Acura TLX 2023 : écolo ou pas ?

L’Acura TLX 2023 se détaille à partir de 54 375 $, frais de transport et de préparation inclus.

Version Type S performante, bon comportement routier, bonne valeur de revente.

Système multimédia frustrant, consommation supérieure à la moyenne de son segment, peu d’espace pour la tête.

L’Acura TLX 2023 est intéressante à plusieurs points de vue, surtout depuis que la marque a introduit la performante variante Type S à la fin de 2021. Marchant sur la ligne entre les catégories de berlines compactes et intermédiaires, la TLX propose des performances, un caractère sportif et un design extérieur dynamique qui ne se démodera probablement pas avec le temps.

La version Type S que l’on a récemment conduite nous rappelle notamment l’Acura TL Type S des années 2007 et 2008. Elle était plus puissante que la berline TL régulière, équipée d’une suspension plus rigide, un design discrètement plus affranchi, et proposait même une boîte manuelle à six rapports en option. Avant l’arrivée de la nouvelle Type S, la présence de cette TL était peut-être la dernière fois qu’Acura disposait d’une berline réellement désirable dans sa gamme, pour ce qu’elle offrait en matière de performances et d’apparence. Une nouvelle génération de la TL est apparue par la suite, incluant une version Type S, mais son design extérieur était loin de faire l’unanimité et les ventes ont chuté.

Pourquoi Acura a-t-il pris autant de temps pour réintroduire un produit désirable auprès des acheteurs de berlines sportives de luxe ? Mais bon, on a désormais droit à nouveau à une telle voiture.

L’Acura TLX 2023 concurrence les BMW Série 3, Audi A4, Mercedes-Benz Classe C, Infiniti Q50, Lexus IS, Genesis G70, Alfa Romeo Giulia, Cadillac CT5 et Volvo S60. Elle est proposée avec un choix de deux motorisations, et au Canada le rouage intégral SH-AWD de la marque figure de série.

Dans les versions A-Spec et Platinum Elite, on retrouve un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, produisant 272 chevaux et un couple de 280 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à 10 rapports. Une puissance plus qu’adéquate, provenant d’un moteur nerveux et qui répond bien aux sollicitations du conducteur, aidé par l’étagement des rapports de la boîte. Sa consommation ville/route/mixte s’élève à 11,3 / 8,1 / 9,8 L/100 km dans le cas de la version A-Spec, et 11,2 / 8,0 / 9,8 L/100 km pour la Platinum Elite. L’essence super est exigée.

Une motorisation intéressante, mais côté consommation, elle se situe parmi les pires parmi les berlines de luxe compactes dotées d’un rouage intégral. Seules les Genesis, Lexus et Infiniti font pire, alors que les deux dernières sont équipées de moteurs V6.

Quant à la version Type S de l’Acura TLX 2023, elle mise sur un V6 biturbo de 3,0 litres développant 355 chevaux et un couple de 354 livres-pied. Les performances sont franchement plus intéressantes, avec un chrono 0-100 km/h annoncé de cinq secondes et des poussières. Elle n’est pas la plus rapide parmi les BMW M340i xDrive, Audi S4, Mercedes-AMG C 43, Cadillac CT5-V, Infiniti Q50 Red Sport et compagnie, mais l’on apprécie son caractère plus affirmé, et la sonorité de son moteur n’est pas piqué des vers non plus. La Type S est également équipée de freins à étriers Brembo l’avant avec des disques surdimensionnés, de barres stabilisatrices avant et arrière plus grosses, une suspension à amortissement adaptative, une direction reprogrammée et ce que la marque qualifie de renforcement du châssis hautes performances. La Type S peut définitivement tailler une route de campagne sinueuse sans toutefois s’avérer trop brutale côté confort pour le trajet au quotidien.

La consommation ville/route/mixte de la version Type S s’élève à 12,3 / 9,4 / 11,0 L/100 km. Elle se retrouve dans la moyenne du sous-groupe de berlines mentionnées ci-haut, alors que seules les M340i et S4 affichent des cotes mixtes sous la barre des 10,0 L/100 km. Lors de notre essai hivernal de la Type S, nous avons observé une moyenne de 12,1 L/100 km.

Autrement, l’habitacle de l’Acura TLX 2023 propose un design sobre, mais chic, avec une grande qualité de finition. Les boutons et les commandes possèdent une sensation de solidité, les sièges à 12 ou 16 réglages électriques sont confortables et proposent un bon soutien pour la conduite sportive, mais la ligne de toit très basse nous contraint à nous asseoir avec le dossier incliné, comme dans une véritable voiture sport. Les places arrière sont convenables pour deux personnes, mais un troisième occupant au centre ne sera pas à l’aise, puisqu’elle se frottera la tête au plafond et le dégagement pour les jambes n’est pas fameux.

Ce qui est dommage, c’est le nombre très limité de coloris dans l’habitacle de la TLX. Un ou deux, selon la déclinaison et la couleur extérieure choisie. La BMW Série 3 en propose 14, même dans sa version 330i xDrive de base. Idem pour les teintes de carrosserie : il y en a quatre pour la version A-Spec, trois pour la Platinum Elite et cinq pour la Type S. La Série 3 en offre 13. Les acheteurs de la TLX aux États-Unis ont droit à quelques couleurs de plus que les acheteurs canadiens. Un seul modèle de roue en alliage est disponible sur la Type S, alors que la BMW M340i en propose neuf. La berline TLX est donc limitée en ce qui a trait à la personnalisation.

Et au risque de se répéter, le système multimédia de l’Acura TLX 2023 est l’un des pires de l’industrie. Son interface de commande logée sur la console centrale consiste en un pavé tactile concave, séparé en deux sections, très difficile à utiliser en conduisant. On doit quitter la route des yeux pour s’assurer de choisir la bonne commande l’écran, ce qui est extrêmement distrayant. Et pourquoi séparer l’affichage en deux, alors que l’écran de 10,2 pouces est déjà relativement petit ? Bref, la marque doit absolument régler ce problème. La version Platinum Elite propose des sièges chauffants aux places arrière, mais la Type S, coûtant quelque 7 000 $ de plus, n’y a pas droit.

Le millésime 2023 apporte peu de changements à la TLX, mais la gamme au Canada a été réduite de cinq à trois déclinaisons. Exit les versions de base et Tech, signifiant que le prix de base s’élève maintenant à 54 375 $ incluant les frais de transport et de préparation. La TLX 2022 de base coûtait 48 075 $. Encore une fois, les consommateurs canadiens ont moins de choix et devront débourser davantage pour une TLX. Il s’agit d’une tendance qui semble s’étaler sur l’ensemble de l’industrie, mais quand même. La TLX Platinum Elite coûte 56 775 $ et la Type S, 63 875 $. Cette dernière est environ 7 100 $ moins cher que la BMW M340i xDrive et plus abordable que les Audi et Mercedes-AMG, mais un peu plus coûteuse que les Genesis, Cadillac et Lexus dotées de motorisations équivalentes.

Belle, sportive et profitant d’une bonne valeur de revente, l’Acura TLX 2023 est une berline possédant beaucoup de qualités, mais un gros défaut, soit un système multimédia qui gâche l’expérience à bord. Quant à l’aspect écolo, la TLX n’est pas le moins énergivore de son segment, et l’absence d’une assistance hybride ne l’aide pas non plus.