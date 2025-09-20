Devriez-vous acheter un Ford Maverick XLT Hybride 2025?

Le Ford Maverick Hybride 2025 est l’un des véhicules les plus polyvalents actuellement sur le marché grâce à ses capacités surprenantes et son excellente économie d’essence, mais une qualité intérieure décevante et un prix élevé retirent un peu de son lustre.

Un produit presque unique

Après environ trois ans sur le marché, le Ford Maverick Hybride demeure un produit unique en Amérique du Nord. En effet, il est le seul camion sous-compact hybride disponible au Canada et aux États-Unis, du moins jusqu’à ce que Toyota lance un concurrent tiré de la Corolla dans quelques années.

De plus, si le Hyundai Santa-Cruz est lui aussi un pick up sous-compact offert dans la même échelle de prix, son design et sa conception en font plus un camion « lifestyle » qu’un véritable outil de travail. Le Ford Maverick fait aussi bien les deux, surtout depuis cette année.

En effet, 2025 marque une refonte de mi-parcours pour le Maverick, qui gagne des caractéristiques attendues avec impatience depuis la sortie du modèle en 2022, dont des versions hybrides à traction intégrale, un modèle plus sportif et une version plus aventurière.

Comme avant, deux mécaniques sont au menu : un quatre cylindre EcoBoost de 2,0L développant 250 chevaux et 277 lb-pi de couple, qui est livrée de série avec une boite automatique à 8 rapports et la traction intégrale. Le nouveau modèle sport Lobo reçoit une version modifiée de la même boîte de vitesses qui n’utilise que 7 rapports afin de réduire les temps d’accélération.

La mécanique qui nous intéresse ici est le groupe hybride livré de série sur certaines versions. Ce groupe motopropulseur combine un quatre-cylindre atmosphérique de 2.5L avec un moteur électrique et une transmission à variation continue. La traction avant est de série sur le Maverick hybride, mais toutes les versions peuvent maintenant recevoir la traction intégrale. Cette mécanique génère 191 chevaux et environ 267 lb-pi de couple, une figure obtenue par des tests indépendants, puisque Ford ne publie que le couple du moteur à essence, qui se situe à 155 lb-pi.

Un survol de la gamme

La gamme 2025 débute avec le Maverick XL, qui fait office de camion commercial, destiné aux entreprises grâce à son équipement très limité, qui comprend des roues en tôle sans enjoliveurs, des poignées de portes en plastique noir et un intérieur en tissu, noir lui aussi. Chose étonnante, son prix de départ de 35 214 $ inclut le système hybride. La traction intégrale ajoute 2 295 $ et le moteur EcoBoost peut être obtenu à partir de 35 673 $.

La version XLT, à partir de 37 509 $, est la plus populaire, car elle ajoute plusieurs équipements considérés essentiels, tout en demeurant abordable. Par exemple, ce modèle vient avec des jantes en alliage de 17 pouces, l’accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir et un intérieur en tissu bleu marine. Ici aussi, la motorisation hybride est de série et la traction intégrale coûte 2 295 $. Le XLT à moteur EcoBoost débute à 37 968 $. Une longue liste d’options individuelles et de groupes d’équipement est offerte, ce qui explique comment le modèle XLT Hybride AWD rouge que j’ai mis à l’essai était facturé 48 295 $. Celui-ci comportait entre autres l’ensemble XLT Grand Luxe, le groupe de remorquage 4k et l’ensemble de décor noir.

La version Lariat est celle qui joue la carte du luxe dans la gamme du Maverick. Celle-ci se pare de jantes en alliage usinées de 17 po et d’une sellerie en cuirette (ActiveX) beige et bleue, en plus d’une grille avec accents chromés. Elle comporte aussi plusieurs équipements de série dont la plupart sont offerts en option sur le XLT, comme la suite d’assistances à la conduite Copilot 360, les sièges avant et volant chauffants, l’onduleur de 400 W, et l’éclairage à DEL. Le Lariat ajoute aussi un tapis de recharge sans fil et l’éclairage d’ambiance, pour un prix affiché de 44 394 $. Il est à noter qu’ici, le moteur EcoBoost vient d’office, et que le système hybride, disponible à partir de 46 230 $, inclut la traction intégrale.

