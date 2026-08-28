La nouvelle astuce de BMW pour verrouiller les portières vise le pire cauchemar d’un cycliste

Les nouvelles Neue Klasse de BMW arrivent avec une gamme élargie de systèmes de sécurité active de série, menée par un avertissement de sortie qui retarde l’ouverture de la porte pour protéger les cyclistes.

L’avertissement de sortie retarde maintenant l’ouverture de la porte pour prévenir l’emportiérage

Les données de flotte ont enregistré 243 977 interventions contre des collisions en un mois

Le nouvel iX3 a obtenu cinq étoiles Euro NCAP selon les protocoles révisés de 2026

BMW offrira pour la première fois un portefeuille élargi de systèmes d’assistance à la sécurité active de série sur plusieurs séries de modèles, a annoncé le constructeur le 27 août 2026. Le déploiement commence avec le nouveau BMW iX3, premier modèle de production Neue Klasse à recevoir ces technologies, suivi des BMW i3, X5 et Série 7.

« Le vaste déploiement de série de nos nouvelles fonctions de sécurité active repose sur notre philosophie « Smart, Symbiotic, Safe ». Chez BMW, les fonctions de sécurité active agissent comme des compagnons discrets et intelligents en arrière-plan, efficaces au moment où cela compte le plus dans les situations critiques », affirme le Dr Mihiar Ayoubi, vice-président principal, développement de l’expérience de conduite au BMW Group.

L’avertissement de sortie retarde maintenant l’ouverture de la porte pour prévenir l’emportiérage

L’ajout le plus marquant : la fonction Exit Warning bonifiée d’un délai actif d’ouverture de porte. Des radars latéraux surveillent en continu la circulation autour du véhicule stationné. Si le système détecte un cycliste, un véhicule ou un autre usager de la route qui approche, le verrou électronique retarde l’ouverture de la porte jusqu’à ce que le danger soit passé.

Quiconque a déjà pédalé au centre-ville comprend l’enjeu. L’emportiérage survient quand la porte d’un véhicule stationné s’ouvre de façon inattendue dans la voie de circulation. Selon l’Association allemande des assureurs (GDV), 392 accidents d’emportiérage sont survenus à Berlin seulement en 2024, soit un peu moins de 8 % de tous les accidents de vélo dans la ville.

Données de flotte : 243 977 interventions contre des collisions en un mois

BMW appuie cette expansion sur les données de 1,3 million de véhicules connectés dont les propriétaires ont consenti à la collecte de données. En un seul mois, la flotte européenne analysée a parcouru 1,6 milliard de kilomètres. Les conducteurs ont reçu environ 8 millions d’alertes visuelles et sonores de collision. Dans 243 977 cas, des interventions actives de direction et de freinage ont aidé à prévenir une collision potentielle.

Symbiotic Drive lit les clignotants, les gestes au volant et les vérifications d’angles morts

Voici où l’approche de BMW se distingue du manuel habituel de l’aide à la conduite. BMW Symbiotic Drive interprète les intentions du conducteur par ses gestes au volant et sa ligne de regard. Les indicateurs comprennent l’activation du clignotant, une action volontaire sur le volant ou une vérification par-dessus l’épaule.

Le résultat concret : le Lane Keeping Assistant n’avertit ou n’intervient que lorsque le véhicule détecte une sortie de voie involontaire ou une collision imminente. Les manœuvres délibérées se déroulent sans interruption, pourvu qu’aucun risque prévisible de collision ne soit détecté.

La gamme élargie comprend aussi :

Intervention de direction d’urgence : contourne automatiquement un obstacle en restant dans la voie du véhicule et contre les risques de collision latérale

: contourne automatiquement un obstacle en restant dans la voie du véhicule et contre les risques de collision latérale Emergency Brake Assistant : ajoute un soutien de direction évasive et peut maintenant réagir aux animaux sur la route et aux traverses fauniques

: ajoute un soutien de direction évasive et peut maintenant réagir aux animaux sur la route et aux traverses fauniques Road Priority Warning : affiche les feux rouges, les panneaux d’arrêt, de priorité et de sens interdit, et maintenant les avertissements aux passages pour piétons, dans le champ de vision du conducteur

: affiche les feux rouges, les panneaux d’arrêt, de priorité et de sens interdit, et maintenant les avertissements aux passages pour piétons, dans le champ de vision du conducteur Attentiveness Assistant avec arrêt d’urgence : immobilise le véhicule de façon contrôlée, active les feux de détresse et déclenche un appel eCall si la caméra du conducteur détecte qu’il n’est plus apte à conduire

: immobilise le véhicule de façon contrôlée, active les feux de détresse et déclenche un appel eCall si la caméra du conducteur détecte qu’il n’est plus apte à conduire Surveillance de départ : freine le véhicule s’il détecte un obstacle à moins d’un mètre à des vitesses allant jusqu’à 2 km/h, combiné à un enfoncement rapide de l’accélérateur

Un nouvel ordinateur avec 20 fois la puissance de calcul

Toutes les fonctions reposent sur un ordinateur central refroidi à l’eau que BMW nomme le « Superbrain of Automated Driving », doté d’environ 20 fois la puissance de calcul du système précédent. Le nouvel iX3 a aussi obtenu cinq étoiles aux essais Euro NCAP selon les protocoles révisés en 2026.

Les informations de BMW concernent le marché européen. La disponibilité et les détails de l’équipement au Canada n’ont pas encore été confirmés.