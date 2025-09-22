Le prochain BMW X5/iX5 2028 aura 5 différents types de motorisation

La cinquième génération du BMW X5 attendue pour 2028 aura droit à une impressionnante collection de motorisations. Il s’agit de la preuve ultime que les constructeurs s’adaptent aux différents besoins des consommateurs.

La nouvelle génération est attendue à la fin 2027

Les carburants seront multiples : électrique, essence, diesel, hybride rechargeable et à l’hydrogène

L’hydrogène va jouer un rôle encore plus important pour le X5

Le BMW va répondre encore plus précisément aux besoins des consommateurs en proposant un véhicule doté de cinq technologies de motorisation différentes. Le nouveau BMW X5 sera le premier modèle à offrir aux clients un choix entre électrique à batterie, hybride rechargeable, essence, diesel et pile à hydrogène.

« En lançant le nouveau BMW X5 avec un choix de cinq variantes de motorisation, nous démontrons une fois de plus notre position de chef de file en tant que pionnier technologique », a déclaré Joachim Post, membre du conseil d’administration de BMW AG. Il ajouta lors d’un événement à New York. « L’hydrogène a un rôle essentiel à jouer dans la décarbonisation mondiale, c’est pourquoi nous nous engageons à faire progresser cette technologie. » De ce fait, BMW poursuit sa quête et le développement de cette technologie.

Le X5 n’en sera d’ailleurs pas à sa première génération avec une motorisation à hydrogène. BMW reste donc dans ce club sélect des constructeurs automobiles qui misent, en partie, sur l’hydrogène. On compte aussi sur Hyundai et Toyota qui continuent des recherches avancées sur cette technologie.

Une stratégie d’ouverture technologique

Cette approche ouverte sur la technologie demeure un facteur de succès stratégique pour le Groupe BMW. La diversité de l’offre : moteurs thermiques, hybrides rechargeables, électriques à batterie et, à partir de 2028 avec le nouveau BMW iX5 Hydrogen, pile à hydrogène – constitue une base solide pour répondre aux besoins variés des clients à l’échelle mondiale, aujourd’hui comme demain.

L’initiative HyMoS (Hydrogen Mobility at Scale) vise à encourager le développement d’écosystèmes de l’hydrogène et de stations de ravitaillement dans les grands centres urbains, avec une première implantation pilote prévue en Allemagne. On sait que la Californie est aussi proactive avec ses stations de recharge pour hydrogène, mais à l’extérieur de ces deux pôles, l’implantation de l’hydrogène est encore très limitée.

Grâce à des structures de fabrication flexibles et une grande expertise d’intégration, BMW peut mettre en œuvre efficacement cet éventail de motorisations dans la nouvelle gamme X5, tant sur le plan du développement que des achats et de la production. Ainsi, à compter de 2028, la gamme BMW comptera deux types de motorisations 100 % électriques : l’électrique à batterie et la pile à hydrogène, confirmant la rigueur de l’approche technologique ouverte de la marque.

Le nouveau BMW iX5 Hydrogen

Après des tests concluants de sa flotte pilote à travers le monde, le nouveau BMW iX5 Hydrogen deviendra le tout premier modèle à hydrogène produit en série par la marque.

« Le nouveau BMW iX5 Hydrogen sera un véritable BMW, pionnier dans sa catégorie et offrant le plaisir de conduite typique de la marque », souligne Michael Rath, vice-président des véhicules à hydrogène. Pour le moment, on ne sait dans quelle mesure BMW voudra l’offrir en Amérique du Nord à l’exception de la Californie.

BMW travaille sur des motorisations à l’hydrogène depuis 1980. En 1999, BMW dévoile une production très limitée, la 750 hL, qui propose alors un V12 fonctionnant à la fois à l’essence et à l’hydrogène. Il faudra toutefois attendre 2006 pour voir la première BMW « commercialisée » avec cette technologie. Il s’agit alors de la BMW Hydrogen 7 construite sur la Série 7.