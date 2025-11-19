L’Alfa Romeo Tonale 2026 débute à 52 290$ au Canada

Le Tonale reçoit une mise à jour esthétique pour l’année-modèle 2026.

Cette version modernisée fait ses débuts en public au salon de l’auto de Los Angeles, aux côtés de la 33 Stradale.

Le Tonale 2026 est disponible au Canada en trois versions, mais la mécanique hybride branchable n’est plus offerte.

Alfa Romeo Canada annonce les prix du Tonale 2026 restylé alors qu’il fait ses débuts publics au salon de l’auto de Los Angeles.

Le plus petit multisegment de la marque italienne débute ainsi à 52 290$ au Canada, ce qui représente une augmentation d’environ $2 500 par rapport à 2025.

Pour justifier ce surplus, le Tonale 2026 bénéficie d’un design extérieur mis à jour s’inspirant de la supervoiture 33 Stradale, de nouvelles jantes de 20 pouces, trois nouvelles couleurs de peinture, ainsi qu’un habillage en cuir rouge disponible.

La gamme débute avec la version Sprint, à 52 290$ (PDSF de 49 995 $), suivie de la Veloce à 54 795$ (PDSF de 52 500 $) et de la Speciale à 57 290$ (PDSF de 54 995 $).

Le modèle Veloce ajoute des étriers de freins rouges, des palettes de changement de rapports, des jantes de 19 pouces, une suspension adaptative à deux modes, l’éclairage ambiant, un hayon électrique mains libres, et des emblèmes extérieurs foncés.

Tous ces modèles viennent d’office avec le moteur turbocompressé de 2,0 L qui développe 268 chevaux et 295 lb-pi de couple, une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, la traction intégrale et les freins Brembo à quatre pistons.

Étonnamment, la version hybride branchable ne revient pas en 2026, le constructeur préférant concentrer ses efforts sur le modèle à essence, plus populaire.

Nous ne savons toujours pas si le Dodge Hornet, étroitement lié, continuera d’offrir cette mécanique puisque les données sur le modèle 2026 ne sont pas encore publiées.

Les acheteurs canadiens de l’Alfa Romeo Tonale 2026 auront le choix de plusieurs options, dont l’ensemble Premium disponible à 1 995$ sur le modèle Sprint, qui ajoute des sièges en cuir noir ou rouge, l’éclairage ambiant, des garnitures noir lustrées, le hayon électrique mains libres, et les sièges avant ventilés.

Le groupe Assistance Active figure aussi sur la liste et son prix de 2 350$ ajoute le système d’assistance à la conduite active, le rétroviseur à atténuation automatique, les capteurs de distance de stationnement et la caméra 360 degrés à tous les modèles de la gamme.

Aussi disponibles sur tous les Tonale 2026 sont le toit noir (95 $), le système audio Harman Kardon (1 250 $) et le toit ouvrant panoramique (1 495 $).

La version Sprint peut aussi obtenir des jantes de 19 pouces (1 500$) ou de 20 pouces (2 000$), alors que le Veloce peut être équippé de jantes de 20 pouces (2 000$).

Aussi présente au kiosque d’Alfa Romeo au Salon de Los Angeles 2025 est la supervoiture 33 Stradale, dont le design a inspiré la nouvelle face avant du Tonale.

Cette voiture est elle-même inspirée de la Tipo 33 Stradale de 1967 et elle est construite entièrement à la main par Carrozzeria Touring Superleggera. Chacune des 33 unités produites est personnalisée selon les désirs de ses futurs propriétaires.

Sous le capot se trouve un V6 biturbo de 3,0L qui génère 630 chevaux, propulsant la 33 Stradale de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Les visiteurs au salon de l’auto de Los Angeles pourront observer la 33 Stradale et le nouveau Tonale 2026 du 21 au 30 novembre 2025.