’espace dans le coffre, mais aussi d’économiser un nombre non négligeable de kilos par rapport aux 4 700 livres que pèse le VUS sur la route.

Le poids du PHEV

En parlant de livres, la batterie de l’Outlander PHEV ajoute près de 900 livres (ES S-AWC vs. PHEV ES S-AWC), ce qui annule tous les effets positifs du système hybride du VUS. C’est pourquoi les chiffres de la consommation de carburant en conditions réelles sont si mauvais…

Méfiez-vous du mode de conduite Eco

Comme je voulais maximiser l’efficacité autant que possible, j’ai immédiatement réglé le mode de conduite sur Eco. J’ai découvert que, contrairement à la plupart des autres véhicules dotés d’un tel mode de conduite, l’Outlander PHEV ne relâche pas la puissance même en cas de sollicitation extrême de l’accélérateur — ce qui peut rendre les accélérations sur l’autoroute pour le moins déconcertantes.

Système HVAC excessivement bruyant

Je ne me souviens pas d’avoir connu un système de chauffage, de ventilation et de climatisation aussi bruyant depuis que j’ai conduit et évalué une Dodge Neon 1999. Je suis peut-être un peu dur, mais aucun des véhicules électriques que j’ai conduits au cours des trois dernières années n’a importuné ses occupants avec autant de bruits et de vibrations provenant du système de chauffage.

Conclusion

Si vous vous en tenez à un Outlander PHEV, la version LE inférieure s’avère le bon choix. Dépenser 6 000 $ de plus pour du cuir et des jantes ne sert à rien.

Lorsqu’on le compare à un Kia Sportage PHEV 2023 récemment testé, l’Outlander PHEV perd pied. À 48 995 $, la version supérieure SX de Kia se vend 8 000 $ de moins que la GT Premium, qui offre le même niveau d’équipement, est admissible aux mêmes incitatifs et offre une autonomie de 54 km en mode tout électrique. Le style du Sportage et de l’Outlander est une question de préférence personnelle et, enfin, aucun des deux n’est aussi efficace que leurs fabricants respectifs voudraient le faire croire.

En définitive, le Mitsubishi Outlander PHEV 2023, bien qu’il ait été considérablement amélioré par rapport au modèle précédent, n’est toujours pas convaincant. Si vous voulez un Outlander, laissez tomber le PHEV, économisez de l’argent et achetez un Outlander ordinaire.