Comme les versions sport Lobo et hors-route Tremor ne peuvent pas recevoir la mécanique électrifiée, elles ne nous intéressent pas dans le cadre de cet article. Néanmoins, sachez que le Lobo débute à 41 915 $ et que son équipement se rapproche du XLT. Un groupe d’options porte la facture à 47 423 $ et le rend plus comparable au Lariat. Le Tremor est situé au sommet de la gamme, avec un prix affiché de 47 607 $.

Pourquoi acheter un Ford Maverick Hybride 2025

Le Ford Maverick XLT Hybride 2025 est un véhicule qui répond aux besoins d’une grande proportion d’automobilistes grâce à la polyvalence de sa benne, ses capacités de remorquage allant jusqu’à 4 000 livres, une économie d’essence impressionnante, et un niveau de confort tout à fait acceptable.

1- Un modèle hyper pratique

Le Ford Maverick Hybride 2025 est un véhicule tellement pratique qu’il répond aux besoins de beaucoup plus d’automobilistes qu’il n’y parait. En effet, il offre quatre places plutôt confortables, une caisse de 4,5 pieds pour ranger les objets sales ou encombrants sans craindre d’endommager l’habitacle et une consommation d’essence digne d’une sous compacte, le tout dans un format facile à conduire et à stationner en ville. Donc, le Maverick s’adresse autant aux jeunes familles actives qu’aux jardiniers amateurs, et même aux petites entreprises. La conception intelligente de l’habitacle renforce encore ce côté pratique, avec de nombreux espaces de rangements ouverts et fermés répartis à travers la cabine. Puisqu’il est basé sur la plateforme du Ford Escape, le Maverick est très facile à conduire et son comportement routier s’apparente bien plus à un VUS compact qu’à un pickup. Il n’est donc pas surprenant que ce modèle attire une forte proportion d’acheteurs n’ayant jamais possédé ce type de véhicule auparavant.

2- Une mécanique convaincante

Un autre argument important en faveur du Ford Maverick Hybride 2025 est sa mécanique électrifiée, qui prouve qu’il n’est pas nécéssaire de compromettre sur les capacités pour économiser à la pompe. Effectivement, la mécanique composée d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres et d’un moteur électrique ainsi que d’une boite à variation continue permet une puissance de 191 chevaux et un couple de plus de 250 lb-pi, ce qui permet des accélérations tout à fait décentes, même lorsque chargé. La gestion de la mécanique mérite aussi d’être soulignée, car le moteur démarre et arrête rapidement lorsqu’il est sollicité, et le freinage regénératif s’ajuste automatiquement dans les pentes, de sorte que l’on a qu’à lever le pied de l’accélérateur pour maintenir une vitesse constante. De même, il est plutôt facile de rouler en mode électrique grâce à l’indicateur dans le tableau de bord qui montre jusqu’à quel point on peut accélérer sans déclencher le moteur à combustion. Depuis le léger renouvellement opéré il y à quelques mois, l’hybride est désormais offerte avec la traction intégrale et le groupe de remorquage 4K, ce qui retire plusieurs des raisons de lui préférer la version EcoBoost. En termes de consommation, Ford annonce une moyenne combinée de seulement 6,3 L/100 km, et j’ai pu obtenir 6,5 L/100 km malgré un trajet de près de 300 kilomètres exclusivement sur l’autoroute, ou les hybrides sont moins efficaces.

3- Jusqu’à 4 000 livres de capacité de remorquage

Comme mentionné plus haut, le Ford Maverick hybride peut désormais recevoir le groupe de remorquage 4K en option, qui pousse la capacité maximale à 4 000 livres (1 814 kilos). Si c’est bien loin des capacités du F-150 (13 500 lb, 6 123 kg) et près de la moitié de celles du Ranger (7 500 lb, 3 400 kg), c’est tout de même bien mieux que la plupart des VUS compacts avec lesquels le Maverick entre en compétition. Cela permet par exemple de remorquer des motoneiges, des VTT, ou une petite roulotte, faisant du Maverick un compagnon idéal pour les conducteurs ayant besoin d’un peu plus de capacités que ce que les VUS compacts peuvent offrir.

