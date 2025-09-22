La YangWang U9 Extreme détrône Bugatti en atteignant 496,22 km/h

La YangWang U9 Extreme est désormais la voiture de série la plus rapide du monde, après avoir établi un record spectaculaire ce mois-ci sur l’anneau de haute vitesse de l’ATP en Allemagne.

La YangWang U9 Extreme dépasse la Bugatti Chiron Super Sport 300+

Vitesse maximale enregistrée : 496,22 km/h (308,4 mi/h)

Seulement 30 exemplaires de cette hypercar électrique verront le jour

Ce coupé électrique conçu par BYD a atteint la vitesse vertigineuse de 496,22 km/h (308,4 mi/h), effaçant le record de 490,5 km/h (304,7 mi/h) détenu depuis 2019 par la Bugatti Chiron Super Sport 300+, pilotée à l’époque par la légende Andy Wallace. La U9 Extreme devient par la même occasion la première voiture de production 100 % électrique à franchir la barre symbolique des 300 mi/h.

Ce n’est pas une première tentative pour la machine à quatre moteurs de BYD. Le mois dernier déjà, la YangWang U9 Track Edition s’était illustrée comme la voiture électrique la plus rapide du monde, atteignant 472,41 km/h (293,54 mi/h) sur le même tracé, reléguant la redoutable Rimac Nevera au second plan.

Encore plus impressionnant, la U9 Extreme a également signé un tour de moins de 7 minutes sur le mythique Nürburgring, effaçant le record des électriques de production détenu par une autre concurrente chinoise, la Xiaomi SU7 Ultra. Et sa dernière pointe de vitesse n’était qu’à 5 km/h du seuil mythique des 500 km/h (310,6 mi/h) – une première historique.

La rareté ajoutera à son exclusivité : tout comme la Bugatti Chiron Super Sport 300+, seulement 30 exemplaires de la U9 Extreme seront produits. Dérivée de la U9 standard, cette version radicale embarque une architecture à quatre moteurs reliée à un système électrique de 1 200 volts, délivrant 2 977 chevaux (2 220 kW). Sa batterie lithium-fer-phosphate (LFP) promet robustesse et endurance.

La suspension adaptative de pointe permet même à la voiture de « sauter » les bosses, tandis qu’un système de vectorisation du couple ajuste la puissance plus de 100 fois par seconde pour chaque moteur.

Pour maîtriser une telle puissance, BYD a doté la U9 Extreme d’étriers en titane et de freins carbone-céramique, associés à des pneus semi-slicks GitiSport e-GTR2 Pro, spécialement développés pour résister à des vitesses de près de 500 km/h.

L’exploit de BYD confirme une tendance lourde : les voitures électriques chinoises ne se contentent plus de suivre, elles dictent désormais la cadence. L’époque des copies maladroites est bel et bien révolue : ce sont désormais les constructeurs américains et européens qui peinent à combler leur retard face à l’offensive technologique chinoise.