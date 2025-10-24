La Yangwang U9 Xtreme établit un record du tour au Nürburgring pour un hypercar électrique

Yangwang U9 Xtreme devient le premier supercar électrique à boucler le Nürburgring en moins de sept minutes.

La Yangwang U9 Xtreme signe un tour en 6:59 au Nürburgring, le meilleur temps jamais enregistré pour un supercar électrique.

Le pilote allemand Moritz Kranz a pris le volant après plusieurs mois d’essais spécifiques au circuit.

Le modèle produit en série limitée est propulsé par un système à quatre moteurs développant 3 000 ch et une architecture de 1 200 V.

Un hypercar électrique construite par la division de performance du constructeur chinois BYD, appelée Yangwang, a établi un nouveau record de catégorie sur le circuit allemand du Nürburgring Nordschleife, bouclant les 20,8 kilomètres en 6 minutes et 59,157 secondes.

Ce chrono, enregistré le 22 août 2025 par la Yangwang U9 Xtreme, représente le meilleur temps jamais réalisé par un véhicule électrique dans la catégorie des supercars du Nürburgring. Il s’agit également de la première fois qu’un véhicule entièrement électrique de cette classe parvient à franchir la barre des sept minutes. Le précédent record appartenait à la Xiaomi SU7 Ultra, avec un tour vérifié de 7:04,957.

Le pilote allemand Moritz Kranz, vétéran de la compétition GT et habitué du Nürburgring, a effectué le tour. Selon l’entreprise, Kranz compte près de 10 000 tours complétés sur ce circuit.

La U9 Xtreme est équipée de quatre moteurs électriques développant une puissance combinée de plus de 3 000 ch (plus de 2 960 hp) et repose sur une architecture électrique de 1 200 volts. Son rapport poids/puissance est évalué à 1 217 ch (1 200 hp) par tonne. La voiture intègre un système intelligent de contrôle de la carrosserie conçu pour gérer les charges dynamiques en conditions de circuit.

La tentative au Nürburgring a fait suite à plusieurs mois d’essais sur piste menés par les ingénieurs de Yangwang, à partir de la mi-2024. L’entreprise a indiqué que les systèmes de refroidissement, de freinage et de châssis avaient été révisés en fonction des données recueillies durant cette période. Les composants spécifiques au circuit comprennent un système de gestion thermique redessiné, un freinage en céramique de carbone utilisant des éléments en alliage de titane, ainsi que des pneus haute-performance Giti co-développés avec le fabricant.

Ce même véhicule avait précédemment atteint une vitesse de pointe revendiquée de 496,22 km/h lors d’essais effectués sur piste fermée à ATP Papenburg, en Allemagne, plus tôt cet été.

Seulement 30 exemplaires de la U9 Xtreme seront produits. Elle fait partie d’un programme de série limitée sous la bannière de Yangwang, la sous-marque de luxe de BYD.