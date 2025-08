Essai routier Hyundai Santa Cruz XRT 2025: compromis entre le Maverick et le Ridgeline

En 2022, le Hyundai Santa Cruz est devenu la première camionnette coréenne à être commercialisée en Amérique du Nord. Il avait pour mission de rivaliser avec le Honda Ridgeline qui était alors seul sur son île. Quelques semaines après dévoilement du Santa Cruz, Hyundai s’est fait surprendre par la présentation du Ford Maverick, une camionnette également monocoque dont le format est inférieur au Ranger. Hyundai a quelque peu revu sa stratégie et a positionné le Santa Cruz pile-poil entre le Maverick et le Ridgeline.

Le Hyundai Santa Cruz est une camionnette à structure monocoque qui rivalise avec les Ford Maverick et Honda Ridgeline.

Le Santa Cruz 2025 est animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L.

Il est offert à partir de 44 721 $.

Pour 2025, Hyundai débarque avec une proposition revisitée du Santa Cruz et ajoute une version XRT se voulant plus aventurière au catalogue. Cet été, j’ai mis à l’essai le Hyundai Santa Cruz XRT 2025 sur les routes du Québec. Voici en rafale ce que j’ai aimé et moins aimé.

Seulement la motorisation turbocompressée au Canada

Au Canada, l’ensemble des déclinaisons du Hyundai Santa Cruz est animé par le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,5 L. Cette mécanique déploie une puissance de 281 chevaux et un couple de 311 lb-pi. Au fil des kilomètres parcourus, j’ai été à même de constater que le degré de performance est nettement suffisant pour ce type de véhicule. Je n’ai rien à reprocher à cette motorisation. En revanche, une fois de plus, le comportement de la transmission automatique à double embrayage à huit rapports m’a déplu. Ce n’est pas la première fois que celle-ci aiguise ma patience. Elle est souvent lente à réagir tout en étant parfois hésitante. Ce type de transmission me paraît totalement mal adaptée à une camionnette, comme le Santa Cruz.

Depuis son introduction sur le marché, le Santa Cruz est disponible avec une version atmosphérique aux États-Unis. Cette motorisation est, certes, moins puissante. Or, ce n’est pas la course à la plus haute cavalerie dans le segment des petites camionnettes. J’estime que les consommateurs du Québec gagneraient à pouvoir choisir cette motorisation et profiter d’un prix inférieur. Malheureusement, Hyundai s’entête à ne commercialiser que des versions à moteur turbocompressé de ce côté-ci de la frontière.

Je mentionne qu’au terme de la semaine passée au volant du Santa Cruz XRT 2025, l’ordinateur de bord affichait une cote de 8,9 L/100 kilomètres. À titre de référence, Ressources naturelles Canada affiche une cote de 10,7 L/100 kilomètres pour le Santa Cruz et de 11,1 L/100 kilomètres pour la déclinaison hors route.

Mais où est l’hybride?

Ford se démarque largement avec le Maverick en étant le seul constructeur à proposer l’hybride dans le petit segment des camionnettes compactes. Cette formule fonctionne bien pour le constructeur et la clientèle est satisfaite. Sachant que Hyundai mise gros sur l’électrification de son catalogue, je m’explique bien mal que la technologie hybride ne soit pas encore offerte avec le Santa Cruz. Rappelons que la camionnette de Hyundai est bâtie sur l’architecture N3 partagée avec, entre autres, le Tucson et le Santa Fe. L’adaptation de la motorisation hybride n’aurait donc rien de sorcier si le constructeur faisait preuve d’un peu de bonne volonté.

On pourrait même pousser la note et offrir la technologie hybride rechargeable qui existe, elle aussi, avec le Tucson.

Un format pratique

Lourdes, longues et larges, les camionnettes de grand format ne conviennent pas à tous. Pour une utilisation dans un contexte principalement urbain, elles sont souvent encombrantes. À cet effet, le Hyundai Santa Cruz brille par son format relativement compact. Son gabarit lui permet de circuler aisément en ville sans que le stationnement soit un enjeu.

En contrepartie, on doit se contenter de capacités inférieures à celles d’une camionnette de grand format. Cela étant dit, tout le monde n’a pas forcément besoin d’une caisse de 6,5 ou 8 pieds et d’une capacité de remorquage de 10 000 livres. Si on a une remorque utilitaire ou une roulotte légère à tirer, le Santa Cruz accomplira la tâche sans broncher. D’ailleurs, il peut remorquer une charge s’élevant à 5000 livres. Même chose si l’on a des objets à transporter dans la caisse de chargement. À condition qu’ils ne mesurent pas plus de 4 pieds, sans quoi ils excéderont de la caisse.

Bien que j’aie trouvé que l’assise était légèrement trop haute, les sièges à l’avant procurent un confort et un soutien acceptables. Toutefois, à l’arrière, le dégagement pour les jambes est retreint.

Comment se démarque la version XRT?

La mode est à l’aventure et les constructeurs automobiles ont bien saisi cette tendance. C’est dans cette optique que se multiplient les versions Tremor, Peak, TrailSport, Wilderness et ainsi de suite. Pour 2025, Hyundai a bonifié son catalogue en ajoutant une troisième version du Santa Cruz. On s’est inspiré entre autres du Tucson et du Santa Fe qui reçoivent, eux aussi, le même traitement. Essentiellement, le Santa Cruz XRT se distingue par ses pneus tout-terrain de 18 pouces, ses crochets de remorquage à l’avant et son meilleur comportement hors route, nous dit-on. Les capacités hors route sont-elles sont augmentées avec ces caractéristiques? Légèrement. Par contre, l’effet visuel est plutôt réussi.

À mi-chemin entre le Maverick et le Ridgeline pour le prix

Le positionnement du Hyundai Santa Cruz 2025 pourrait difficilement être plus clair. Il est exactement à mi-chemin entre le Ford Maverick et le Honda Ridgeline, ses deux principaux concurrents. Le Santa Cruz affiche un prix d’entrée de 44 721 $ pour la version Preferred. Quant au Maverick, son prix de base est fixé à 36 995 $. Enfin, le Ridgeline est offert à partir de 54 513 $. Le Santa Cruz coupe carrément la poire.

Après avoir étudié la gamme du Ridgeline, j’en arrive à la conclusion que la version d’entrée de gamme Preferred est tout à fait convenable. Hyundai exige pus de 50 000 $ pour la nouvelle version XRT et plus de 53 000 $ pour la déclinaison Ultimate qui se veut la plus cossue. Le modèle XRT jette de la poudre aux yeux alors que l’Ultimate est muni d’équipement superflu.

En résumé

En résumé, le Hyundai Santa Cruz est une petite camionnette pratique et polyvalente si nos besoins n’exigent pas une camionnette de grand format. Je demeure déçu que le constructeur ne propose pas la motorisation hybride ni la motorisation atmosphérique. Cette dernière pourrait faire abaisser le coût du véhicule pour les consommateurs.

Bien que le Santa Cruz soit positionné au milieu du créneau, j’ai une nette préférence pour le Maverick qui propose l’hybride et une gamme variée de même que pour le Ridgeline pour la douceur de son moteur V6, sa fiabilité et son excellente valeur de revente.