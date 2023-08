Le véhicule électrique haut de gamme de Cadillac, Celestiq, sera proposé à partir de 340 000 $ américains.

Cadillac lance la berline électrique ultra-luxueuse Celestiq avec un prix de base d’environ 340 000 $ américains avant les options de personnalisation.

La Cadillac Celestiq, une berline électrique ultra-luxueuse, fera ses débuts à un prix de base d’environ 340 000 $ américains.

Les acheteurs peuvent personnaliser leur Celestiq à leur guise, ce qui leur garantit une expérience exclusive et sur mesure.

Cadillac construira la Celestiq à la main dans le centre technique mondial de GM à Warren, dans le Michigan.

La très attendue berline électrique ultra-luxueuse de Cadillac, la Celestiq, a pris d’assaut le monde de l’automobile lorsqu’elle a été dévoilée en octobre 2022. Son design extravagant et ses caractéristiques de pointe ont attiré l’attention, mais un détail crucial demeurait inconnu : son prix. Aujourd’hui, le voile est levé et Cadillac annonce que le prix de départ de la Celestiq sera d’environ 340 000$ américains avant personnalisation.

Melissa Grady Dias, directrice du marketing mondial de Cadillac, a dévoilé le prix tant attendu dans un message publié sur LinkedIn, en soulignant que ce prix de base n’inclut pas les frais d’expédition, qui seront communiqués ultérieurement. Bien que les chiffres de vente spécifiques n’aient pas été divulgués, Cadillac s’est réjoui de la demande et de l’intérêt remarquables que la Celestiq a suscités depuis sa révélation initiale. Les acheteurs, séduits par l’attrait du luxe, auront désormais la possibilité de personnaliser le Celestiq.

La Celestiq redéfinit la norme en matière d’exclusivité automobile américaine, en adoptant une approche sur mesure qui permet aux clients d’adapter le véhicule à leurs préférences et à leurs goûts uniques. Chaque Celestiq sera le reflet de la personnalité de son propriétaire, de sorte qu’il n’y aura pas deux véhicules identiques. Le parcours de conception sera guidé par un concierge Cadillac dédié, qui offrira une assistance complète aux clients avertis à chaque étape du processus de personnalisation.

Pour répondre à l’opulence du design de la Celestiq, Cadillac construira chaque véhicule à la main dans le prestigieux centre technique mondial de GM à Warren, dans le Michigan. Il s’agit de la première incursion du centre dans la production de véhicules, ce qui souligne l’engagement en faveur de l’artisanat et de l’exclusivité. Prévu pour faire ses débuts en 2024, le Celestiq incarne la vision de Cadillac sur l’avenir des véhicules électriques de luxe.

Soucieuse d’offrir une expérience unique et immersive, Cadillac transforme un bâtiment du campus du centre technologique en un centre surnommé Cadillac House at Vanderbilt. Cette structure accueillera les clients de Celestiq du monde entier et leur offrira un service de conciergerie personnalisé pour le processus de conception. Rendant hommage à la designer Suzanne Vanderbilt, qui a rejoint GM Design en 1955 et a travaillé pour Cadillac, l’installation est presque achevée et devrait ouvrir ses portes cet été.