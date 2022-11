VinFast et CATL travailleront ensemble sur des technologies pour les VÉ

CATL est un grand fournisseur de batteries pour véhicules électriques.

Les deux compagnies développeront des véhicules utilisant une plateforme «skateboard».

Cela pourrait rendre profitables des VÉ plus abordables via la réduction des coûts.

Le producteur de batteries CATL et le constructeur automobile vietnamien VinFast ont annoncé un partenariat qui verra les deux entreprises travailler ensemble sur des véhicules électriques utilisant un châssis «skateboard» conçu par CATL.

Les deux entreprises travaillaient déjà ensemble pour la fabrication de batteries mais ce nouvel accord verra la collaboration étendue au développement de véhicules entiers.

Le châssis «skateboard» conçu par CATL intègre la batterie, les moteurs électriques et les autres composants nécessaires au groupe motopropulseur dans une couche plate sur laquelle le reste du véhicule peut être construit.

Selon les deux entreprises, cela peut conduire à un groupe motopropulseur plus efficace, à plus d’espace intérieur et à un coût d’achat plus faible.

Ce dernier élément pourrait signifier qu’un modèle électrique VinFast plus abordable sera ajouté dans les années à venir.

En effet, s’associer à CATL permettra au constructeur de réduire ses coûts de production, ce qui rendrait un modèle moins cher aussi rentable à construire que ses véhicules plus grands.

De plus, l’utilisation d’une plateforme «skateboard» rend plus facile et moins coûteux le développement de nouveaux véhicules puisque les pièces les plus complexes (le groupe motopropulseur et le châssis) sont partagées avec d’autres modèles de la gamme au lieu d’être uniques à chaque véhicule.

VinFast n’est pas la seule entreprise à croire en ce type de plateforme pour les véhicules électriques puisque General Motors, Rivian, Tesla, Volkswagen et Hyundai utilisent tous actuellement leur propre version de ce concept dans certains de leurs véhicules électriques.

Le constructeur automobile n’a pas confirmé de nouveaux modèles, mais il a déclaré que la collaboration avec CATL lui permettra d’aborder de nouveaux marchés, d’augmenter l’autonomie électrique et la sécurité de ses véhicules, ainsi que de réaliser des avancées dans le domaine des fonctions d’aide à la conduite.