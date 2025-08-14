Cadillac Elevated Velocity Concept : la haute performance électrique hors route réinventée

Le Cadillac Elevated Velocity Concept incarne les multiples visions de Cadillac : unir performance V-Series, innovations électriques et expérience sensorielle immersive, le tout pour redéfinir le luxe automobile de demain.

L’Elevated Velocity fera ses débuts au The Quail

Ce « Dune Buggy » haut de gamme redéfinie les frontières de l’électrification et l’autonomisation

Plusieurs éléments du concept rejoindront la production

Cadillac poursuit l’évolution de son portefeuille de concepts avec Elevated Velocity, un multisegment 100 % électrique à haute performance qui fusionne l’ADN sportif de la série V avec une approche technologique et de design tournée vers l’avenir. Pensé comme un 2+2 de luxe aussi à l’aise sur l’asphalte que dans le désert, il esquisse les lignes et les innovations qui pourraient façonner la prochaine génération de véhicules de la marque.

L’héritage V-Series à l’ère électrique

Dans un marché où les VUS électriques haut de gamme se multiplient, Cadillac a déjà introduit les LYRIQ-V et OPTIQ-V. Elevated Velocity s’inscrit dans cette lignée, mais pousse le concept encore plus loin en combinant performance extrême, technologies de pointe et artisanat sur mesure. Son architecture surélevée, posée sur des roues de 24 pouces, lui permet d’affronter les terrains les plus exigeants, tout en conservant une tenue de route raffinée sur chaussée.

Les différents modes de conduite sélectionnables offrent un comportement optimisé pour chaque situation :

e-Velocity Mode : pour des performances routières intenses, héritées du célèbre V-Mode.

: pour des performances routières intenses, héritées du célèbre V-Mode. Terra Mode : pour le hors route, avec suspension pneumatique adaptative.

: pour le hors route, avec suspension pneumatique adaptative. Sand Vision : vision améliorée en tempête de sable, inspirée de la technologie Night Vision.

: vision améliorée en tempête de sable, inspirée de la technologie Night Vision. Elements Defy : protection active contre la poussière et les débris grâce à des vibrations anti-adhérence.

Une intégration technologique immersive

Elevated Velocity ne se contente pas d’être puissant : il met la technologie au service de l’expérience sensorielle. Trois modes d’expérience à bord transforment littéralement l’habitacle :

Welcome Mode : à l’approche, le plancher, les sièges, le tableau de bord, les portes et le volant s’illuminent doucement, tandis que les portes papillon s’ouvrent vers le ciel. Une animation inspirée du sable en mouvement s’affiche sur le volant et les logos Cadillac s’illuminent.

: à l’approche, le plancher, les sièges, le tableau de bord, les portes et le volant s’illuminent doucement, tandis que les portes papillon s’ouvrent vers le ciel. Une animation inspirée du sable en mouvement s’affiche sur le volant et les logos Cadillac s’illuminent. Elevate Mode : le véhicule devient autonome et l’habitacle se transforme en espace de récupération. Le volant et les pédales se rétractent, l’éclairage ambiant passe au rouge, et des lumières infrarouges stimulent la récupération musculaire. Un système de synchronisation respiratoire par éclairage intégré et animations visuelles favorise la détente.

: le véhicule devient autonome et l’habitacle se transforme en espace de récupération. Le volant et les pédales se rétractent, l’éclairage ambiant passe au rouge, et des lumières infrarouges stimulent la récupération musculaire. Un système de synchronisation respiratoire par éclairage intégré et animations visuelles favorise la détente. Velocity Mode : dédié à la conduite dynamique, il privilégie un éclairage blanc froid, minimise les distractions et affiche sur le volant et le HUD toutes les données de performance : vitesse, autonomie, température, santé de la batterie et navigation en réalité augmentée.

Design extérieur : élégance sculpturale et efficacité aérodynamique

Avec ses proportions inspirées des CELESTIQ et LYRIQ, l’Elevated Velocity associe un profil aérodynamique optimisé à une présence imposante. Sa teinte Vapor Blue aux reflets gris pierre contraste avec un habitacle rouge flamboyant, exprimant sa double personnalité : le luxe raffiné et l’adrénaline pure. Les vitrages teintés de bleu prolongent la thématique, tandis que les jantes en fibre de lin et acrylique noir cristallin rappellent la précision du design Cadillac.

Les signatures lumineuses ont été repensées pour mettre en valeur sa stature : phares translucides nervurés à l’avant, feux arrière verticaux avec effet de tunnel lumineux.

Habitacle : luxe fonctionnel et bien-être intelligent

À l’intérieur, tout a été pensé pour allier confort, récupération et performance. Matériaux nobles (cuir Nappa Morello Red, tissus bouclés grenat, acrylique teinté, surfaces lisses et grains embossés) et finitions métalliques créent une ambiance à la fois sportive et sophistiquée.

Technologies de bien-être embarquées :

Filtration avancée éliminant les particules fines et la poussière.

éliminant les particules fines et la poussière. Climatisation extrême pour compenser les variations rapides de température et d’altitude.

pour compenser les variations rapides de température et d’altitude. Purification et diffusion d’arômes pour maintenir une sensation de fraîcheur.

pour maintenir une sensation de fraîcheur. Thérapie par lumière rouge pour la récupération musculaire après un effort intense.

Un compartiment verrouillable assure la sécurité des objets de valeur, et un espace de rangement est conçu pour les activités haut de gamme, illustré par un ensemble de polo artisanal assorti à la teinte extérieure.

Le Cadillac Elevated Velocity fera ses débuts publics le 15 août 2025 lors de The Quail, A Motorsports Gathering à Carmel, Californie.