Devriez-vous Acheter un Hyundai Palisade 2025?

Les VUS de taille moyenne à trois rangées restent les favoris des familles qui ont horreur des minifourgonnettes, et le Hyundai Palisade est l’un des modèles les plus populaires de ce segment depuis son introduction pour l’année-modèle 2020. Cinq ans plus tard, ce modèle continue d’offrir la même formule de base, combinant un habitacle spacieux pouvant accueillir jusqu’à huit personnes, de nombreuses technologies d’info divertissement et d’aide à la conduite, ainsi qu’un moteur V6 souple et puissant.

Principaux faits concernant le Hyundai Palisade 2025

Le Palisade est le plus grand VUS de la gamme Hyundai, partageant son architecture et son groupe motopropulseur avec le Kia Telluride. Comme mentionné plus haut, le Palisade est propulsé par un moteur V6 de 3,8 litres qui délivre 291 chevaux et 262 lb-pi de couple aux quatre roues par l’intermédiaire d’une transmission automatique conventionnelle à 8 rapports. Quatre niveaux de finition sont disponibles en 2025, avec le retour de la version d’entrée de gamme Preferred. Cette version débute l’échelle des prix avec un PDSF de 50 499 $. Elle est suivie de la version Urban, proposée à partir de 55 699 dollars, et de l’Ultimate Calligraphy à 59 299 dollars. La version Ultimate Calligraphy Night vient compléter la gamme à 60 799 dollars.

Les principales caractéristiques de série du Palisade Preferred comprennent une suspension arrière à correcteur d’assiette, un régulateur de vitesse adaptatif, un avertisseur de collision avant avec freinage d’urgence automatique, des feux de route automatiques, un écran d’info divertissement de 12,3 pouces, Apple Car Play et Android Auto, une configuration à 8 places, des sièges avant et un volant chauffants, une climatisation automatique à trois zones, un écran de 4,2 pouces dans le combiné d’instruments, des jantes en alliage de 20 pouces, des phares à DEL, et un toit ouvrant.

En option ou inclus dans d’autres niveaux de finition, on trouve des éléments tels que l’aide au stationnement à distance, le Highway Driving Assist 2, le chargement de téléphone sans fil, l’affichage tête haute, la sellerie en cuir Nappa, les sièges avant et arrière ventilés, un système audio Harman Kardon à 12 haut-parleurs, des caméras panoramiques, des sièges baquets à la deuxième rangée, un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces avec des moniteurs d’angle mort, des sièges de troisième rangée motorisés et un toit à deux panneaux vitrés.

Pourquoi acheter un Hyundai Palisade 2025 ?

Espace intérieur

Comme on peut s’y attendre compte tenu de son positionnement au sein de la marque Hyundai, le Palisade 2025 est un VUS spacieux qui peut facilement accueillir une famille, même lors de longs trajets. Si la troisième rangée n’est pas la plus spacieuse de la catégorie, elle offre tout de même un niveau de confort décent et son utilisation laisse un espace de chargement plus utile que dans le Santa Fe. Avec tous les sièges arrière rabattus, le Palisade peut transporter jusqu’à 2 447 litres de chargement grâce à un plancher plat jusqu’aux sièges avant.

Confort général

En plus de son espace intérieur généreux, le Hyundai Palisade 2025 bénéficie de sièges bien rembourrés et d’une suspension souple, ce qui le rend très confortable sur l’autoroute et en ville. Les gros nids de poule ou les rails de train peuvent provoquer quelques secousses brutales, mais cela ne nuit pas à la nature détendue de la conduite.

Technologies

Comme la plupart des modèles Hyundai, le Palisade 2025 dispose d’une longue liste de technologies et de caractéristiques qui sont souvent en option dans les véhicules concurrents. Par exemple, chaque Palisade est équipé de série de toutes les fonctions d’aide à la conduite les plus populaires et les options à cet égard se limitent au système Highway Driving Assist 2 et au système de surveillance des angles morts par caméras. Parmi les autres commodités proposées dans les niveaux de finition supérieurs, citons les sièges chauffants et ventilés de la deuxième rangée et le système de stationnement à distance, qui permet d’avancer ou de reculer le Palisade à l’aide de boutons situés sur le porte-clés.

Raffinement mécanique

Un autre élément qui permet au Hyundai Palisade 2025 de se démarquer dans son segment populaire est son moteur V6. En effet, si ce type de moteur était de mise dans tout VUS intermédiaire il y a quelques années, de nombreux constructeurs les ont abandonnés au profit de 4 cylindres turbocompressés depuis. Les principaux avantages d’un moteur V6 sont sa souplesse et son raffinement, tous deux présents dans le Palisade. Associé à une puissance linéaire, une boîte de vitesses souple et une belle sonorité, il rend le VUS Hyundai plus agréable à conduire que ses concurrents, sans grande pénalité en termes de consommation de carburant.

