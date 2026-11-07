Galerie photos : les concepts dévoilés au SEMA 2026

La Specialty Equipment Market Association, ou SEMA, est une association regroupant plus de 6 000 entreprises fabriquant des véhicules, des pièces automobiles et des équipements spécialisés, ainsi que des concessionnaires et des spécialistes de la restauration automobile. Chaque année, la SEMA organise un salon d’envergure à Las Vegas où ces entreprises exposent leurs dernières créations, dont un grand nombre de concepts, souvent conçus directement par les constructeurs eux-mêmes. C’est dans cette optique que cette galerie présente les concepts dévoilés par les constructeurs au SEMA Show 2026, qui s’est tenu du 3 au 6 novembre 2026.

Concept Ford Bronco Frostwarden

Conçu comme un véhicule vitrine sans compromis dédié à la recherche et au sauvetage en milieu arctique, le Ford Bronco Frostwarden a fait ses débuts au SEMA 2026 pour présenter le redoutable moteur en caisse (crate engine) Megazilla 2.0 de Ford Racing. Réalisé en partenariat avec Kincer Chassis, ce tout-terrain unique associe un V8 culbuté à compresseur de 7,3 litres à un compresseur Whipple Gen 6 de 3,0 litres, développant plus de 1 200 chevaux et 1 000 lb-pi de couple. Pour canaliser cette force colossale sur les terrains gelés, le châssis intègre des réducteurs de ponts portiques 74Weld, des combinés filetés Bilstein sur mesure, un essieu arrière renforcé Dana 60, ainsi que d’imposants pneus BFGoodrich de 42 pouces montés sur des jantes Weld de 18 pouces à verrouillage de talon (beadlock). Il s’impose comme la démonstration la plus audacieuse du catalogue extrême de Ford.

Concept Honda Civic Type R HRC

Faisant ses débuts nord-américains après une première révélation au Salon de l’auto de Tokyo, le concept Honda Civic Type R HRC annonce une expansion commerciale pour Honda Racing Corporation. Loin d’être un simple exercice de style esthétique, ce démonstrateur basé sur la génération FL5 sert de référence pour le développement d’une gamme dédiée de pièces de performance HRC d’origine constructeur, attendues en concession en mars 2027. Le prototype est doté d’un ensemble aérodynamique en fibre de carbone validé en soufflerie — comprenant un séparateur avant agressif, des plans canards et un aileron arrière à col de cygne —, complété par des combinés filetés calibrés pour la piste, des barres antiroulis renforcées et un refroidissement optimisé des freins. Il fait directement le pont entre l’ingénierie sportive couronnée de succès de Honda et les composants homologués pour la route.

Honda Passport Baja Spec Trophy Truck

Conçu avec le mandat exclusif de viser la victoire au classement général du Baja 1000, le Honda Passport Baja Spec Trophy Truck marque une avancée technologique majeure pour Honda Racing Corporation. Destiné à s’aligner dans le championnat du monde du désert SCORE 2027 aux mains du champion Bryce Menzies, ce prototype tout-terrain de catégorie illimitée délaisse le traditionnel V8 culbuté au profit d’une architecture électrifiée de pointe. Sous sa carrosserie allégée en matériaux composites se loge un V6 biturbo de 2,4 litres couplé à un système hybride électrique de 800 volts, déployant plus de 1 300 chevaux. Bâti autour d’un châssis tubulaire sur mesure en acier chromoly 4130 offrant plus de 30 pouces de débattement de suspension, il préfigure l’avenir électrifié des courses de désert.