4- Un confort appréciable

Comme le Ford Maverick Hybride 2025 à plus en commun avec les VUS compacts qu’avec les camionettes pleines grandeur, il n’est pas surprenant que sa conduite s’apparente plus aux premiers. Cela signifie donc que le Maverick, sans être une limousine, offre un niveau de confort tout à fait acceptable en ville et sur l’autoroute grâce à une suspension qui absorbe bien les nids de poule et autres imperfections, en plus de sièges avant généreusement rembourrés et offrant un bon maintien. L’accès à bord est aussi plutôt facile en raison de seuils relativement étroits et d’une assise placée juste assez haute pour qu’on se glisse à bord sans devoir grimper ou descendre. Il faut noter toutefois que l’angle du coussin n’est pas ajustable, ce qui complique la recherche de la position de conduite idéale.

5- Un équipement plutôt complet

La version XLT du Ford Maverick Hybride AWD sera certainement la plus populaire de la gamme, puisqu’elle comprend la plupart des éléments que la clientèle recherche dans ce type de véhicules. Par exemple, notre modèle XLT avec groupe Grand Luxe incluait les sièges avant et le volant chauffant, le démarrage à distance, l’accès sans clé, un onduleur de 400 Watt avec prise dans la caisse, et une longue liste de technologies d’assistance à la conduite. Par contre, le régulateur de vitesse adaptatif et le chargeur de téléphone sans fil brillaient par leur absence. Néanmoins, le Ford Maverick XLT Hybride représente un bon compromis entre le XL dépouillé et le Lariat au sommet de la gamme.

Pourquoi ne pas acheter un Ford Maverick XLT Hybride 2025

Bien qu’il soit éminemment pratique et très économique à l’usage, le Ford Maverick XLT Hybride 2025 n’est pas donné, et au prix demandé, on pourrait s’attendre à mieux au niveau de l’assemblage et des matériaux.

1- Un rapport équipement-prix douteux

Comme vous pouvez le constater, le Ford Maverick XLT Hybride 2025 est un véhicule très intéressant à plusieurs égards, mais cela se paie. Effectivement, le Maverick que j’ai pu mettre à l’essai, un modèle XLT de milieu de gamme, avait une facture de plus de 48 000 dollars, ce qui semble beacoup pour un modèle qui aspire à remplacer des VUS compacts dans l’entrée de plusieurs acheteurs. Si le prix semble honnête de prime abord, le XLT Hybride débutant à 39 495$, il augmente rapidement lorsqu’on se fait prendre au jeu des options. Par exemple, ajouter la traction intégrale requiert un supplément de 2 295$, le groupe comprenant le siège du conducteur électrique, les sièges avant et le volant chauffants, ainsi que le démarreur à distance et la prise de courant dans la caisse ajoute un autre 2 000$, et le groupe de remorquage 4K est facturé 900$. Il s’agit là pour la plupart d’éléments qu’on s’attend à trouver de série dans un véhicule de ce prix. Lorsqu’on le compare à son plus proche rival, le Hyundai Santa Cruz, le Maverick fait meilleure figure, affichant un prix similaire à équipement semblable. Comparé aux autres camionnettes Ford par contre, c’est moins évident. Ainsi, le Ranger n’est qu’environ 4 000 $ plus cher pour un modèle un peu mieux équipé et plus capable, mais moins économique en carburant. Si le F-150 est beaucoup plus dispendieux, de meilleurs rabais « prix employés » et des taux d’intérêt plus favorables font qu’on peut obtenir un F-150 STX SuperCrew 4×4 pour seulement 180 $ de plus par mois sur 5 ans. La différence entre le Maverick et le Ranger n’est que de 60 $ mensuellement. Comparé au VUS dont il dérive, le Maverick continue de faire pâle figure, puisqu’on peut obtenir un Escape Hybride Platinum pour environ 80 $ de moins par mois.

