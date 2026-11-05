55 000 bornes de plus, aucun nouveau rabais : ce que le budget fédéral 2026 réserve aux VÉ

587 M$ sur cinq ans pour plus de 55 000 nouvelles bornes de recharge.

Le Québec compte déjà 9 555 bornes financées par le fédéral.

Aucun nouveau financement pour les rabais à l’achat de VÉ.

Ottawa a déposé aujourd’hui son budget 2026, avec un objectif clair pour les conducteurs de véhicules électriques : doubler à peu près le réseau de bornes soutenu par le fédéral. Le document prévoit 587 M$ sur cinq ans pour plus de 55 000 nouvelles bornes, mais n’ajoute aucun financement pour les rabais à l’achat.

Voici ce qu’il faut retenir.

587 M$ pour plus de 55 000 bornes à compter de 2027-2028

Le budget propose de renouveler le Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) d’Environnement et Changement climatique Canada. L’enveloppe de 587 M$ s’étale sur cinq ans à partir de 2027-2028 et cible les régions où les besoins en infrastructure sont les plus grands.

Ottawa dit avoir soutenu plus de 50 000 bornes jusqu’ici. Cette nouvelle somme s’ajoute à l’ajout de 8 000 bornes annoncé en février, dans le cadre d’une enveloppe de 1,5 G$ pour la recharge.

Deux mesures plus modestes accompagnent le renouvellement :

45 M$ sur cinq ans à Ressources naturelles Canada pour la recherche et le développement en recharge

2,2 M$ sur cinq ans pour aider le parc de véhicules du gouvernement fédéral à passer aux VZE

Le Québec compte 9 555 bornes financées par Ottawa

Avec le financement déjà accordé, le Québec arrive au troisième rang au pays, derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique. Ses 9 555 bornes en service ou prévues d’ici 2028-2029 comptent pour environ 16 % du total canadien.

Province ou territoire Bornes Ontario 23 802 Colombie-Britannique 17 147 Québec 9 555 Alberta 2 751 Nouvelle-Écosse 1 973 Manitoba 1 258 Autres provinces et territoires 2 276 Emplacement à déterminer 112 Total 58 874

Ces chiffres n’incluent pas les 55 000 bornes visées par le nouveau financement. La répartition de celles-ci reste à venir.

Les normes d’émissions des véhicules seront revues

C’est la ligne que les observateurs du marché des VÉ voudront surligner. Parmi ses mesures climatiques, le budget prévoit de mettre à jour les normes d’émissions de gaz à effet de serre des véhicules pour tenir compte de l’évolution de la demande des consommateurs et des avancées technologiques. Aucune nouvelle cible ni échéance n’est précisée.

Ces normes sont pourtant récentes. En février, Ottawa a remplacé la norme de vente obligatoire de VÉ par des normes fondées sur les émissions, avec une cible de 75 % de VÉ en 2035 et de 90 % en 2040.

Aucun nouveau financement pour les rabais

La Stratégie automobile de 9 G$ mentionne les incitatifs à l’achat et le déploiement des bornes parmi ses priorités. Le budget n’ajoute toutefois ni nouvelle somme ni changement aux critères d’admissibilité du programme fédéral de rabais.

Celui-ci offre jusqu’à 5 000 $ pour un VÉ admissible et 2 500 $ pour un hybride rechargeable en 2026. Ces montants diminuent chaque année jusqu’en 2030.

Taxe d’accise sur l’essence : retour en deux temps

Le budget confirme le calendrier annoncé en septembre. La taxe d’accise fédérale, suspendue depuis le 20 avril 2026, reste à zéro jusqu’au 31 janvier 2027. Elle revient à 50 % du 1er février au 31 mars, puis au plein taux le 1er avril 2027.

La suspension retranche jusqu’à 10 ¢ le litre sur l’essence ordinaire et 4 ¢ sur le diesel, soit plus de 5 $ par plein de 50 litres, selon Ottawa.

Les autres mesures à surveiller

Crédit d’impôt pour les technologies propres : prolongé aux biens mis en service avant 2041. Il couvre notamment le matériel automobile à émission zéro hors route et l’équipement de recharge et de ravitaillement connexe.

prolongé aux biens mis en service avant 2041. Il couvre notamment le matériel automobile à émission zéro hors route et l’équipement de recharge et de ravitaillement connexe. VÉ fabriqués en Chine : la surtaxe a été abrogée le 1er mars 2026, après avoir rapporté 4,2 M$.

la surtaxe a été abrogée le 1er mars 2026, après avoir rapporté 4,2 M$. Apprentis mécaniciens : à compter de 2027, ils pourront déduire le coût total de leurs nouveaux outils admissibles, moins le montant canadien pour emploi (1 501 $ en 2026).

Comme toutes les mesures budgétaires, ces propositions doivent encore être adoptées par le Parlement.