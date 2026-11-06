BYD bat le record de vitesse à 503,17 km/h avec la Yangwang U9 Xtreme

BYD franchit la barre des 500 km/h avec la Yangwang U9 Xtreme, une hypervoiture électrique chinoise qui a atteint 503,17 km/h sur une section fermée de l’autoroute E11, près d’Abou Dhabi.

BYD dépasse son précédent record de 496,22 km/h.

La pointe de 503,17 km/h a été réalisée sur une section sécurisée d’une autoroute aux Émirats arabes unis.

Le pilote allemand Marc Basseng était au volant de la Yangwang U9 Xtreme.

Au Festival of Speed de Goodwood, en juillet dernier, BYD avait annoncé son intention de battre un nouveau record de vitesse en novembre. La vice-présidente du constructeur, Stella Li, avait alors fixé un objectif précis : franchir la barre des 500 km/h et faire de la Yangwang U9 Xtreme la première voiture de production à atteindre ce seuil. L’objectif est maintenant atteint.

L’an dernier, le constructeur chinois avait déjà frôlé cette marque avec une pointe de 496,22 km/h. Cette fois, la Yangwang U9 Xtreme a dépassé les 500 km/h, une étape marquante dans l’histoire des voitures de production.

Ce qui frappe particulièrement, c’est que cet exploit ne revient ni à un constructeur européen ni à une marque américaine. Il a été réalisé par une voiture chinoise entièrement électrique, sans moteur à combustion. Et c’est encore la Yangwang U9 Xtreme qui est à l’origine de cette performance.

Un record établi sur une autoroute fermée près d’Abou Dhabi

L’exploit s’est déroulé cette semaine en plein désert, aux Émirats arabes unis, dans la région d’Abou Dhabi. Pour l’occasion, les organisateurs ont fermé et sécurisé une section d’environ 10 kilomètres de l’autoroute E11, dont quelque 7 kilomètres étaient réservés à la tentative de record.

Le pilote allemand Marc Basseng avait la responsabilité de conduire l’hypervoiture à une vitesse extrême. Après une première tentative culminant à 490 km/h, les ingénieurs ont travaillé toute la nuit pour optimiser la voiture. Leurs interventions ont notamment porté sur les systèmes de gestion des moteurs et de la batterie, les réglages de suspension pour limiter les rebonds à très haute vitesse, l’angle de l’aileron et les pneumatiques. Ces derniers ont été conçus par Giti Tire, une entreprise établie à Singapour.

Le lendemain, c’est chose faite, le record est battu : une voiture de production à non seulement excédée les 500 km/h, elle s’est donné une petite de confort à 503,17 km/h.

Près de 3 000 chevaux et une architecture de 1 200 volts

Après cette nuit de réglages, la Yangwang U9 Xtreme était prête à franchir un nouveau cap. Il faut dire que cette hypervoiture est un véritable concentré de puissance et de technologie. Elle repose sur une architecture électrique de 1 200 volts, plutôt que sur les systèmes de 400 ou 800 volts plus courants.

Les quatre moteurs électriques indépendants peuvent chacun développer jusqu’à 555 kW (755 ch métriques) et atteindre 30 000 tr/min. BYD annonce une puissance combinée supérieure à 3 000 ch métriques (PS), environ 2 959 chevaux soit près de 2 220 kW, et un rapport poids-puissance de 1 217 ch métriques par tonne.

Une batterie Blade capable de délivrer une puissance extrême

La U9 Xtreme conserve une batterie Blade au lithium-fer-phosphate (LFP), associée à une plateforme de 1 200 V capable de supporter jusqu’à 1 000 A. BYD annonce un taux de décharge de 30C et une densité de puissance par cellule supérieure de 170 % à celle de son système de 800 V. Même avec une charge restante de 20 %, la batterie pourrait fournir jusqu’à 1 800 kW. La récupération d’énergie dépasse 700 kW, tandis que l’architecture de 1 200 V permettrait de réduire la chaleur produite jusqu’à 67 % à puissance égale, comparativement à une architecture de 800 V.

Des pneus spécialisés et une production limitée à 30 exemplaires

BYD a collaboré avec Giti Tire pour mettre au point des pneus semi-slick dotés d’une gomme et d’une sculpture spécifiques. Un traitement de la surface de contact entre la jante et le pneu vise à limiter leur glissement lors des accélérations et freinages extrêmes.

La reconnaissance d’un exploit historique

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a reconnu la pointe de 503,17 km/h, tandis que Guinness World Records a homologué deux records de vitesse en un seul passage, dans une seule direction : celui d’une voiture de production et celui d’une voiture électrique de production. Cette précision distingue la performance d’une moyenne établie sur deux passages en sens opposés.

Seulement 30 exemplaires sont prévus pour le monde entier.