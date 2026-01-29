Audi confirme l’arrivée de la RS 5 hybride rechargeable

Premier modèle RS hybride rechargeable conservera le V6 et dépassera les 500 ch

Audi lancera la RS 5 hybride rechargeable en 2026 avec un moteur V6.

La nouvelle RS 5 sera plus lourde en raison de l’hybridation et de l’intégration de la batterie.

Audi proposera la RS 5 uniquement en versions hayon (liftback) et familiale, abandonnant les formats coupé.

Audi a confirmé qu’une nouvelle RS 5 hybride rechargeable sera lancée cette année, marquant le tout premier modèle RS électrifié de la marque doté d’une batterie suffisamment grande pour parcourir une certaine distance en mode entièrement électrique.

La RS 5 de nouvelle génération devrait conserver son moteur V6 malgré le passage à la technologie hybride rechargeable, contrairement aux récentes orientations prises par Mercedes-AMG. Audi a déjà écarté les configurations à quatre cylindres pour sa gamme RS, et le cinq cylindres en ligne est progressivement retiré en raison des réglementations sur les émissions et de la baisse de la demande. Les spécifications finales du moteur n’ont pas encore été dévoilées.

Les données de performance n’ont pas non plus été confirmées, mais la nouvelle RS 5 devrait développer plus de 500 chevaux en combinant le moteur V6 et un moteur électrique. La précédente RS 5 offrait 444 chevaux et 443 lb-pi de couple, contre 362 chevaux et 406 lb-pi pour la S5. Une hausse notable du couple est également attendue.

Le poids du véhicule augmentera vraisemblablement en raison des composants hybrides. La S5 liftback affiche actuellement un poids de 4 300 lb. On ignore quel bloc-batterie sera installé sur la RS 5, mais l’Audi A5 PHEV utilise une unité de 20,7 kWh et dépasse déjà les 4 4000 lb. Si l’on ajoute des freins et des roues plus imposants, ainsi que de nombreux autres éléments axés sur la performance et le renforcement du châssis, la pénalité de poids pourrait facilement excéder 250 lb.

Cette génération de la RS 5 sera commercialisée en version à cinq portes ainsi qu’en version familiale sous l’appellation RS 4 Avant. Audi met fin aux formats coupé et cabriolet pour la RS 5.

Source: Motor1