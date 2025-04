Devriez-vous acheter la MINI Countryman SE ALL4 2025?

Quand j’ai essayé la MINI Cooper SE originale, une question m’est restée en tête : MINI peut-elle vraiment réussir un véhicule électrique sans trop de compromis? Cette petite citadine était amusante, mais son autonomie limitée nuisait à sa polyvalence. Avec le nouveau Countryman SE ALL4, MINI semble avoir trouvé la réponse : plus de puissance, plus d’espace, plus d’autonomie.

Doté de deux moteurs électriques pour un total de 308 chevaux, du rouage intégral et d’une autonomie annoncée de 341 km, ce VUS compact électrifié promet une expérience plus conviviale pour le quotidien québécois. Dès les premiers virages, on retrouve le comportement MINI typique — nerveux, précis, engageant — mais dans un format nettement plus pratique.

Ce qu’il faut savoir sur le MINI Countryman SE ALL4 2025

Le Countryman SE ALL4 2025 marque une refonte complète du modèle, avec une nouvelle plateforme et, pour la première fois, une motorisation entièrement électrique. Il mesure désormais 4 433 mm de long, 1 843 mm de large et 1 656 mm de haut, soit 13 cm plus long et 6 cm plus haut que son prédécesseur. Son empattement allongé (2 692 mm) améliore l’espace intérieur.

Sous la carrosserie, deux moteurs électriques livrent 308 chevaux (230 kW) et 494 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et une vitesse de pointe de 180 km/h. La batterie de 66,45 kWh offre jusqu’à 341 km d’autonomie et se recharge de 10 à 80 % en moins de 30 minutes grâce à une capacité de recharge rapide de 130 kW. Le système ALL4 répartit automatiquement la puissance pour une meilleure traction.

À bord, on retrouve une esthétique minimaliste dominée par un écran OLED circulaire de 9,4 pouces qui combine instrumentation et infotainment. Le coffre offre 460 litres d’espace, extensible à 1 450 litres avec les sièges rabattus 40/20/40. Côté sécurité, le Countryman inclut le freinage d’urgence, l’alerte de sortie de voie, la détection d’angle mort et un assistant de conduite mains libres en option.

Pourquoi acheter le MINI Countryman SE ALL4 2025

Un petit bolide électrique déguisé en VUS : Les deux moteurs délivrent un couple massif quasi instantané, propulsant le Countryman avec une vigueur surprenante. Sa batterie basse lui confère un centre de gravité idéal, préservant le fameux « feeling karting » qui fait la réputation de MINI.

Les deux moteurs délivrent un couple massif quasi instantané, propulsant le Countryman avec une vigueur surprenante. Sa batterie basse lui confère un centre de gravité idéal, préservant le fameux « feeling karting » qui fait la réputation de MINI. Autonomie sans stress : Avec 341 km d’autonomie, vous n’aurez plus à planifier chaque sortie autour d’une borne de recharge. Un arrêt café de 30 minutes permet de récupérer rapidement une bonne partie de la charge.

Avec 341 km d’autonomie, vous n’aurez plus à planifier chaque sortie autour d’une borne de recharge. Un arrêt café de 30 minutes permet de récupérer rapidement une bonne partie de la charge. Vrai espace à bord : L’appellation MINI devient presque ironique. Les places arrière sont spacieuses même pour des adultes, et le coffre se montre polyvalent. Avec les sièges rabattus, on obtient un espace équivalent à bien des VUS compacts traditionnels.

L’appellation MINI devient presque ironique. Les places arrière sont spacieuses même pour des adultes, et le coffre se montre polyvalent. Avec les sièges rabattus, on obtient un espace équivalent à bien des VUS compacts traditionnels. Technologie ludique et distinctive : L’interface centrale circulaire donne accès à huit « Modes d’expérience » qui modifient l’éclairage, les sons et la dynamique de conduite selon l’humeur du moment. Même l’assistant vocal, incarné par la mascotte bulldog Spike, ajoute une touche de personnalité unique.

