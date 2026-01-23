Ces 10 modèles de 2001 sont désormais des véhicules anciens

Pour être considéré comme un véhicule ancien, un modèle donné doit avoir 25 ans. La règle est simple et elle est en vigueur depuis plusieurs décennies à travers l’Amérique du Nord, bien que son adoption n’ait pas été uniforme à travers les territoires. Certaines nuances existent aussi en certains endroits, mais en règle générale, lorsqu’un modèle atteint le quart de siècle, on le considère différemment.

Si l’on se rapporte à l’an 2000, cela signifiait que les modèles de 1975 devenaient des « classiques ». Plus le temps passe, plus il est difficile d’imaginer que des véhicules plus récents et technologiquement avancés accèdent à ce statut. C’est pourtant le cas.

Cette année, ce sont les modèles de 2001 qui seront maintenant convoités pour différentes raisons sur le marché. La question que vous vous posez sûrement est de savoir si certains sont vraiment d’intérêt.

La réponse est oui. Il faut simplement regarder les choses autrement.

Voici donc une liste de 10 modèles qui ont été lancés pour l’année 2001 et qui changent de statut en 2026. Notez que nous nous sommes concentrés sur les nouveaux modèles et non sur ceux qui étaient déjà sur le marché. Par exemple, une Acura NSX 2001 devient un classique cette année, mais le modèle de l’année 2000 était déjà accessible.

Voici donc cette liste qui compte, signe des temps, une bonne part de VUS.

1 — Acura MDX

Acura n’était vieille que de 15 ans au tournant du présent millénaire, mais déjà, la marque avait conquis les amateurs. En 2001, elle nous a offert un nouveau véhicule utilitaire, le MDX. Il venait proposer une expérience haut de gamme et une configuration à sept places. Son niveau de luxe lui permettait de se positionner avantageusement vis-à-vis les nouveaux utilitaires qu’étaient les BMW X5 et Mercedes-Benz ML de l’époque. Le MDX garantissait en prime la fiabilité, fruit d’un moteur V6 de 2,5 litres et 240 chevaux reconnu comme ultra durable.

Prix aujourd’hui sur le marché : entre 5000 $ CA et 10 000 $ CA en bonne condition

2 — Chrysler PT Cruiser

C’est tout un pari qu’a pris Chrysler au début de la décennie 2000 avec le PT Cruiser, un produit adoptant un style rétro emprunté aux années 30, et qui a été loin de faire l’unanimité. En fait, les gens l’adoraient ou le détestaient. L’audace a porté ses fruits, car rapidement, le carnet de commandes de la compagnie débordait. La fiabilité a été un peu aléatoire avec ce véhicule, mais il n’est pas rare de croiser aujourd’hui des propriétaires qui n’ont que de bons souvenirs à raconter à propos de leur PT Cruiser. Fait amusant, ce modèle, construit à partir de la plateforme de la Neon, devait être commercialisé chez Plymouth, mais la disparition de cette division a forcé sa migration chez Chrysler.

Prix aujourd’hui sur le marché : entre 5000 $ CA et 10 000 $ CA en bonne condition

3 — Pontiac Aztek

Rarement un véhicule a autant fait jaser en raison de son design distinct. Le Pontiac Aztek, cousin du Buick Rendezvous, devrait révolutionner un genre au début des années 2000, soit celui des véhicules utilitaires pensés pour le plein air, une chose qui est devenue très à la mode aujourd’hui. Le résultat a été catastrophique. Les ventes n’ont pas été à la hauteur dès la première année, avec quelque 27 000 exemplaires réclamés, et elles n’ont fait que péricliter par la suite avant que Pontiac ne décide de lancer la serviette après l’année 2005. Ironiquement, cela était annonciateur de ce qui allait se produire avec cette division de General Motors, qui n’allait pas terminer la décennie.

Ce qui est amusant avec l’Aztek, c’est qu’il a atteint un statut mythique auprès des collectionneurs, en grande partie grâce à sa présence dans la série culte Breaking Bad où il sert de véhicule au personnage principal, Walter White (Bryan Cranston).

Prix sur le marché aujourd’hui : entre 5000 $ CA et 10 000 $ CA en bonne condition.

4 — Ford Escape

À son apogée, le Ford Escape était l’un des VUS compacts les plus populaires du marché, avec les Toyota RAV4 et Honda CR-V. Son succès est en partie attribuable à son arrivée réussie sur le marché en 2001. Développé conjointement avec Mazda (Tribute), il profitait d’une structure monocoque qui venait offrir un comportement très civilisé, ce qui a été grandement apprécié des acheteurs. Son format, hyper spacieux et pratique, était assurément l’une de ses grandes forces. Les vieux exemplaires sont très rares chez nous aujourd’hui, la rouille ayant probablement eu raison des plus résistants.

Prix sur le marché aujourd’hui : autour de 5000 $ CA selon la condition

5 — Lexus IS 300

Lexus, la marque de luxe de Toyota, s’est établi sur le marché au cours de la décennie 1990 avec le lancement de modèles ciblés comme la LS 400, l’ES 250, ainsi que les VUS LX et RX. Au tournant de la décennie, elle ajoutait d’autres cordes à son arc, y compris la berline IS 300 qui venait donner à la compagnie sa première sportive compacte. Le défi était de taille pour le modèle, soit celui de concurrencer des ténors tels que la BMW de Série 3, l’Audi A4, ainsi que la Mercedes-Benz Classe C. Pourvue d’un 6-cylindres en ligne de 3,0 litres offrant 215 chevaux, cette voiture était nerveuse et venait nous prouver que Lexus était capable d’ajouter de la performance au luxe. Cette berline était même livrable avec une boîte de vitesses manuelle, une pièce de collection aujourd’hui.

