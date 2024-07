Cadillac Sollei Concept: retour du cabriolet avec l’électrification en prime

Alors que les vacances viennent de débuter pour bon nombre de Québécois, voilà un excellent moment pour présenter la nouvelle Cadillac Sollei Concept, un cabriolet 100 % électrique.

La Cadillac Sollei Concept se définit comme un cabriolet de type 2+2.

Il s’agit d’un véhicule 100 % électrique.

Sa planche de bord comporte un écran ne mesurant pas moins de 55 pouces.

C’est au Centre technique de General Motors à Warren au Michigan que Cadillac a levé le voile sur la Sollei Concept. Le géant américain y a rénové la Cadillac House at Vanderbilt afin d’en faire un lieu pour les clients privilégiés de la Celestiq. D’ailleurs, la Sollei Concept reprend certains airs de l’impressionnante Celestiq.

Une allure moderne avec un clin d’oeil au passé

D’emblée, précisons que son nom est une contraction de soleil et de leisure (loisir, en français).

La Cadillac Sollei Concept se définit comme un élégant cabriolet de type 2+2. Les photos partagées par le constructeur ne nous laissent toutefois pas entrevoir la portion avant de la voiture. Elle est très élancée avec un pare-brise très incliné, un long museau et un grand pavillon arrière. Histoire de bien exploiter le concept de la fluidité, les poignées des longues portes ont plutôt été remplacées par de subtils boutons.

Bien que la Cadillac Sollei Concept se veuille on ne peut plus moderne, il importe de mentionner que la teinte Manila Cream a été empruntée au catalogue de 1957 et 1958 de Cadillac.

Pour l’heure, General Motors n’a encore dévoilé aucun détail technique concernant la Cadillac Sollei Concept. On sait qu’elle est électrique, mais on ne connaît rien quant à sa motorisation électrique, la densité de sa batterie et à son autonomie. Rappelons que le modèle en est encore au stade conceptuel.

Un très grand écran de 55 pouces

La planche de bord est composée d’un écran ne mesurant pas moins de 55 pouces. Celui-ci relie les deux piliers A. Il rappelle celui du Cadillac Escalade 2025 dévoilé plus tôt ce mois-ci.

Non seulement l’habitacle est chic et élégant, mais il contient également des matériaux faits à partir de ressources renouvelables. Sur la console, une gravure présente trois générations de voitures décapotables chez Cadillac.

À l’arrière, entre les deux sièges, on retrouve un petit réfrigérateur.

Soulignons que la Cadillac XLR, commercialisée de 2004 à 2009, est à ce jour la dernière voiture décapotable de production de la marque américaine de luxe. Tout ça pourrait bientôt changer si Cadillac décidait d’aller de l’avant avec ce cabriolet électrique.