Comparaison entre la Toyota Crown Signia 2025 et la Toyota Venza 2024

– La Crown Signia offre le luxe et des caractéristiques avancées, mais à un prix plus élevé.

– La Venza offre une technologie hybride pratique et efficace à un prix plus accessible.

– La Crown Signia cible les acheteurs haut de gamme, tandis que la Venza s’adresse à un marché plus large.

Pour les consommateurs désireux de comprendre les différences entre le Toyota Crown Signia 2025 et le Toyota Venza 2024, nous avons préparé cette comparaison détaillée basée sur leurs spécifications et leurs caractéristiques. Les deux véhicules mettent en valeur la technologie hybride de Toyota, mais répondent à des besoins et des préférences différents.

Dimensions et design

La Toyota Crown Signia 2025 présente un encombrement plus important et un design plus trapu que la Toyota Venza 2024. Voici les principales dimensions :

– Empattement : Crown Signia — 285 cm ; Venza – 269 cm

– Longueur totale : Crown Signia — 493 cm ; Venza – 474 cm

– Largeur hors tout : Crown Signia — 188 cm ; Venza – 185,4 cm

– Hauteur hors tout : Crown Signia — 162,6 cm ; Venza – 167,4 cm

– Garde au sol : Crown Signia — 17 cm ; Venza – 19,3 cm

Les différences de volume intérieur entre la Crown Signia et la Venza sont notables, notamment au niveau du coffre. La Crown Signia offre un intérieur plus spacieux, avec un volume de coffre de 730,8 L lorsque les sièges arrière sont relevés. En comparaison, la Venza offre un volume de coffre de 815,2 L avec les sièges arrière en place.

Performances et groupe motopropulseur

La Crown Signia est équipée d’un moteur 4 cylindres Dynamic Force de 2,5 litres et d’un moteur électrique, développant une puissance combinée de 240 chevaux. Le moteur lui-même produit 188 chevaux et 178 lb-pi de couple.

La Toyota Venza 2024 est également équipée d’un moteur quatre cylindres de 2,5 litres associé à trois moteurs électriques, générant une puissance totale de 219 chevaux.

Les poids approximatifs des deux modèles sont les suivants :

– Venza : 1 810 kg (3 990 lbs).

– Crown Signia : 1 910 kg (4 210 lbs).

Consommation de carburant

Les deux véhicules offrent une économie de carburant impressionnante, bien que la Venza ait un léger avantage en conduite urbaine.

– Crown Signia : 6,0 L/100 km en ville/6,4 L/100 km sur route/6,2 L/100 km en cycle mixte.

– Venza : 5,9 L/100 km en ville/6,4 L/100 km sur route/6,0 L/100 km en cycle mixte.

La puissance supplémentaire de la Signia compense son poids en termes de performances, mais malgré un système hybride plus avancé, les résultats en termes de consommation de carburant ne sont pas aussi bons. Cela dit, dans la réalité, les chiffres de consommation seront très proches.

Intérieur et technologie

L’intérieur de la Crown Signia reflète son positionnement premium avec des matériaux haut de gamme et des technologies avancées. L’habitacle est spacieux et met l’accent sur le confort et le luxe. Le système d’infodivertissement comprend deux écrans de 12,3 pouces et des fonctions de connectivité avancées.

L’intérieur de la Venza est conçu pour offrir raffinement et confort, avec des matériaux de haute qualité et un habitacle silencieux. Elle est équipée de série d’un système d’infodivertissement à écran tactile de 8 pouces, qui peut être remplacé en option par un écran de 12,3 pouces.

Sécurité et aide à la conduite

La Crown Signia et la Venza accordent toutes deux la priorité à la sécurité et sont équipées du système Toyota Safety Sense. Le Crown Signia est équipé du Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend des technologies avancées d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de la trajectoire et le freinage d’urgence automatisé.

La Venza est équipée du Toyota Safety Sense 2.5, qui offre des caractéristiques de sécurité similaires. Il s’agit notamment de systèmes de précollision, d’alerte, de franchissement de ligne avec assistance à la direction et de régulateur de vitesse dynamique à radar. Les deux modèles visent à offrir une sécurité et une aide à la conduite complètes, bien que le système plus récent de la Crown Signia puisse offrir de légères améliorations ou des fonctionnalités supplémentaires.

Prix et position sur le marché

La Toyota Crown Signia 2025, avec un prix de départ de 57 450 $, se positionne comme un modèle hybride plus haut de gamme. Proposée uniquement en version Limited, la seule option est le pack Advanced Technology qui ajoute 2 075 $ et comprend notamment l’assistance aux embouteillages.

La Toyota Venza LE 2024 commence à 42 550 $, ce qui la rend beaucoup plus accessible en termes de prix. La XLE se vend à partir de 48 790 $ et la version supérieure Limited se détaille à 52 250 $.

Conclusion

La Toyota Crown Signia 2025 et la Toyota Venza 2024 s’adressent à des segments d’acheteurs distincts. La Crown Signia offre une expérience haut de gamme et luxueuse avec des caractéristiques avancées, mais au prix d’une utilité réduite. En revanche, la Venza offre un transport familial pratique à un prix plus accessible. Compte tenu de l’écart de prix important et du fait que la Crown Signia privilégie le luxe à l’utilité, il est très probable qu’elle ne se vendra pas aussi bien que la Venza.