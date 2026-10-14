Plus de 2 acheteurs canadiens de VÉ sur 5 attendent les modèles chinois

Un sondage mené en septembre a révélé que 42 % des Canadiens qui envisagent l’achat d’un VÉ pourraient attendre l’arrivée d’un plus grand nombre de modèles fabriqués en Chine.

Près de la moitié des répondants intéressés par les VÉ ont indiqué que l’arrivée de modèles chinois pourrait influer sur le moment de leur achat.

Les VÉ et les hybrides rechargeables représentaient 10,8 % des immatriculations au premier semestre de 2026.

Le prix d’achat et l’accès à la recharge demeurent des préoccupations majeures chez les Canadiens qui s’intéressent aux VÉ.

Un plus grand nombre de consommateurs canadiens disent envisager l’achat d’un VÉ, mais certains pourraient retarder leur achat en attendant de voir ce que les constructeurs chinois proposeront sur le marché.

Dans un sondage mené en septembre auprès de près de 2 800 Canadiens, 42 % des répondants qui étaient enclins à acheter un VÉ ont déclaré que la perspective de voir arriver de nouveaux modèles fabriqués en Chine pourrait influer sur le moment de leur achat. L’étude a été réalisée par Abacus Data pour Clean Energy Canada.

Trevor Melanson, directeur des perspectives et des communications de l’organisme de réflexion, a déclaré que certains acheteurs pourraient s’attendre à ce que les nouveaux modèles transforment radicalement le marché. « Certaines personnes attendent peut-être parce qu’elles pensent qu’un modèle exceptionnel sera lancé l’an prochain et qu’elles pourront l’acheter. »

Melanson s’attend à ce que les nouveaux véhicules livrent une forte concurrence sur le plan du prix et de la technologie. Il a toutefois averti que les acheteurs ne devraient pas présumer qu’ils seront exceptionnellement abordables ni qu’ils transformeront le marché dans la mesure où certains l’anticipent.

Les chiffres d’immatriculation des VÉ au Canada montrent pourquoi les constructeurs suivent de près l’intérêt des acheteurs. Les véhicules électriques à batterie et les hybrides rechargeables ne représentaient que 10,8 % des nouvelles immatriculations au premier semestre de 2026. Cette part était supérieure aux 8,6 % enregistrés en 2025, mais demeurait inférieure aux 12,3 % de 2024.

Les réponses au sondage laissent croire que l’intérêt est plus marqué que ne le suggèrent à eux seuls ces chiffres d’immatriculation. À l’échelle du Canada, 48 % des répondants ont dit qu’ils achèteraient un VÉ la prochaine fois ou qu’ils étaient enclins à le faire, une hausse de trois points de pourcentage par rapport à un sondage comparable mené en avril. Les 52 % restants préféraient ou étaient davantage enclins à choisir un véhicule à moteur à combustion interne, avec ou sans électrification.

Parmi les répondants enclins à acheter un VÉ, 72 % ont cité le prix d’achat comme une préoccupation, tandis que 63 % ont indiqué que l’infrastructure de recharge était insuffisante.

Chery et Geely semblent être les plus près de commencer à vendre leurs véhicules au Canada, tandis que BYD et Dongfeng préparent également leur arrivée sur le marché. Leurs véhicules devraient atteindre les salles d’exposition canadiennes au cours des prochains mois, voire au début de l’an prochain, même si les dates de lancement et les détails des produits n’ont pas été confirmés.

Le sondage fait état de préférences déclarées, et non de commandes concrètes ou d’achats réalisés. La mesure dans laquelle l’arrivée attendue de modèles de VÉ chinois modifiera les plans d’achat dépendra de leur prix, de leurs caractéristiques et de leur disponibilité.

Source: Automotive News