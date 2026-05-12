La stratégie Focus 2030 de Lotus ajoute une supercar hybride V8 à ses plans futurs

Le plan Focus 2030 révisé de Lotus conserve les véhicules à combustion, hybrides rechargeables et électriques dans la gamme, tout en visant des marges plus solides et une supervoiture hybride V8 en 2028.

Lotus utilisera des groupes motopropulseurs à combustion interne, hybrides rechargeables et électriques à batterie dans le cadre de sa stratégie Focus 2030.

La supervoiture hybride V8 Type 135 est prévue pour un lancement et des livraisons en 2028.

Lotus vise 30 000 ventes annuelles lorsque sa gamme complète de produits sera stabilisée.

Lotus a présenté Focus 2030, sa stratégie d’affaires fortement révisée qui vise à renforcer et à raviver son identité axée sur la performance, tout en donnant à l’entreprise davantage de flexibilité sur les marchés mondiaux.

Le plan repose sur quatre priorités : renforcer la marque Lotus, utiliser plusieurs types de groupes motopropulseurs, travailler plus étroitement avec des partenaires et améliorer la discipline financière. La stratégie de l’entreprise l’aidera à rivaliser dans des conditions de marché en constante évolution et à respecter différents calendriers réglementaires.

Lotus continuera de développer ses véhicules autour de l’ingénierie légère, de l’aérodynamique, de la performance et de l’engagement du conducteur, comme Colin Chapman l’aurait voulu. La conception et l’ingénierie du constructeur britannique demeureront enracinées au Royaume-Uni, tandis que la recherche et le développement en Chine soutiendront une mise à l’échelle plus rapide sur les marchés.

Un élément clé de Focus 2030 est une approche multigroupe motopropulseur qui couvre les véhicules à combustion interne, hybrides rechargeables et électriques à batterie. À court terme, Lotus vise une répartition de 60/40 entre les VEHR et les VE, avant d’évoluer vers une électrification complète, si la demande des clients est au rendez-vous.

La première application du système X-Hybrid de l’entreprise est l’Eletre X, déjà lancé en Chine. Lotus a indiqué que les livraisons y ont commencé, avec plus de 1 000 précommandes enregistrées au cours du premier mois. Les livraisons aux clients européens devraient commencer au quatrième trimestre de 2026.

Le système X-Hybrid utilise une architecture de 900 volts et développe jusqu’à 939 hp et 690 lb-pi de couple. Lotus annonce une autonomie en mode électrique pouvant atteindre 350 km selon le cycle WLTP et une autonomie totale de plus de 1 200 km. Le système comprend une batterie de 70 kWh capable de passer de 20 à 80 % de charge en neuf minutes dans des conditions optimales.

Lotus a également confirmé ses plans pour la Type 135, sa première supervoiture hybride V8. Prévu pour 2028, le nouveau modèle devrait produire plus de 1 000 PS (986 hp) et être fabriqué en Europe. D’autres détails sont attendus plus tard cette année.

L’Emira demeurera en production, préservant ainsi la lignée de voitures sport à moteur à combustion de Lotus. Une version mise à jour sera présentée dans les prochaines semaines et sera l’Emira la plus légère et la plus puissante jamais construite.

La gamme BEV de Lotus demeure partie intégrante du plan, incluant le VUS Eletre, la GT Emeya et l’hypercar Evija. L’Eletre est offert au Canada, tandis que Lotus a indiqué que sa stratégie nord-américaine restera ancrée dans les voitures sport.

Focus 2030 comprend un objectif d’atteindre 30 000 ventes annuelles lorsque la gamme complète de modèles sera stabilisée, un niveau qui, selon Lotus, soutiendrait une rentabilité durable.