Concept Jeep Wrangler Scrambler SRT

Concept Jeep Wrangler SRT Scrambler The Wrangler Scrambler SRT concept from a front quarter view The Wrangler Scrambler SRT concept parked in the desert The rear-facing seats in the Wrangler Scrambler SRT concept A detail shot of the Wrangler Scrambler SRT concept’s FOX Factory shocks

Mêlant l’héritage des camionnettes classiques aux performances modernes du désert, le concept Jeep Wrangler Scrambler SRT marque un tournant mécanique notable pour ce modèle emblématique. Puisant son inspiration structurelle dans le CJ-8 Scrambler des années 1980, le concept introduit une benne intégrée, des portières allongées et un arceau de sécurité soudé, rehaussés par des sièges arrière modulaires pouvant se déclipser complètement ou pivoter à 180 degrés pour le bivouac. Sous sa face avant profilée façon « nez de requin » peinte en orange Punk’n, se cache une première historique pour un Wrangler : une suspension avant indépendante (IFS) à long débattement conçue sur mesure en collaboration avec le champion de course tout-terrain Casey Currie. Animé par un V8 HEMI de 6,4 litres de 470 chevaux reposant sur des combinés filetés FOX et des pneus de 38 pouces, il métamorphose le Wrangler en bolide du désert à haute vitesse.

Concept Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition

Marquant le retour du constructeur au SEMA après 14 ans d’absence, Mitsubishi Motors North America a orchestré la première mondiale du concept Outlander Diamond Trail Edition 2028. Conçu comme une déclinaison d’aventure préfigurant la production, le concept enrichit l’architecture hybride rechargeable de l’Outlander d’améliorations tout-terrain ciblées. La pièce maîtresse de cette réalisation est un système Super-All Wheel Control (S-AWC) recalibré, doté d’un mode de conduite exclusif « Rock » conçu pour optimiser le patinage des roues et le transfert de couple sur les surfaces accidentées. Complété par une surélévation du châssis d’un pouce, des plaques de protection intégrales sous la caisse et des pneus tout-terrain de 18 pouces, ce concept réaffirme la légitimité hors piste de Mitsubishi sur le marché de plus en plus encombré des multisegments de randonnée tout-terrain (overlanding).

Mopar ’27 Dodge Charger

Mopar marks its 90th anniversary in 2027 with the introduction of the exclusive Mopar ’27 Dodge Charger, a limited-edition package that blends distinctive Mopar styling, modern muscle-car attitude and factory-engineered personalization. Mopar ’27 will debut at the Mopar NHRA Las Vegas Nationals powered by Dodge before taking center stage at the 2026 Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show, Nov. 3-6. Mopar will move to a new location for the 2026 show: booth 591119 in the West Hall of the Las Vegas Convention Center. Mopar is heading to a new home at the 2026 SEMA (Specialty Equipment Market Association) Show, bringing plenty of passion, performance and personalization along for the ride. See what’s waiting in the West Hall, booth 59119 at the Las Vegas Convention Center from Nov. 3-6. Direct Connection Hellephant C170 6.2L Supercharged Crate HEMI® Engine Package – Super Stock

Célébrant le 90e anniversaire à venir de Mopar, le concept Mopar ’27 Dodge Charger a fait ses débuts au SEMA 2026 comme un aperçu exclusif d’un ensemble de personnalisation d’usine en édition limitée. Plafonnée à seulement 270 exemplaires numérotés répartis entre les modèles Dodge Charger R/T et Scat Pack 2027, cette formule optimise la nouvelle plateforme de muscle car à traction intégrale grâce à des éléments de performance et de style d’origine constructeur. Les améliorations comprennent des éléments aérodynamiques en fibre de carbone, des composants de suspension abaissée Direct Connection Stage, ainsi que des graphismes extérieurs distinctifs. À bord, des surpiqûres rouges contrastées et un badge numéroté sur la planche de bord confirment son statut de pièce de collection, soulignant le rôle historique de Mopar dans la personnalisation clés en main en sortie d’usine.

Concept Nissan Armada Jungle Patrol

Marquant la rupture la plus radicale avec les modèles de série lors de la présentation Nissan au SEMA 2026, le concept Armada Jungle Patrol transforme le VUS grand format de la marque en véhicule d’expédition safari à ciel ouvert. S’inspirant des robustes Patrol classiques à toit souple, les concepteurs ont retiré la structure de toit conventionnelle au profit d’un arceau tubulaire multipoint intégré, de finitions intérieures étanches et de strapontins latéraux faisant face vers l’intérieur à l’arrière. L’imposant véhicule repose sur de massifs pneus Yokohama Geolandar de 37 pouces, secondés par une suspension à long débattement sur mesure, des pare-chocs en acier ultrarésistants, des ailes élargies et des projecteurs haute intensité NISMO Off Road. Exposé aux côtés du Frontier et du Pathfinder, il ravive la passion pour l’héritage baroudeur de Nissan et le retour très attendu du Xterra.

