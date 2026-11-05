Essai pneus Firestone Firehawk INDY 500 V2 : longévité et réactivité sur route et sur piste

Ce pneu d’été haute performance adopte des composés revus et des caractéristiques de bande de roulement axées sur la direction.

Les composés et la bande de roulement revus visent la réponse de la direction, l’adhérence et la traction sur chaussée mouillée.

Les essais avec la Corvette ont révélé un freinage stable et une adhérence prévisible dans les sections exigeantes du circuit.

Le bruit était perceptible sur les routes de canyon ; la réponse de la direction s’est démarquée sur piste.

Le Firehawk INDY 500 V2 de Firestone est un pneu d’été ultra haute performance — son nom annonce clairement sa vocation. Présenté en janvier 2026, il met à jour le pneu haute performance le plus vendu de l’entreprise avec des changements destinés à améliorer la réponse de la direction, l’adhérence et la traction sur chaussée mouillée. Firestone affirme que le V2 est conçu pour un usage régulier sur route ainsi que pour des sorties occasionnelles sur piste.

Mis à l’épreuve sur route et sur piste

Une flotte de Chevrolet Corvette C8 chaussée de pneus Firehawk 245/35R19 à l’avant et 305/30R20 à l’arrière a servi aux essais. La première sortie s’est déroulée sur les routes autour de Red Rock Canyon. À des vitesses à peine supérieures à 80 km/h, les virages et les accélérations du parcours étaient modestes, et les pneus les ont négociés sans difficulté. Cette sortie a révélé peu de choses sur leurs limites, mais le bruit de la route et des pneus s’est fait entendre dans l’habitacle des Corvettes et a constitué un désavantage notable.

L’évaluation sur piste au Las Vegas Motor Speedway a beaucoup plus sollicité les pneus. Le tracé comprenait des virages serrés dans le secteur intérieur, un slalom, des sections à haute vitesse et le virage incliné de l’ovale. Le virage incliné et le circuit que je ne connaissais pas ont d’abord monopolisé mon attention, mais au troisième tour, le comportement des Firehawk était plus facile à déchiffrer. Ils sont demeurés prévisiblement stables lors d’un freinage appuyé à la dernière seconde avant le slalom. Malgré mon erreur et le transfert de poids considérable vers l’avant, les pneus ont encaissé la manœuvre et sont restés stables pendant la transition entre les cônes. Lors d’une forte accélération au bas du virage incliné, ils ont conservé leur adhérence latérale pendant que la Corvette suivait la courbe.

Malheureusement, les Corvettes de location n’étaient pas toutes dans le même état, ce qui a compliqué les comparaisons. Lors d’une deuxième sortie sur piste dans une Corvette moins malmenée, la direction semblait plus directement reliée aux roues avant. L’amélioration était manifeste dès le deuxième changement de direction entre les cônes du secteur intérieur : la réponse était vive et progressive. J’ai ainsi pu me concentrer sur le point d’entrée du virage suivant plutôt que de corriger la trajectoire de la voiture en pleine manœuvre, ce qui m’a permis de gagner en confiance. La vitesse a augmenté sur le parcours tandis que les pneus demeuraient prévisibles. L’état du véhicule a d’abord influencé mes impressions, mais la réponse de la direction du V2 s’est révélée une fois que la voiture d’essai a été à la hauteur.

Au nom de la réactivité

La nouvelle bande de roulement à quatre nervures utilise des blocs reliant les épaules au centre pour assurer la stabilité en virage ; une large nervure intérieure transmet les commandes du conducteur à la chaussée pour des réactions plus rapides, et une rainure en forme de A traverse trois nervures afin de renforcer la bande de roulement. Les blocs nouvellement revus gèrent la pression de contact et fonctionnent avec des canaux circonférentiels et une rainure d’impulsion de pluie pour aider à évacuer l’eau. Deux nouveaux composés sont utilisés, et le V2 est le premier pneu d’été ultra haute performance de Firestone à intégrer des éléments de la technologie ENLITEN de Bridgestone.

Le Firehawk est offert en 65 dimensions pour des roues de 16 à 20 pouces. Parmi les applications indiquées figurent la Ford Mustang, la Lucid Air, la Mazda MX-5 Miata et la Tesla Model 3.