L’interface centrale circulaire donne accès à huit « Modes d’expérience » qui modifient l’éclairage, les sons et la dynamique de conduite selon l’humeur du moment. Même l’assistant vocal, incarné par la mascotte bulldog Spike, ajoute une touche de personnalité unique. Véritable ADN écologique : En plus d’être zéro émission, le Countryman SE utilise des textiles recyclés, des roues en aluminium contenant 70 % de matériaux recyclés, des moteurs sans terres rares et une production alimentée à l’électricité verte. Un effort écologique complet.

Pourquoi éviter le MINI Countryman SE ALL4 2025

Un prix costaud : À partir de 59 990 $, le Countryman SE entre en territoire de marques de luxe et de VÉ à plus longue autonomie. Avec quelques options, on approche le prix d’une BMW i4 ou d’une Hyundai IONIQ 5 bien équipée.

À partir de 59 990 $, le Countryman SE entre en territoire de marques de luxe et de VÉ à plus longue autonomie. Avec quelques options, on approche le prix d’une BMW i4 ou d’une Hyundai IONIQ 5 bien équipée. Trop d’écran, pas assez de boutons : L’écran central circulaire est stylé, mais force à naviguer dans des menus pour des réglages de base. CarPlay y paraît à l’étroit, et les commandes climatiques nécessitent parfois trop de précision visuelle.

L’écran central circulaire est stylé, mais force à naviguer dans des menus pour des réglages de base. CarPlay y paraît à l’étroit, et les commandes climatiques nécessitent parfois trop de précision visuelle. Fonctionnalités ludiques vite oubliées : Les modes d’ambiance sont amusants… la première semaine. Ensuite, on en choisit un et on l’oublie. Les sons interactifs et les projections lumineuses deviennent vite des gadgets plus que des fonctionnalités utiles.

Les modes d’ambiance sont amusants… la première semaine. Ensuite, on en choisit un et on l’oublie. Les sons interactifs et les projections lumineuses deviennent vite des gadgets plus que des fonctionnalités utiles. Bugs logiciels agaçants : Malgré un design soigné, l’expérience est parfois ternie par des lenteurs d’écran, des intégrations CarPlay inconstantes ou des commandes tactiles trop sensibles. Des mises à jour futures pourraient corriger ces irritants, mais les premiers acheteurs doivent s’y préparer.

Malgré un design soigné, l’expérience est parfois ternie par des lenteurs d’écran, des intégrations CarPlay inconstantes ou des commandes tactiles trop sensibles. Des mises à jour futures pourraient corriger ces irritants, mais les premiers acheteurs doivent s’y préparer. Un MINI… qui n’est plus si mini : À 4,43 mètres de long, ce Countryman est le plus grand véhicule jamais offert par la marque. Il offre la polyvalence, certes, mais certains nostalgiques regretteront les dimensions urbaines qui ont fait le charme initial de MINI.

Verdict

Le MINI Countryman SE ALL4 2025 est le véhicule électrique le plus abouti jamais conçu par la marque. Il combine enfin l’autonomie, l’espace et les performances nécessaires pour en faire un choix viable au quotidien. Si vous aimez le comportement routier typique de MINI mais avez besoin de plus d’espace et de polyvalence, ce modèle coche toutes les cases.

Oui, son prix est élevé. Oui, son interface peut frustrer. Et non, ce n’est plus vraiment une « mini » MINI. Mais lorsque vous enchaînez les virages en silence, avec toute la vivacité électrique et le style unique de la marque, ces défauts s’effacent vite.

Le Countryman prouve qu’on peut grandir sans devenir ennuyeux. C’est un MINI qui sait jongler avec vos responsabilités d’adulte tout en conservant son esprit jeune. Dans un monde de VÉ de plus en plus uniformes, c’est une bouffée d’air frais.