2- Un intérieur bon marché

Les plastiques utilisés à bord du Ford Maverick 2025 ne font rien pour arranger les choses à l’égard de son rapport qualité-prix. En effet, ceux-ci proviennent clairement du plus bas soumissionnaire et leurs arrêtes sont souvent pointues, donc il fait faire attention ou on met les mains, surtout dans les panneaux de portes. De plus, seuls les appuis bras sont rembourrés. Si on comprend de telles économies dans le modèle XL de base, facturé sous les 40 000 $, c’est plus difficile à pardonner quand le prix approche ou même dépasse les 50 000 $ dans les modèles XLT et Lariat. Qui plus est, l’assemblage desdits plastiques laisse souvent à désirer et plusieurs joints sur le tableau de bord sont inégaux. Comme c’est souvent le cas, Ford ne semble pas avoir mis le budget nécessaire pour exécuter correctement ses bonnes idées.

3- L’hybride est moins amusant que l’EcoBoost

Si le Ford Maverick Hybride brille par son efficacité, force est de constater qu’il n’est pas aussi amusant à conduire que son pendant à moteur EcoBoost. Cela s’explique par sa puissance moindre, bien sûr, mais surtout par les calibrations de sa suspension et de sa direction. Effectivement, un événement de presse plus tôt cette année m’avait donné la chance de comparer directement les deux versions, et j’ai pu constater que la direction du modèle hybride est moins précise et moins engageante que celle du modèle à essence. De même, l’adhérence des pneus semblait étonnamment faible, incitant encore plus à ralentir dans les courbes. Malgré cela, le Maverick hybride demeure plaisant à conduire au quotidien, mais il préfère un rythme plus tranquille alors que l’EcoBoost s’amuse d’avantage sur une route sinueuse.

4- Des places arrière restreintes

Bien que le Ford Maverick hybride soit généralement confortable et plutôt spacieux à l’avant, les places arrière sont un peu justes en termes d’espace aux jambes. Deux adultes de taille moyenne peuvent prendre place sur la banquette sans trop de problèmes, mais ceux mesurant 6 pieds et plus y seront à l’étroit. De même, l’installation de sièges de bébés encombrants à l’arrière pourrait obliger d’avancer les baquets avant, rendant l’expérience beaucoup moins agréable pour le conducteur et le passager. Notons toutefois que le Hyundai Santa Cruz ne dispose que de très peu d’espace supplémentaire à l’arrière.

Devriez-vous acheter un Ford Maverick XLT Hybride 2025?

Le Ford Maverick Hybride 2025 est l’un des véhicules qui m’a le plus agréablement surpris cette année, car sa polyvalence et son économie en font un choix rationnel pour beaucoup d’acheteurs, autant ceux qui ne se servent de leur camionnette pleine grandeur que pour transporter quelques sacs de terre une ou deux fois par année que pour ceux qui transforment leur VUS en fourgon commercial toutes les fins de semaines.

Donc, devriez-vous acheter un Ford Maverick Hybride 2025? À moins d’avoir besoin de capacités de remorquage supérieures ou de devoir transporter régulièrement plus de trois passagers, oui. Il s’agit d’un modèle qui combine les avantages de plusieurs catégories de véhicules tout en limitant leurs désagréments.

Modèle Ford Maverick XLT Hybride AWD 2025 Ford Ranger XLT 2025 Hyundai Santa Cruz Preferred 2025 Prix de départ 41 995 $ 48 875 $ 44 770 $ Moteur 4 cyl. 2,5 L + moteur électrique 4 cyl. 2,3 L turbo 4 cyl. 2,5 L turbo Puissance 191 ch 270 ch 281 ch Couple 155 lb-pi (essence) + 173 lb-pi (électrique) 310 lb-pi 311 lb-pi Transmission eCVT / AWD Automatique à 10 rapports / 4x4 Double embrayage à 8 rapports / AWD Consommation d’essence (RN Can) 6,3 L/100 km 10,7 L/100 km 10,7 L/100 km Remorquage max. 4 000 lb (1 814 kg) 7 500 lb (3 402 kg) 5 000 lb (2 268 kg) Charge utile 1 400 lb (635 kg) 1 684 lb (764 kg) 1 411 lb (640 kg) Longeur de caisse 4 pi 5 po (1 382 kg) 4 pi 9 po (1 514 mm) 4 pi 3 po (1 323 mm)