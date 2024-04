CATL et Yutong lancent une batterie pour véhicules électriques avec une garantie de 1,5 million de kilomètres

Une batterie de la taille d’un autobus dure plus longtemps que le diesel

Une nouvelle technologie permet l’autoréparation au début de la durée de vie de la batterie.

Le géant des batteries CATL vient de lancer une nouvelle cellule de batterie pour véhicules électriques d’une durée de vie de 1,5 million de kilomètres. La nouvelle batterie ne présente aucune perte de capacité après 1 000 cycles et promet de survivre à n’importe quelle voiture dans laquelle elle pourrait être installée.

La batterie est lancée par Yutong, l’un des plus grands fabricants d’autobus en Chine. Ses autobus électriques sont vendus dans plus de 40 pays, dont plusieurs en Europe.

Dans une cellule de batterie traditionnelle, c’est au cours des 300 premiers cycles que la dégradation est la plus rapide. Un cycle correspond à une charge et à une décharge complètes, de sorte que le fait de faire descendre la batterie à 75 % quatre fois équivaut à peu près à un cycle. Au bout de 1 000 cycles, une batterie devrait perdre 10 % de sa capacité, et la dégradation est plus lente à partir de là.

Les nouvelles cellules de CATL (via Battery Bulletin) auront en fait une capacité supérieure à 100 % pendant les 1 000 premiers cycles, avant de redescendre. Ce résultat est obtenu grâce à un processus appelé pré-lithiation, qui consiste à ajouter du lithium à l’électrolyte afin de remédier efficacement à la dégradation initiale.

Il en résulte une batterie dont la durée de vie devrait être deux fois plus longue que celle d’une cellule LFP classique. CATL offrira une garantie de 1,5 million de kilomètres et de 15 ans sur les batteries, contre une garantie de 1 million de kilomètres et de 10 ans actuellement.

Pourquoi choisir d’abord un bus plutôt qu’une voiture ? Parce que les véhicules commerciaux tels que les autobus sont censés durer 1 million de kilomètres ou plus. Ce n’est pas le cas des voitures. Une batterie d’une autonomie de 1,5 million de kilomètres dans une voiture à ce stade serait exagérée. Mais des versions de cette batterie qui pourraient durer beaucoup plus longtemps que les batteries actuelles des voitures électriques feront probablement leur apparition dans les voitures particulières, car les fabricants de VE cherchent à se débarrasser de la perception qu’ont les clients des batteries à courte durée de vie.