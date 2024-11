Devriez-vous acheter un Chevrolet Trailblazer 2024 

– L’intérieur spacieux et la technologie moderne en font un VUS compact à la fois pratique et élégant.

– La traction intégrale disponible et l’espace de chargement polyvalent conviennent aussi bien à la vie urbaine qu’à l’aventure légère.

– Les performances et l’économie de carburant ne sont pas à la hauteur, ce qui rend les versions supérieures moins attrayantes.

Il est difficile d’oublier l’annonce de la bombe Trailblazer SS par Chevrolet en 2006. Un VUS avec un badge Super Sport ? Cela ne semblait pas normal, mais ce n’était pas le cas. Le Trailblazer lui-même était un grand VUS de taille moyenne capable de tracter et de transporter, en particulier la SS qui était mue par le moteur V8 de la Corvette. Il est mort quelques années après la SS.

On saute en 2019, et Chevrolet a décidé de ramener la plaque de nom Trailblazer, mais cette fois, il a pris un chemin complètement différent. Lorsque le nouveau Trailblazer a été dévoilé au Salon de l’auto de Los Angeles, la plupart des gens n’ont pu s’empêcher de se sentir un peu déçus. Au lieu d’un VUS robuste et macho comme son prédécesseur, nous avons eu droit à un petit VUS. Bien sûr, Chevrolet essayait clairement d’exploiter la reconnaissance du nom.

Pour rendre les choses encore plus confuses, le Trailblazer a été placé entre le Trax et l’Equinox, deux véhicules qui semblaient déjà couvrir le marché des VUS compacts. Le Trailblazer n’était pas vraiment plus grand que le Trax, et son rôle semblait flou dans la gamme. Mais nous sommes en 2024, et le Trailblazer a reçu de solides mises à jour, et il est peut-être temps de passer outre cette déception initiale.

Pour les jeunes conducteurs actifs d’aujourd’hui, le Trailblazer 2024 offre un assortiment de style, de technologie et de polyvalence qui peut facilement passer de la vie urbaine à de légères aventures en plein air. Alors, même s’il n’est plus le gros bras qu’il était autrefois, voyons si ce VUS compact a ce qu’il faut pour ceux qui recherchent un véhicule moderne et performant.

Principales caractéristiques et mises à jour du Chevrolet Trailblazer 2024

Le Chevrolet Trailblazer 2024 présente plusieurs mises à jour, notamment un extérieur rafraîchi avec un bouclier avant et une calandre redessinés. L’intérieur est doté d’un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 11 pouces et d’un groupe de jauges numériques de 8 pouces, tous deux de série. De nouveaux designs de jantes et des options de couleurs supplémentaires, telles que Copper Harbour Metallic et Cacti Green, sont également disponibles.

Le Trailblazer propose deux motorisations : un 3 cylindres turbocompressé de 1,2 litre développant 137 chevaux et 162 lb-pi de couple, associé à une transmission à variation continue pour les modèles à traction avant, et un 3 cylindres turbocompressé de 1,3 litre développant 155 chevaux et 174 lb-pi de couple, associé à une transmission automatique à 9 rapports pour les variantes à transmission intégrale.

La consommation de carburant des modèles à transmission intégrale est estimée à 9,0 L/100 km en ville et à 8,1 L/100 km sur l’autoroute. Le volume de chargement est de 716 litres avec les sièges arrière en position verticale, et de 1540 litres lorsque les sièges sont rabattus.

Pourquoi acheter un Chevrolet Trailblazer 2024 :

– Un habitacle spacieux : Le Trailblazer réussit un tour de force en offrant un intérieur étonnamment spacieux malgré ses dimensions extérieures compactes. C’est un peu l’équivalent automobile du sac de Mary Poppins – apparemment petit à l’extérieur, mais caverneux à l’intérieur.

– Grand écran d’infodivertissement : Le système d’infodivertissement à écran tactile de 11 pouces est le rêve de tout amateur de technologie. Il est réactif et riche en fonctionnalités, et les menus sont conviviaux.

– Extérieur élégant : Les designers de Chevrolet ont fait un travail remarquable sur l’apparence du Trailblazer. Il possède l’attrait robuste de son grand frère Blazer, mais dans un format plus urbain. C’est l’équivalent pour un VUS d’un costume bien taillé, à la fois élégant et moderne.

– Traction intégrale en option : Avec la traction intégrale en option, le Trailblazer est prêt à affronter tout ce que Mère Nature lui réserve. De plus, le moteur de 1,3 litre offre beaucoup de couple dès la ligne de départ.

– Polyvalence du chargement : Avec jusqu’à 716 litres d’espace de chargement avec les sièges en place, le Trailblazer est un maître du rangement à la Tetris. Que vous transportiez des provisions ou du matériel de camping, ce petit VUS est bien plus performant que ses dimensions extérieures ne le laissent supposer.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un Chevrolet Trailblazer 2024 :

– Accélération lente : Les deux motorisations s’essoufflent rapidement. Les fusions sur l’autoroute deviennent un sport d’aventure, et pas dans le bon sens du terme, surtout lorsqu’il y a quelques passagers à bord.

– Qualité de l’intérieur : Les matériaux de l’habitacle font plus penser à un Dollarama qu’à une boutique haut de gamme, surtout dans les versions les plus chères. De loin, cela semble correct, mais de près, l’illusion s’effondre.

– Cher avec les options : L’ajout de caractéristiques souhaitables peut faire grimper le prix en flèche très rapidement. Mon modèle d’essai, à près de 38 000 $, est un bon exemple de la rapidité avec laquelle les choses peuvent devenir incontrôlables.

– Moteur bruyant : les moteurs, en particulier le 1,2 litre de base, font plus de bruit qu’un concert de heavy métal. En règle générale, un moteur à trois cylindres ressemble plus à un tracteur qu’à un moteur à combustion interne moyen.

– Consommation décevante : Malgré ses petits moteurs, le Trailblazer consomme de l’essence comme un véhicule beaucoup plus gros. J’ai obtenu une moyenne de 9,8 L/100 km en cycle mixte, ce qui est insuffisant pour sa taille.

– Conduite inconfortable avec des roues plus grandes : En optant pour des roues de 19 pouces sur mon modèle d’essai, le confort de roulement s’est dégradé bien plus que prévu. En revanche, le Buick Encore GX, le jumeau du Trailblazer, est beaucoup plus doux.

Conclusion :

Le Chevrolet Trailblazer 2024 est un peu mitigé. D’une part, il offre un intérieur étonnamment spacieux, un style accrocheur et des caractéristiques technologiques impressionnantes qui vous feront vous sentir bien dans votre achat. La traction intégrale en option et la polyvalence de la cargaison en font un véhicule prêt à affronter la ville et les escapades de fin de semaine.

Cependant, ses performances médiocres, ses moteurs assoiffés et sa valeur discutable dans les versions supérieures pourraient vous donner l’impression d’avoir commandé un repas gastronomique et d’avoir fini dans un fast-food. Le Trailblazer tente d’ouvrir la voie entre le côté pratique d’une compacte et les capacités d’un VUS, mais il ne réussit à atteindre aucune de ces cibles.