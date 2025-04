BMW M240i xDrive 2025: ce qu’on a aimé et moins aimé

Dans un univers gris où les VUS se multiplient et se sous-segmentent constamment, qu’y a-t-il de plus rare qu’une voiture à deux portes? Une voiture à deux portes bleu poudre!

La BMW M240i xDrive 2025 est un coupé à deux portes qui peut accueillir quatre occupants.

Le modèle M240i est animé par un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne.

Son prix de base est de 53 133 $ (230i xDrive).

Ce printemps, EcoloAuto s’est glissé derrière le volant de la BMW M240i xDrive 2025. Plus performante que la 230i de base, elle est aussi moins radicale que la M2. Elle incarne en quelque sorte l’équilibre souhaité. Voici en rafale ce qui nous a plu et de ce que nous avons moins aimé.

Ce qu’on a aimé de la BMW M240i xDrive 2025:

La puissance du moteur à six cylindres en ligne

Sous le capot de la BMW M240i xDrive 2025, on retrouve un moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 L. Il développe une puissance de 382 chevaux qui est définitivement adéquate pour le format de ce coupé. La puissance est linéaire et généreuse. Malgré l’écart de prix avec le modèle d’entrée de gamme, nous recommandons de faire le saut vers la version M240i xDrive en raison de la mécanique qui l’anime. Le modèle de base, la BMW 230i xDrive, reçoit un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L qui est bon pour 255 chevaux. Pour maximiser le plaisir, le bloc à six cylindres nous apparaît évident. Qui plus est, en raison des normes environnementales qui sont de plus en plus strictes, nous pouvons imaginer qu’une petite voiture à deux portes à motorisation à six cylindres ne subsistera pas encore de nombreuses années.

Le plaisir au volant

Pour celui dont l’automobile n’est qu’un simple moyen de transport, le concept du plaisir de conduire demeure abstrait et son explication est certainement ardue. Or, nous estimons que le meilleur moyen d’expliquer ce phénomène serait d’embarquer à bord de la BMW M240i xDrive 2025. Petite et agile, elle est très plaisante. S’il est parfois frustrant de ne pas pouvoir exploiter son plein potentiel dans les nombreux embouteillages ou les zones résidentielles de la métropole, elle est à sa place lorsqu’elle se trouve sur une route secondaire. Elle nous prouve que brûler de l’essence peut encore être passionnant en 2025. À cet effet, l’ordinateur de bord a enregistré une cote de 9,3 L/100 kilomètres au terme d’un essai de près de 400 kilomètres. La BMW M240i xDrive n’a rien d’une gloutonne.

Son système à quatre roues motrices qui rehausse sa polyvalence

Tout dépendant de ses besoins, conjuguer la vie du quotidien avec une petite voiture à deux portes peut certainement représenter un défi. Cela étant dit, pour l’utilisateur désirant rouler à bord de la BMW M240i xDrive 2025 toute l’année durant, il faut savoir que c’est possible. Et le système à quatre roues motrices xDrive qui équipe cette voiture à l’allure d’un Schtroumpf est bien efficace. Si vous désirez conduire ce coupé en hiver, vous pourrez au moins compter sur un système à quatre roues motrices qui a fait ses preuves.

En revanche, gardez en tête que le seuil de caisse est relativement bas. Aussi, sachez que le confort est relatif. En mode Comfort, les suspensions demeurent fermes. Heureusement, le soutien des sièges est adéquat. Quant aux places arrière, elles sont plus symboliques qu’autre chose. L’accès est difficile et le confort est totalement absent. Les deux places à l’arrière peuvent dépanner, sans plus.

Ce qu’on a moins aimé de la BMW M240i xDrive 2025:

L’absence de transmission manuelle

Ci-haut, nous évoquions le plaisir ressenti derrière le volant de la BMW M240i xDrive 2025. Or, celui-ci pourrait être multiplié à l’aide d’une transmission manuelle. Hélas, le constructeur allemand ne propose qu’une transmission automatique à huit rapports. Celle-ci opère bien, mais elle n’est en aucun temps aussi amusante qu’une boîte manuelle. Passer les rapports soi-même est un plaisir qui se perd. Avec une voiture destinée aux amateurs de conduite comme la BMW M240i xDrive, la boîte manuelle devrait minimalement être offerte en option. Citons au passage que la M2, plus performante, radicale et dispendieuse, peut être munie d’une boîte manuelle sans frais supplémentaires par rapport à l’automatique.

Le style de la génération G42

Le style d’une voiture est certainement subjectif. Et nous l’admettons totalement. En ce qui nous concerne, nous trouvons la silhouette de la génération actuelle de la Série 2 (G42) quelque peu chargée. Nous préférions de loin la génération précédente (F22) pour ses rondeurs et sa simplicité.

La facture plutôt élevée

D’emblée, la BMW Série 2 à deux portes peut donner l’impression qu’elle est une aubaine. La version de base est offerte à partir de 53 133 $. Cela étant dit, le moteur à six cylindres nous apparaît comme étant indispensable, ce qui fait monter la facture à 64 533 $. En cochant quelques options, comme c’est le cas avec la voiture mise à l’essai, le prix dépasse les 75 000 $. Dans le cas de la M2 qui offre une transmission manuelle et 473 chevaux sous le pied droit, son prix est de 82 633 $.

En résumé, la BMW M240i xDrive 2025 est une petite voiture fort amusante à conduire sur des routes sinueuses et peu achalandées. On apprécie grandement sa mécanique turbocompressée à six cylindres en ligne, bien que l’on déplore l’absence d’une transmission manuelle pour ce modèle.