Un look haut de gamme

Depuis ses débuts en 2020, le Hyundai Palisade est sensiblement plus haut de gamme que ses concurrents en termes d’apparence, se comparant favorablement aux modèles de marque premium. Les mises à jour effectuées en 2023 n’ont pas atténué cette impression, notamment dans la version Ultimate Calligraphy, qui présente de nombreuses touches de chrome et de métal brossé.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Hyundai Palisade 2025

Un nouveau modèle est attendu plus tard dans l’année

Hyundai travaille sur une nouvelle génération du Palisade pour 2026 qui devrait arriver chez les concessionnaires avant la fin de l’année. Bien que cela n’enlève rien au modèle actuel, cela signifie que les acheteurs qui veulent la dernière nouveauté sur le marché devront attendre quelques mois avant de faire leur achat. La valeur résiduelle du Palisade 2025 pourrait également chuter lorsque le nouveau modèle arrivera sur le marché.

Pas d’options hybrides

Bien que le moteur V6 ne soit pas particulièrement gourmand, avec une consommation moyenne de 10,6 L/100 km lors de notre semaine d’essai, il serait intéressant que Hyundai offre des versions hybrides rechargeables ou traditionnelles du Palisade, d’autant plus que des rivaux comme le Toyota Grand Highlander et le Mazda CX-90 peuvent se vanter d’avoir des coûts d’utilisation beaucoup plus bas grâce à l’électrification. Le constructeur n’a pas encore révélé les détails techniques du futur Palisade 2026, mais il est probable que des modèles hybrides fassent partie de l’équation.

Pas nécessairement une aubaine

Hyundai était autrefois connu pour ses prix bas et ses propositions de valeur alléchantes, mais les choses ont quelque peu changé. En effet, le Palisade 2025 démarre au même prix que la plupart de ses concurrents, à quelques centaines près. Hyundai inclut toujours un peu plus d’équipements que la plupart des autres constructeurs pour ce prix, et les versions haut de gamme sont un peu plus abordables que les versions comparables d’autres constructeurs, mais ne vous attendez pas à trouver une énorme aubaine avec le Palisade.

Des fonctions d’aide à la conduite moyennes

Le Hyundai Palisade 2025 est équipé d’une longue liste de dispositifs d’aide à la conduite, mais s’ils sont assez efficaces, ils ne sont pas toujours aussi raffinés que ceux proposés par d’autres constructeurs. Par exemple, le système d’alerte de collision avant est un peu trop sensible et les changements de voie automatisés ne sont pas très convaincants. Ce sont de petits désagréments, mais il serait intéressant de voir une amélioration pour la prochaine génération du Palisade.

Concurrence avec le Santa Fe et le Telluride

Cette dernière raison de reconsidérer l’achat d’un Hyundai Palisade 2025 n’a rien à voir avec le véhicule lui-même, mais plutôt avec son constructeur. En effet, le plus grand VUS de Hyundai doit faire face à une forte concurrence de son proche parent, le Kia Telluride, ainsi que de son petit frère, le nouveau Santa Fe. Dans le premier cas, les préférences personnelles seront le facteur décisif puisque le Palisade et le Telluride sont essentiellement identiques sous la carrosserie. Dans le second cas, les familles qui ont besoin d’une troisième rangée utilisable mais pas d’autant d’espace de chargement pourraient se tourner vers le Santa Fe, qui offre également des groupes motopropulseurs plus efficaces (mais moins raffinés), y compris une option hybride.

Conclusion

Alors, devriez-vous acheter un Hyundai Palisade 2025 ? Je dirais que oui.

Si j’étais à la recherche d’un grand VUS familial, le Palisade ferait partie de mes premiers choix grâce à son confort général et à sa motorisation traditionnelle, mais toujours compétente. Le moteur V6 est la vedette à mon avis, car il permet au Palisade de se démarquer de la liste sans cesse croissante des VUS munis de moteurs quatre cylindres turbocompressés qui sont plus bruyants, plus complexes, moins doux et pas plus économiques en conduite réelle. Ces caractéristiques, associées à une tenue de route prévisible et à une apparence haut de gamme, rendent le Palisade plaisant à conduire et à côtoyer.

Bien entendu, comme nous l’avons mentionné plus haut, les personnes intéressées par le Palisade devraient également jeter un coup d’œil au Kia Telluride et au Hyundai Santa Fe Hybride, qui n’est plus si petit depuis sa dernière refonte, avant de signer au bas du contrat.