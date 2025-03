Essai routier BMW M5 2025 : toujours légendaire la M5

Lourde, électrifiée et absurdement rapide, la légendaire super berline de BMW entre dans une nouvelle ère sans perdre son avantage.

La M5 2025 développe 717 chevaux et suffisamment de couple pour faire vibrer votre colonne vertébrale sur demande.

Malgré son poids, cette M5 se conduit avec aplomb et théâtralité, procurant d’immenses sensations lorsqu’on le lui demande.

Elle a peut-être changé, mais la M5 reste la berline haute performance que tout le monde poursuit.

Il y a de pires façons de passer une journée qu’au volant de la BMW M5 2025, et bien que je puisse paraître blasé, je vous promets que je ne le suis pas. Car voici, ici même, la M5. La toute nouvelle génération G90. Et si vous connaissez les voitures, vous savez exactement ce que cela signifie. Il n’est même pas nécessaire de dire « BMW » — il suffit de dire « M5 » pour que les amateurs de voitures hochent la tête avec respect.

La meilleure de tous les temps

Je pense à la BMW M5 dans le contexte du sport professionnel, où les voitures constituent une ligue. Et, comme dans tous les sports, il y a des joueurs qui se distinguent. Parmi les plus grands ou meilleurs de tous les temps (GOAT en anglais), il y a Michael Jordan, Tiger Woods et Wayne Gretzky, qui ont tous fait progresser leur sport respectif. Au cours de leur carrière, ils ont fait progresser leur métier, leur art, le divertissement et leur travail.

Dans l’industrie automobile, on peut facilement affirmer que la BMW M5 est l’une des plus grandes voitures de tous les temps. La seule autre voiture qui pourrait porter cet insigne d’honneur est peut-être la Porsche 911. En ce qui concerne les voitures dédiées à d’autres usages que seuls les hautes performances, la BMW M5 a certainement fait avancer le jeu, l’a aidé à évoluer et l’a façonné pour qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui. Et comme ces athlètes, malgré les erreurs commises en cours de route, nous ne nous lassons jamais d’eux — nous sommes toujours enthousiastes à l’idée de les voir jouer. C’est exactement ce que fait la BMW M5 : moi et tous les autres passionnés d’automobile sommes toujours impatients d’en voir une.

Malgré tout, elle a une âme

Je pourrais énumérer la lignée de la M5 — E28, E34, E39, E60, F10, F90 — mais je vous épargnerai cette leçon d’histoire. Ce qui compte, c’est que la M5 a toujours été la référence, l’étalon, la voiture de cette catégorie que tous les autres essaient (et échouent généralement) d’égaler. RS7 ? E63 ? Presque, mais pas tout à fait. La M5 a quelque chose qu’elles n’ont pas. Appelez cela de l’âme. Appelez ça du drame. Quoi qu’il en soit, cette âme est bien présente dans la G90.

Sous le capot se trouve un V8 biturbo de 4,4 litres associé à un moteur électrique, ce qui en fait la M5 la plus puissante de tous les temps, avec 717 chevaux et un couple époustouflant de 738 lb-pi. C’est aussi la M5 la plus lourde de tous les temps, avec un poids d’environ 2 400 kg, ce qui la place au même niveau que certains VUS électriques. Mais d’une manière ou d’une autre, elle se conduit comme une M5 devrait le faire. Elle n’est peut-être pas aussi brute ni aussi rauque que la E60 V10 (la première M5 que j’ai conduite avec une boîte manuelle — quelle belle époque !), mais elle conserve au moins 85 % de l’essence classique de la M5. C’est plus qu’il n’en faut pour qu’elle se sente spéciale.

Et elle l’est. En appuyant sur l’accélérateur, cette voiture s’élance avec une urgence rageuse difficile à décrire. Avec des pneus d’hiver froids, dans des conditions loin d’être idéales, elle sort toujours des virages comme si elle cherchait du sang. Il est véritablement effrayant dans le meilleur sens du terme — il me rappelle le Porsche Cayenne GT, en fait. C’est un véritable marteau-pilon.

Une vraie M5 peut être utilisée au quotidien

Mais il n’y a pas que la force brute. La suspension adaptative M est spectaculaire. Même par temps froid et avec des pneus d’hiver, le G90 reste plat, calme et confiant. J’ai réglé mon mode de conduite « M1 » sur « Confort » — à l’exception du groupe motopropulseur, naturellement — et la voiture roule à merveille. La qualité de roulement est bien plus raffinée que prévu pour un véhicule qui atteint les 100 km/h en 3,5 secondes.

La technologie n’est pas en reste. Des tonnes de modes de conduite, une batterie de 14,8 kWh qui permet de parcourir jusqu’à 47 km en mode électrique (si cela vous intéresse), et un habitacle équipé de tout ce qu’il y a de plus haut de gamme — cuir Marino, système audio Bowers & Wilkins, garniture de toit en Alcantara, éclairage configurable — c’est presque trop, mais nous lui pardonnons. Le cockpit numérique de cette voiture est sans faille, et si le sélecteur de vitesses est décevant, le volant M, les palettes M et les sièges M ultraconfortables et soutenants compensent largement ce manque.

L A R G E

L’extérieur ? Disons qu’elle est menaçante dans le meilleur sens du terme. Plus large de 75 mm à l’avant et de 38 mm à l’arrière qu’une Série 5 standard, elle a l’air grosse, méchante et prête à bondir — surtout en Marina Bay Blue. Même avec les jantes d’hiver (qui réduisent un peu l’allure), elle a toujours l’air d’être dans le coup. Les quatre embouts d’échappement sont massifs, la calandre fonctionne (je me suis calmé, c’est bon), et il n’y a qu’un subtil badge M5 sur le coffre et la calandre. Classe. Discrète. Très cool.

Les prix ? Au Canada, la berline M5 se vend à partir de 135 000 $, et la Touring (oui, nous avons la familiale !), à partir de 138 000 $. Mon modèle d’essai, équipé de l’ensemble M Carbon de 4 400 $, de freins améliorés et de quelques autres gadgets, a coûté environ 145 000 $. Franchement ? Pour la performance et le pedigree, ce n’est pas exorbitant, surtout si l’on considère la folie des prix des voitures neuves au Canada en ce moment.

Alors, quel est le hic ?

Il s’agit d’une voiture hybride rechargeable. Cela signifie qu’elle est plus lourde, plus compliquée et, oui, un peu aseptisée dans les virages (les 15 % restants). Vous n’obtenez pas le même type de retour d’information brut que vous auriez pu trouver dans les M5 précédentes, mais c’est le compromis pour plus de puissance et une certaine crédibilité verte. Je ne veux pas d’une M5 électrique, mais tant qu’il y a un V8 sous le capot qui fait de beaux bruits, j’accepterai cela comme une évolution et non une extinction. J’ai franchement fait tout ce que je pouvais pour ne pas être en mode EV pendant toute la semaine.

La bonne nouvelle, c’est que la M5 reste précisément ce qu’elle a toujours été : la norme. Il n’y a pas de mauvais choix dans la famille des voitures M, mais si vous n’en achetez qu’une, ce devrait être celle-ci. Touring ou berline, c’est vous qui décidez. Mais quoi qu’il en soit, c’est toujours la GOAT. Choisissez la Touring.