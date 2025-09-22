La YangWang U9 Extreme détrône Bugatti en atteignant 496,22 km/h

Luc-Olivier Chamberland
By Luc-Olivier Chamberland
Nouvelles sur les voitures Économiques et Écologiques
BYD YangWang U9 Extreme

La YangWang U9 Extreme est désormais la voiture de série la plus rapide du monde, après avoir établi un record spectaculaire ce mois-ci sur l’anneau de haute vitesse de l’ATP en Allemagne.

  • La YangWang U9 Extreme dépasse la Bugatti Chiron Super Sport 300+

  • Vitesse maximale enregistrée : 496,22 km/h (308,4 mi/h)

  • Seulement 30 exemplaires de cette hypercar électrique verront le jour

Ce coupé électrique conçu par BYD a atteint la vitesse vertigineuse de 496,22 km/h (308,4 mi/h), effaçant le record de 490,5 km/h (304,7 mi/h) détenu depuis 2019 par la Bugatti Chiron Super Sport 300+, pilotée à l’époque par la légende Andy Wallace. La U9 Extreme devient par la même occasion la première voiture de production 100 % électrique à franchir la barre symbolique des 300 mi/h.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ 2019

Ce n’est pas une première tentative pour la machine à quatre moteurs de BYD. Le mois dernier déjà, la YangWang U9 Track Edition s’était illustrée comme la voiture électrique la plus rapide du monde, atteignant 472,41 km/h (293,54 mi/h) sur le même tracé, reléguant la redoutable Rimac Nevera au second plan.

BYD YangWang U9 Extreme

Encore plus impressionnant, la U9 Extreme a également signé un tour de moins de 7 minutes sur le mythique Nürburgring, effaçant le record des électriques de production détenu par une autre concurrente chinoise, la Xiaomi SU7 Ultra. Et sa dernière pointe de vitesse n’était qu’à 5 km/h du seuil mythique des 500 km/h (310,6 mi/h) – une première historique.

BYD lance Denza en Europe et suspend son entrée au Canada en raison des tarifs sur les VÉ chinois

La rareté ajoutera à son exclusivité : tout comme la Bugatti Chiron Super Sport 300+, seulement 30 exemplaires de la U9 Extreme seront produits. Dérivée de la U9 standard, cette version radicale embarque une architecture à quatre moteurs reliée à un système électrique de 1 200 volts, délivrant 2 977 chevaux (2 220 kW). Sa batterie lithium-fer-phosphate (LFP) promet robustesse et endurance.

La suspension adaptative de pointe permet même à la voiture de « sauter » les bosses, tandis qu’un système de vectorisation du couple ajuste la puissance plus de 100 fois par seconde pour chaque moteur.

BYD YangWang U9 Extreme

Pour maîtriser une telle puissance, BYD a doté la U9 Extreme d’étriers en titane et de freins carbone-céramique, associés à des pneus semi-slicks GitiSport e-GTR2 Pro, spécialement développés pour résister à des vitesses de près de 500 km/h.

L’exploit de BYD confirme une tendance lourde : les voitures électriques chinoises ne se contentent plus de suivre, elles dictent désormais la cadence. L’époque des copies maladroites est bel et bien révolue : ce sont désormais les constructeurs américains et européens qui peinent à combler leur retard face à l’offensive technologique chinoise.

Articles Récents

Autres articles

Laisser un commentaire

Veuillez ajouter votre commentaire
Veuillez entrer votre nom ici

© 2025 EcoloAuto.com. Une propriété de NetMedia 360 - Tous droits réservés

Choix de consentement