Concept Nissan Frontier RONIN

Conçu pour rivaliser directement avec les pre-runners de désert d’usine tels que le Ranger Raptor, le concept Nissan Frontier RONIN rehausse la camionnette intermédiaire grâce à de redoutables performances à voies élargies. Sous le capot, Nissan a greffé deux turbocompresseurs au V6 de 3,8 litres de série afin de lui procurer un couple substantiel à mi-régime. Pour encaisser les violentes compressions du désert, le châssis a fait l’objet d’une refonte majeure à l’aide de composants de suspension et de transmission renforcés empruntés au Titan grand format, élargissant les voies de 12 pouces et augmentant la garde au sol de plus de 4 pouces. Chaussé de pneus Yokohama Geolandar X-AT de 35 pouces montés sur des jantes prototypes NISMO ASCEND de 17 pouces à verrouillage de talon, le RONIN s’équipe de freins surdimensionnés, de barres de protection latérales de bas de caisse (rock sliders) et d’une roue de secours de course fixée dans la benne. Dans l’habitacle, des sièges baquets sport sur mesure et des ceintures à motif topographique complètent la préparation, offrant un avant-goût prometteur des futurs ensembles hors route d’origine constructeur.

Concept Nissan Pathfinder XE-V6

Célébrant les 40 ans d’histoire du modèle, le concept Nissan Pathfinder XE-V6 rend un hommage nostalgique au pionnier d’origine, le WD21 de 1986. Revêtu d’une éclatante livrée rouge rehaussée de bandes latérales d’époque noires, anthracite et argentées ainsi que d’emblèmes rétro XE-V6, le véhicule s’inspire directement des livrées de course tout-terrain des Patrol d’antan. Cette allure rétro s’accompagne de réelles compétences mécaniques : les ingénieurs ont installé une suspension rehaussée sur mesure de 4 pouces pour accueillir d’agressifs pneus tout-terrain Yokohama Geolandar montés sur des jantes prototypes NISMO de 18 pouces. Des pare-chocs hors route en acier à angle d’attaque prononcé, une galerie de toit d’expédition et un porte-roue de secours arrière pivotant complètent la métamorphose, reconnectant le multisegment monocoque moderne avec ses racines de baroudeur.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z

Developed in-house by the Nissan Acceleration Team (NAT), an all-volunteer group of employees who pursue motorsports in their free time, the purpose-built race car takes Z from the street to SCCA competition.

Né de la passion des heures supplémentaires plutôt que des comités de direction, le Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 Z incarne l’ingénierie de course amateur dans sa forme la plus pure. Développé entièrement à l’interne par la Nissan Acceleration Team (NAT) — un collectif bénévole d’employés de l’entreprise passionnés de course —, ce projet adapte la Nissan Z moderne pour les épreuves sur circuit du SCCA. Son V6 biturbo VR30DDTT de 3,0 litres profite d’une admission et d’un refroidissement améliorés, tandis que les passages de vitesses sont gérés par un kit de palettes au volant spécialisé Zestek. En dessous, des éléments de suspension NISMO calibrés pour la piste et des freins renforcés garantissent la maîtrise requise sur circuit. Doté d’un habitacle dépouillé, d’un arceau de sécurité complet de compétition et répondant aux normes strictes d’homologation SCCA T2, le Project NAT2 rappelle de manière concrète la vocation de course en club de la plateforme Z.

Concept Nissan Sentra Spec-V

Thirty-five years after the Sentra SE-R arrived in North America, Nissan is revisiting the spirit of the beloved sport compact with the Sentra Spec-V concept. Designed to commemorate the model Car and Driver described as, “a true sports sedan,” the concept is a tribute to the community that made the Sentra SE-R a star of the import car scene.

