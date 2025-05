Devriez-vous acheter le Subaru Crosstrek 2025?

Stationné dans mon entrée, le Subaru Crosstrek Onyx 2025 avait l’air d’un randonneur en bottes de marche, portant une chemise propre : prêt pour la ville, mais visiblement bâti pour l’aventure. Après une semaine au volant, j’ai compris pourquoi ce petit VUS surélevé continue de fracasser les records de ventes de Subaru depuis le lancement de la troisième génération.

Son secret? Il vise un segment étonnamment peu exploité : un véhicule réellement apte à affronter les quatre saisons et les chemins non pavés, sans adopter les dimensions ni la soif d’un gros VUS traditionnel. Contrairement à plusieurs rivaux qui ne font que jouer la carte du style baroudeur, le Crosstrek tient ses promesses — sur la neige, la terre, et tout le reste.

Ce qu’il faut savoir sur le Subaru Crosstrek 2025

Le Crosstrek 2025 repose sur une version renforcée de la plateforme globale de Subaru, capable d’absorber 40 % plus d’énergie en cas de collision que la génération précédente. Cinq versions sont proposées au Canada : Commodité, Tourisme, Onyx, Limited et Wilderness.

Deux motorisations sont offertes : un 4 cylindres de 2,0 litres (152 ch / 145 lb-pi) pour les versions de base, et un 2,5 litres (182 ch / 178 lb-pi) pour les versions Onyx, Limited et Wilderness. Toutes les versions viennent avec une boîte CVT Lineartronic et le rouage intégral symétrique à prise constante de Subaru.

La consommation se situe à 8,8/7,1 L/100 km (ville/route) pour le moteur 2,0 L, 8,9/7,2 pour le 2,5 L standard, et 9,4/8,1 pour la version Wilderness. Le dégagement au sol est de 220 mm (8,7 po) sur la plupart des versions, et encore plus élevé sur la Wilderness.

À bord, on trouve un système à double écran de 7 pouces dans la version de base, et un écran de 11,6 pouces avec Apple CarPlay/Android Auto sans fil sur les versions supérieures. Les modèles Onyx et plus reçoivent un siège conducteur à réglages électriques sur 10 positions, tandis que les versions Limited et Wilderness sont équipées d’un système audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs. Toutes les versions incluent la technologie EyeSight de Subaru avec freinage d’urgence automatique; les versions supérieures ajoutent la direction d’évitement automatique.

Pourquoi acheter le Subaru Crosstrek 2025

Votre allié des pires journées d’hiver : Grâce à son rouage intégral de série, le Crosstrek transforme les tempêtes en trajets paisibles. Pas besoin de payer un supplément — chaque modèle est prêt à affronter la neige, la gadoue et les routes mouillées sans stress.

Grâce à son rouage intégral de série, le Crosstrek transforme les tempêtes en trajets paisibles. Pas besoin de payer un supplément — chaque modèle est prêt à affronter la neige, la gadoue et les routes mouillées sans stress. Explorateur urbain et de sentiers : Avec son impressionnante garde au sol et son système X-MODE avec contrôle en descente, le Crosstrek passe sans effort du bitume au gravier. Les versions supérieures offrent même un X-MODE à deux fonctions pour mieux gérer différentes surfaces.

Avec son impressionnante garde au sol et son système X-MODE avec contrôle en descente, le Crosstrek passe sans effort du bitume au gravier. Les versions supérieures offrent même un X-MODE à deux fonctions pour mieux gérer différentes surfaces. Confort sur toutes les routes : Sa suspension à grand débattement absorbe les nids-de-poule urbains comme les bosses en forêt. Les sièges sont confortables, le roulement feutré, et le tout reste agréable même lors de longues randonnées routières.

Sa suspension à grand débattement absorbe les nids-de-poule urbains comme les bosses en forêt. Les sièges sont confortables, le roulement feutré, et le tout reste agréable même lors de longues randonnées routières. Fiabilité à long terme : Subaru est reconnu pour la durabilité de ses véhicules et la valeur de revente élevée. Le Crosstrek perpétue cette tradition avec une conception simple et robuste — et ça, ce ne sont pas que des promesses marketing.

Subaru est reconnu pour la durabilité de ses véhicules et la valeur de revente élevée. Le Crosstrek perpétue cette tradition avec une conception simple et robuste — et ça, ce ne sont pas que des promesses marketing. Polyvalence intelligente : L’habitacle est bien pensé : les rails de toit sont inclus de série, les sièges arrière se rabattent à plat (60/40), et l’ouverture du hayon est large pour un chargement facile. La visibilité est également excellente grâce aux grandes surfaces vitrées.

Pourquoi éviter le Subaru Crosstrek 2025

Le moteur de base manque de souffle : Le 2,0 litres peine à la tâche dès que vous sortez de la ville. Pour les entrées d’autoroute ou les routes vallonnées, il manque cruellement de punch. Le 2,5 L devrait être considéré comme le vrai moteur de base.

Le 2,0 litres peine à la tâche dès que vous sortez de la ville. Pour les entrées d’autoroute ou les routes vallonnées, il manque cruellement de punch. Le 2,5 L devrait être considéré comme le vrai moteur de base. Bruit de roulement prononcé : Sur autoroute, le vent et le bruit de la chaussée s’invitent dans l’habitacle. À plus de 100 km/h, il faut monter le volume pour discuter ou écouter de la musique, ce qui peut devenir fatigant sur les longs trajets.

Sur autoroute, le vent et le bruit de la chaussée s’invitent dans l’habitacle. À plus de 100 km/h, il faut monter le volume pour discuter ou écouter de la musique, ce qui peut devenir fatigant sur les longs trajets. Capacité de chargement limitée : Malgré son look d’aventurier, l’espace de chargement du Crosstrek est moyen pour le segment. Pour les escapades familiales ou les amateurs de plein air, les barres de toit seront vite mises à profit.

Malgré son look d’aventurier, l’espace de chargement du Crosstrek est moyen pour le segment. Pour les escapades familiales ou les amateurs de plein air, les barres de toit seront vite mises à profit. Systèmes d’aide un peu trop zélés : Le système de freinage préventif a parfois tendance à réagir à des ombres ou des objets inoffensifs. Ces fausses alertes peuvent distraire plus qu’aider, surtout dans la circulation dense.

Le système de freinage préventif a parfois tendance à réagir à des ombres ou des objets inoffensifs. Ces fausses alertes peuvent distraire plus qu’aider, surtout dans la circulation dense. Praticité au détriment du style : L’intérieur est fonctionnel, mais manque de charme. Même sur les versions haut de gamme, on remarque l’absence d’éléments de design ou de matériaux haut de gamme offerts par certains concurrents.

Verdict

Le Subaru Crosstrek 2025 livre exactement ce que son look robuste promet : de la capacité, de la durabilité et un vrai sens de l’aventure dans un format pratique. Pour les conducteurs qui affrontent régulièrement l’hiver ou s’aventurent hors des sentiers battus, le rouage intégral de série et la garde au sol généreuse sont de réels avantages.

Optez pour les versions Onyx, Limited ou Wilderness pour bénéficier du moteur 2,5 L, beaucoup mieux adapté aux routes du Québec. Vous obtiendrez alors un utilitaire compact redoutablement compétent, capable d’équilibrer confort urbain et capacités hors route.

Le Crosstrek incarne parfaitement l’esprit Subaru : un hayon surélevé, avec une mécanique fiable, une traction intégrale constante et une allure prête à tout. Et si l’on se fie aux ventes record, c’est une recette qui continue de faire mouche.