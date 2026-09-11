Chrysler planifie deux VUS à moins de 25 000 $ US

C’est plutôt tranquille du côté de Stellantis par les temps qui courent. Ce calme est toutefois trompeur, car le groupe travaille simultanément sur plusieurs dossiers. Et l’on ne parle pas d’ajouter des variantes ou de moteurs puissants ici et là, mais bien de la prochaine génération de modèles qui va permettre à la compagnie de se renforcer. À ce titre, on apprend que dans les plans figurent deux VUS qui seraient offerts à un prix de base inférieur à 25 000 $ US.

Les Chrysler Arrow et Arrow Cross viseraient un prix de départ près de 25 000 $ US

Les deux modèles seraient basés sur le Fiat Grizzly, assemblé au Maroc

Stellantis planifie neuf nouveaux modèles à moins de 40 000 $ US d’ici 2030

Selon ce que rapporte le site Automotive News, les deux futurs VUS porteraient les noms d’Arrow et d’Arrow Cross. Pour la marque Chrysler, cela représenterait une bouffée d’air frais, elle qui survit grâce à la fourgonnette Pacifica (et à la Grand Caravan) depuis quelques années.

Une structure, deux modèles

L’Arrow adopterait une silhouette de type fastback, avec des lignes rappelant un coupé, tandis que l’Arrow Cross opterait pour une forme plus carrée, davantage dans l’esprit d’un utilitaire traditionnel. Les deux s’appuieraient sur le Fiat Grizzly, un modèle construit au Maroc sur la plateforme Smart Car de Stellantis.

Rappelons que Tim Kuniskis, qui est à la tête des marques américaines de Stellantis, avait d’abord promis un prix sous la barre des 30 000 $ US pour ces modèles. Les informations les plus récentes suggèrent que l’entreprise sera encore plus agressive côté prix, ce qui ferait de Chrysler la marque américaine la plus accessible de tout le portfolio.

Au-dessus de ce duo se trouverait l’Airflow, un VUS électrique dont le prix devrait aussi rester sous les 40 000 $ US, ce qui le rendrait concurrentiel à ce chapitre. Aucune date n’a été avancée pour l’arrivée de ces modèles, mais on viserait la fin de la présente décennie.

On se souviendra qu’il y a quelques années, Chrysler avait présenté le concept Airflow, mais le modèle était davantage un produit haut de gamme. On a de toute évidence réajusté le tir. Quant au nom Airflow, rappelons qu’il avait été utilisé par la marque au milieu des années 30 pour présenter un modèle à l’allure très aérodynamique pour l’époque.

Vers une gamme plus étoffée

Le plan nord-américain de Stellantis prévoit neuf nouveaux modèles à moins de 40 000 $ US d’ici 2030, dont deux sous la barre des 30 000 $ US, dans le cadre d’une offensive portant sur onze véhicules au total. Chrysler, de toute évidence, va jouer un rôle majeur.

Signe que la réflexion va plus loin qu’un simple ajout de VUS, un dirigeant du design nord-américain de Stellantis a évoqué des véhicules combinant les avantages d’un VUS avec l’efficacité d’une berline, sans toutefois confirmer quoi que ce soit de concret pour l’instant.

On sent que la marque cherche à sortir de sa zone de confort. Reste à voir si les consommateurs suivront.