Commémorant les 35 ans de la Sentra SE-R, qui avait forgé la réputation des compactes sportives en Amérique du Nord, le concept Nissan Sentra Spec-V réinjecte des performances de premier ordre dans la berline du quotidien. Sous le capot, les ingénieurs de Nissan ont installé un quatre-cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 300 chevaux, renforcé par des composants internes optimisés et une injection indirecte d’appoint. La puissance transite par une boîte manuelle renforcée à six rapports issue de la Juke NISMO RS. Pour maîtriser cette cavalerie, la préparation adopte d’authentiques freins Brembo de R35 GT-R et des sièges sport Recaro, associés à des combinés filetés NISMO, des jantes LM-RS1 de 19 pouces et un véritable aileron arrière de GT-R NISMO. Une déclaration d’amour assumée à la culture tuner des passionnés.

Concept Toyota Crown Signia GT-S Performance

Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia and Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia GT-S Concept | Photo: Toyota

Développé par le Toyota Motorsports Garage pour le SEMA 2026, le concept Crown Signia GT-S Performance explore une interprétation grand tourisme axée sur la route du multisegment de série. La hauteur de caisse est abaissée de 5 pouces grâce à une suspension filetée MCS sur mesure, modifiant de façon significative son centre de gravité et sa silhouette. Les modifications extérieures comprennent des ailes élargies intégrées et moulées sans raccord avec des évents d’évacuation d’air à l’avant, deux embouts d’échappement personnalisés et des jantes HRE de 21 pouces enveloppées d’une monte de 295 mm élargissant la surface de contact au sol de 20 %. Le système de freinage provient directement de la Lexus RX 500h F SPORT. Sous le capot, le groupe motopropulseur demeure inchangé et conserve le système hybride d’origine de 2,5 litres développant 254 chevaux.

Concepts Toyota Snowhunter

Toyota a mis l’accent sur les applications hivernales au SEMA 2026 en équipant sa gamme à châssis en échelle des conversions Snowhunter Concept. Déclinées sur cinq plateformes TNGA-F — les Tacoma, Tundra, 4Runner, Sequoia et Land Cruiser —, ces versions remplacent les roues et pneus traditionnels par des chenilles triangulaires en caoutchouc pour service intensif, montées sur des faux-châssis à garde au sol surélevée. En plus de plaques de protection et d’équipements de dépannage extérieurs, ces modèles bénéficient de systèmes d’arrimage et de gestion de chargement spécialisés. Le Tundra Snowhunter s’est notamment distingué en intégrant le TrailLift Pro, un mécanisme de galerie articulée conçu pour abaisser des coffres de rangement lourds et du matériel d’expédition à hauteur d’épaule afin de faciliter le chargement en bord de route dans la neige profonde.

Concepts Toyota Woodland

Toyota's Woodland concept family at SEMA 2026 | Photo: Toyota Toyota Sienna Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota Sienna Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota Sienna Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept | Photo: Toyota Toyota RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept | Photo: Toyota Toyota RAV4 Woodland Plug-in Hybrid Concept | Photo: Toyota Toyota Grand Highlander Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota Grand Highlander Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota Crown Signia Woodland Concept, digital rendering | Image: Toyota Toyota bZ Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota bZ Woodland Concept | Photo: Toyota Toyota bZ Woodland Concept | Photo: Toyota

Toyota a étendu sa finition d’aventure Woodland à cinq modèles lors du SEMA 2026 : la Sienna, le Grand Highlander, la Crown Signia, le bZ Woodland et le RAV4 hybride rechargeable. Ciblant les amateurs de plein air et de chemins non pavés (soft-roading), chaque concept intègre une garde au sol accrue, des plaques de protection sous le châssis et des ensembles de pneus tout-terrain. La Sienna Woodland est configurée comme un camp de base à traction intégrale avec un aménagement intérieur modulaire, tandis que le Grand Highlander s’équipe d’une tente de toit articulée et de matériel de secours. Les variantes électrifiées — les concepts Woodland bZ et RAV4 PHEV — mettent en valeur leurs capacités en autonomie complète en combinant des amortisseurs calibrés pour les sentiers à des systèmes de recharge bidirectionnelle (vehicle-to-load) capables d’alimenter les accessoires de camping directement depuis leur batterie haute tension.