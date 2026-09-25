Volkswagen reporte à 2029 la production de batteries en Ontario

PowerCo retarde de deux ans le démarrage de son usine de 7 milliards de dollars, tandis que Scout affirme maintenir ses plans.

PowerCo prévoit maintenant commencer la production de cellules de batterie à St. Thomas, en Ontario, en 2029 plutôt qu’en 2027.

La construction de la première phase se poursuit, avec EllisDon comme entrepreneur général.

Scout affirme que ce report ne change pas ses plans, malgré son intention d’utiliser des batteries PowerCo fabriquées au Canada.

L’usine canadienne de batteries du groupe Volkswagen commencera à produire plus tard que prévu, mais sa construction se poursuit. Selon Automotive News Canada, PowerCo a repoussé le démarrage de la production à son installation de 7 milliards de dollars à St. Thomas, en Ontario, à 2029, soit deux ans après la date initialement prévue.

Ce nouvel échéancier distingue deux volets du projet : la construction de l’usine et le lancement de la fabrication des cellules. PowerCo précise que les travaux de la première phase ne sont pas affectés par le report.

Un échéancier adapté à la demande et aux technologies

PowerCo invoque la demande du marché et les avancées technologiques dans le domaine des batteries pour expliquer ce délai. Selon l’entreprise, ce temps supplémentaire permettra à l’usine ontarienne d’intégrer des technologies de batteries de prochaine génération. Le reportage ne précise toutefois pas les changements envisagés à la composition chimique des cellules ou aux procédés de fabrication.

Joel Karlsberg, chef de l’approvisionnement de PowerCo Canada, affirme que l’usine demeure au cœur de la stratégie nord-américaine de l’entreprise. Le rythme de montée en production est réévalué afin de mieux correspondre aux conditions du marché et de protéger l’investissement à long terme.

Cette décision survient alors que les constructeurs revoient l’échéancier de leurs investissements nord-américains dans les véhicules électriques et les batteries. Pour St. Thomas, l’attente sera donc plus longue avant le début de la production, même si l’usine prend forme.

Le chantier avance, l’embauche ralentit

PowerCo a nommé EllisDon comme entrepreneur général le 24 septembre. La construction a commencé à l’automne 2025, et l’effectif du constructeur sur le chantier devrait atteindre environ 1 300 personnes au plus fort des travaux.

PowerCo emploie environ 300 personnes au Canada. Ses plans d’embauche à court terme restent inchangés, mais le recrutement du personnel de production progressera plus lentement. St. Thomas devrait devenir sa troisième et sa plus grande usine de cellules de batterie, après celles d’Allemagne et d’Espagne.

Scout maintient ses plans de lancement

Le report soulève aussi une question d’approvisionnement pour Scout Motors, qui prévoyait utiliser des batteries provenant de l’usine canadienne de PowerCo. Scout a indiqué que la production en série de son VUS Traveler destiné aux consommateurs commencerait en 2028, soit avant le démarrage désormais prévu en Ontario.

Un porte-parole de Scout a affirmé à Automotive News Canada que le report de PowerCo n’aurait aucune incidence sur les plans de la marque. Le reportage ne précise pas comment Scout comblera cet écart dans son approvisionnement en batteries.

Pour l’industrie automobile canadienne, le chantier demeure actif. Le principal changement concerne le début de la fabrication des cellules et le rythme d’embauche du personnel de production.

Scout Traveller | Photo: Scout Motors Scout Traveller | Photo: Scout Motors Scout Traveller | Photo: Scout Motors Projet de giga-usine de St. Thomas | Photo : Groupe Volkswagen

Source : Automotive News Canada