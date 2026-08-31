Le Jeep Recon électrique troque de l’autonomie contre 20 ch

Le véhicule hors route électrique de Jeep développe maintenant 670 ch, tandis que son autonomie annoncée varie entre environ 357 et 386 km.

La puissance du Jeep Recon électrique passe de 650 à 670 ch.

L’Overland offre une autonomie de 240 milles (386 km), tandis que celle du Moab est annoncée à 222 milles (357 km).

Le prix de base au Canada est de 88 000 $, frais compris.

Jeep a révisé certaines caractéristiques techniques du Recon électrique, augmentant la puissance du VÉ tout en réduisant les estimations d’autonomie précédemment associées au modèle.

Le Recon affiche maintenant une puissance de 670 ch, soit 20 ch de plus que les 650 ch annoncés auparavant. Le couple demeure fixé à 620 lb-pi. Jeep affirme que le VUS électrique peut accélérer de zéro à 60 mi/h (0 à 97 km/h) en 3,6 secondes et atteindre une vitesse maximale de 112 mi/h, soit environ 180 km/h.

Ces données révisées renforcent l’accent mis par Jeep sur les performances de son premier modèle entièrement électrique conçu expressément autour de capacités hors route. Toutefois, les plus récentes estimations d’autonomie sont inférieures aux 250 milles (402 km) précédemment associés au Recon.

L’autonomie dépend maintenant de la configuration. L’Overland affiche la donnée la plus élevée, soit 240 milles, ou environ 386 km. L’autonomie du Recon Moab est annoncée à 222 milles, ou environ 357 km, tandis qu’une autre donnée citée de 230 milles correspond à environ 370 km.

Cela met en évidence le compromis entre l’autonomie et les performances du Recon — et il est plutôt mauvais. Les acheteurs qui choisissent les configurations davantage axées sur la conduite en sentier pourraient devoir composer avec de plus courtes distances entre les recharges, un élément important à considérer dans les régions où les bornes publiques de recharge rapide se font plus rares loin des grands axes routiers et des centres urbains.

Jeep a également mis en ligne un configurateur pour le Recon sur les marchés américain et canadien. Selon les prix des configurations disponibles, un exemplaire entièrement équipé peut atteindre 78 125 $ US (le prix de départ se situe juste sous les 88 000 $ CA et grimpe à près de 100 000 $ avec les options).

Le Recon tant attendu arrive au moment où Stellantis tente de créer un certain élan pour ses marques nord-américaines. Jeep, Ram, Dodge et Fiat ont enregistré une croissance positive de leurs ventes aux États-Unis au cours du premier semestre de l’année.

Le Recon est à Jeep ce que la Charger électrique était à Dodge. L’entreprise applique une motorisation électrique à un véhicule destiné à préserver le positionnement hors route de la marque, tandis que la Charger devait devenir la première voiture musclée électrique, mais elle a raté sa cible. Les acheteurs potentiels considéreront-ils le Recon comme un véritable véhicule hors route entièrement électrique? Le temps nous le dira.

Le prix pourrait certainement empêcher le Recon de tracer son chemin dans l’industrie automobile. Et si cela ne suffit pas, ses estimations d’autonomie pourraient lui nuire plus qu’elles ne le devraient.

Source: Autoblg