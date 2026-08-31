Nissan accélère une nouvelle fois le lancement du Rogue e-Power hybride alors que la concurrence avec le RAV4 et le CR-V s’intensifie

La nouvelle génération du Rogue sera disponible chez les concessionnaires en quantités limitées avant que Nissan n’augmente le nombre de versions et la production en Amérique du Nord.

Nissan avance le lancement de la nouvelle génération du Rogue e-Power hybride au mois de novembre, avec un approvisionnement initialement limité.

Les modèles hybrides devraient représenter environ 30 % des ventes du Rogue d’ici la mi 2027.

La production nord-américaine du Rogue hybride est prévue pour le début de 2028 à l’usine de fabrication de Nissan au Tennessee.

Nissan met une fois de plus les gaz, accélérant l’arrivée de son Rogue de nouvelle génération afin de combler l’écart considérable en matière d’hybrides dans l’un des segments automobiles les plus concurrentiels d’Amérique du Nord.

La quatrième génération du Rogue sera lancée avec la technologie hybride e-Power de Nissan, et les premières livraisons sont désormais prévues pour novembre. Le calendrier du programme avait déjà été avancé à janvier, alors qu’il était initialement prévu pour le milieu de 2027. Une version à essence suivra plus tard. Nous savons que les Rogue de nouvelle génération et de génération actuelle seront vendus simultanément.

La disponibilité initiale sera limitée en raison des quantités restreintes. Nissan prévoit importer le Rogue hybride 2027 du Japon et proposer initialement une seule version haut de gamme. Chacun de ses quelque 1 050 concessionnaires américains ne devrait recevoir qu’un ou deux véhicules au cours du mois de novembre. Aucun chiffre n’a encore été communiqué pour le Canada.

Le stock devrait atteindre environ 6 000 unités aux États-Unis d’ici mars, date à laquelle Nissan prévoit d’ajouter deux versions supplémentaires. L’entreprise utilise une configuration initiale simplifiée pour faciliter une mise sur le marché rapide.

Ce plan révisé s’explique par la part de marché de plus en plus importante des modèles hybrides dans le segment des multisegments compacts. Les données disponibles indiquent que les modèles hybrides représentaient 22 % des ventes de multisegments compacts aux États-Unis au cours du deuxième trimestre de 2025. Cette proportion a atteint environ un tiers au cours de la même période en 2026.

Le Rogue a dû faire face à une pression supplémentaire de la part du Toyota RAV4 et du Honda CR-V, qui génèrent tous deux déjà des ventes substantielles grâce à leurs versions électrifiées. Les ventes du Rogue aux États-Unis ont reculé de 11 % pour s’établir à 217 896 véhicules en 2025, tandis que sa part de marché dans le segment est tombée à 7,6 %, son plus bas niveau depuis 2009, l’année suivant le lancement du Rogue.

Nissan prévoit que les modèles hybrides représenteront environ 30 % des ventes du Rogue d’ici la mi 2027. L’entreprise estime qu’environ 60 % de ces clients hybrides seront de nouveaux clients de Nissan. Les chiffres canadiens n’ont pas été communiqués; toutefois, les proportions devraient être similaires, voire supérieures, en faveur de l’hybride.

Contrairement à de nombreux hybrides conventionnels, le système e-Power utilise principalement des moteurs électriques pour propulser le véhicule. Son moteur à essence sert principalement de génératrice embarquée, ce qui permet aux conducteurs de bénéficier des caractéristiques de conduite d’un moteur électrique sans avoir à brancher le véhicule à un chargeur externe.

Nissan prévoit de répondre à une hausse des volumes grâce à sa production en Amérique du Nord. Le lancement de la production de la nouvelle génération du Rogue à essence est prévu à Smyrna, au Tennessee, à l’été 2027, suivi de l’assemblage des modèles hybrides sur le marché nord-américain d’ici le début de 2028. Nissan étudie également la possibilité de produire des composants e-Power dans son usine de moteurs de Decherd, au Tennessee.

Source: Automotive News