Prix sur le marché aujourd’hui : entre 12 000 $ CA et 18 000 $ CA, selon la condition.

6 — Toyota Prius

En voilà une qui n’a plus besoin de présentation. La Prius est celle qui a fait découvrir à la planète ce que c’était de rouler une voiture de type hybride au quotidien. D’accord, elle a été devancée de quelques mois par la Honda Insight sur le marché canadien, mais c’est la représentante de Toyota qui est considérée comme la pionnière dans le genre, elle qui avait été lancée en 1997 au Japon. Son style atypique va la rendre immédiatement reconnaissable, pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ce qu’il est incroyable de constater, c’est que sa moyenne de consommation d’alors (4,7 litres aux 100 km) est meilleure que celle proposée aujourd’hui (4,8 litres aux 100 km). En toute transparence, il faut mentionner que la voiture est aujourd’hui plus lourde et qu’elle propose de série le rouage intégral au Canada. Aux États-Unis, la version à traction consomme en moyenne 4,2 litres aux 100 km.

Prix sur le marché aujourd’hui : entre 7000 $ CA et 15 000 $ CA, selon la condition.

7 — Toyota Highlander

S’il est facile d’imaginer un Chrysler PT Cruiser ou une Lexus IS comme véhicule classique, il est plus difficile de considérer un Toyota Highlander comme tel. La raison est simple : ce véhicule n’a rien de particulier outre le fait d’avoir été conçu pour répondre aux besoins d’une famille. Pas de versions sportives, pas de design accrocheur, pas d’agrément de conduite enivrant. Plutôt, un comportement qui est tout sauf sportif, un design générique au possible, et derrière le volant, une expérience qui redéfinit la signification du mot « ennui ».

Mais voilà. Depuis ses débuts, le Toyota Highlander continue de répondre aux besoins des familles, se veut un exemple de fiabilité et se vend comme des petits pains chauds. Voilà pourquoi il est toujours au menu, 25 ans après ses premiers pas sur le marché.

L’intérêt pour ce modèle va demeurer faible dans l’univers du véhicule de collection. En fait, ce qui peut rendre un exemplaire intéressant, c’est une version qui aurait très peu de kilométrage et qui se présenterait comme neuf.

Croyez-nous, ça existe quelque part. Suffit de la trouver.

Prix sur le marché aujourd’hui : autour de 5000 $ CA, selon la condition.

8 — Ford Explorer Sport Trac

Voilà un modèle qui est souvent oublié. Cette idée qu’a eue Ford de transformer son VUS Explorer en camionnette utilitaire a été simplement géniale. C’était stratégique, toutefois, car la version à cabine double de la Ford Ranger n’était pas commercialisée aux États-Unis, ce qui laissait Ford avec un vide dans le segment des camionnettes intermédiaires. L’Explorer Sport Trac venait le combler. Une boîte spécifique avait été développée pour ce modèle, mais le reste provenait du VUS. La chute des ventes de l’Explorer vers la fin de la décennie, accélérée par la crise financière et des prix de l’essence à la hausse, allait forcer Ford à revoir son modèle, qui allait adopter une structure monocoque pour son renouvellement en 2011. Voilà pourquoi le Sport Trac a disparu du catalogue. Le retour du Ford Ranger en 2019 est venu en quelque sorte remplacer le Sport Trac.

Prix sur le marché aujourd’hui : entre 5000 $ CA et 10 500 $ CA, selon la condition et le kilométrage.

9 — Hyundai Santa Fe

Hyundai a fait des pas de géant au cours des 25 dernières années en matière de qualité. Le Santa Fe que la compagnie présente en 2001 n’était pas encore à la hauteur de ce que proposait la concurrence, mais comme c’était le cas à l’époque, la compagnie le bardait d’équipements souvent offerts en option ailleurs, ce qui fait que le modèle offrait un rapport qualité-prix exceptionnel. Le défi aujourd’hui est de trouver un exemplaire qui ne s’est pas décomposé en raison de son contact avec le calcium.

Prix sur le marché aujourd’hui : entre 3000 $ CA et 8000 $ CA, selon la condition.

10 — Volvo S60

Enfin, comme dernier modèle intéressant qui devient un classique cette année, nous nous tournons vers Volvo qui lançait sa première berline compacte axée sur la performance avec la S60. Équipée d’un moteur 5-cylindres turbo de 2,4 litres, elle offrait jusqu’à 247 chevaux en configuration T5. En matière de sécurité, la principale carte de visite de la compagnie, la S60 venait proposer le système WHIPS (Whiplash Protection System) qui prévenait le coup de fouet cervical lors d’une collision. La technologie avait été introduite avec la berline S80 en 1999, et elle servait maintenant la S60.

Si le modèle vous intéresse, assurez-vous de connaître un bon mécanicien spécialisé dans les produits Volvo.

Prix sur le marché aujourd’hui : entre 5000 $ CA et 10 000 $ CA, selon la condition.