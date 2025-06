Cadillac dévoile le OPTIQ-V 2026 de 519 ch

Cadillac présente l’OPTIQ-V 2026 entièrement électrique avec recharge NACS et performance V-Series

Port NACS intégré offrant un accès de recharge élargi à travers l’Amérique du Nord

Système à deux moteurs et traction intégrale développant 519 ch et une autonomie estimée à 443 km

Super Cruise et mode V de série pour une conduite améliorée et des performances accrues

Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Genesis et Audi feraient bien de porter attention à ce qui se passe ici. Cadillac vient tout juste de dévoiler l’OPTIQ-V 2026, le plus récent modèle de la gamme V-Series, doté d’un groupe motopropulseur entièrement électrique et de technologies axées sur la performance. Ce multisegment sera le tout premier véhicule de General Motors à intégrer un port de recharge conforme à la norme nord-américaine (NACS).

L’OPTIQ-V utilise un système de traction intégrale à deux moteurs pour générer une puissance estimée à 519 chevaux et un couple de 650 lb-pi. En mode Velocity Max, il serait capable de passer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mi/h) en environ 3,5 secondes. Il est muni d’une batterie de 85 kWh offrant une autonomie estimée allant jusqu’à 443 km avec une charge complète.

La production débutera à l’automne 2025, avec une disponibilité initiale prévue au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Moyen-Orient et en Israël.

Parmi les systèmes de performance, on retrouve le contrôle de départ (Launch Control) et un mode V personnalisable donnant un accès rapide à des réglages comme le mode Compétition et un profil sonore distinctif. Ces fonctions sont conçues pour ajuster l’agilité et la traction lors de conduites plus exigeantes.

L’OPTIQ-V comprend également des étriers de frein avant hautes performances Brembo de série, disponibles en bleu ou en rouge avec l’écusson V-Series, ainsi que Super Cruise.

Le design extérieur est plus incisif, avec des jantes en alliage graphite satiné de 21 pouces, un séparateur avant noir lustré, une calandre en motif V et des éléments aérodynamiques en fibre de carbone en option. Deux nouvelles teintes exclusives sont proposées : Magnus Metal Frost et Deep Ocean Tintcoat.

L’habitacle propose des agencements bicolores avec des accents bleus Santorini, des insignes V-Series gravés au laser et des sièges sport détaillés. On y retrouve aussi des garnitures en fibre de carbone et des surpiqûres bleues.

Un écran à DEL de 33 pouces en diagonale intègre l’application Drive Mode et s’accompagne d’un système audio AKG à 19 haut-parleurs compatible avec Dolby Atmos. L’intégration Google est incluse de série.

Les prix pour le Canada seront annoncés à l’approche du lancement commercial.