La rémunération de Mary Barra, PDG de GM, demeure la plus élevée parmi les dirigeants du Detroit 3, à 29,9 millions de $ US

La plus récente déclaration de GM montre que Mary Barra a reçu près de 30 millions de $ américains pour 2025 ; le nouveau chef des produits, Sterling Anderson, a obtenu une enveloppe fortement axée sur le recrutement

GM a fixé la rémunération de Mary Barra pour 2025 à 29,9 millions de $ américains.

L’enveloppe de Sterling Anderson pourrait atteindre 40 millions de $ américains avec les attributions futures.

Les PDG de Ford et de Stellantis ont déclaré une rémunération totale inférieure à celle de Barra pour 2025.

La déclaration 2026 de General Motors montre que la PDG Mary Barra a reçu une rémunération totale de 29,9 millions de $ américains pour 2025, une hausse modeste par rapport à l’année précédente. Le dépôt replace Barra, une fois de plus, au sommet du classement des rémunérations parmi les dirigeants du Detroit 3 pour le plus récent cycle de divulgation.

L’information sur la rémunération a été publiée le 20 avril 2026. Le communiqué des résultats du constructeur, diffusé le 27 janvier 2026, indiquait que le bénéfice net du quatrième trimestre avait chuté de plus de 7,2 milliards de $ américains en raison de charges largement liées au réalignement des capacités et des investissements en matière de véhicules électriques, à une demande pour les véhicules électriques plus faible que prévu, ainsi qu’à des changements de politiques aux États-Unis, y compris la fin des incitatifs aux consommateurs et des règles d’émissions moins strictes.

Le dépôt de GM a aussi attiré l’attention sur Sterling Anderson, le dirigeant recruté chez Aurora pour occuper le poste de chef des produits. Anderson aurait reçu 16 millions de $ américains pour 2025 et pourrait toucher une enveloppe totale d’embauche pouvant atteindre 40 millions de $ américains, dont 24 millions de $ américains supplémentaires liés à des conditions futures d’acquisition des droits et de performance jusqu’en 2027.

La comparaison côte à côte avec les rivaux de Detroit met en évidence la position de Barra, même si ce n’est que par quelques millions de $. La rémunération de Jim Farley, PDG de Ford, pour 2025 a été établie à 27,5 millions de $ américains. Pendant ce temps, chez Stellantis, le PDG Antonio Filosa a reçu 5,4 millions d’euros, soit environ 6,37 millions de $ américains, pour 2025 après avoir succédé à Carlos Tavares en juin de cette année-là. L’ancien PDG Tavares a reçu une rémunération de 11,4 millions d’euros en 2025, soit environ 14 millions de $ américains.

Le bénéfice de GM a fortement reculé en 2025. Le bénéfice net a chuté de 55 % pour s’établir à 2,7 milliards de $ après 3,1 milliards de $ en coûts liés aux tarifs douaniers et en changements liés aux véhicules électriques. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (BAII) a reculé de 15 % à 12,7 milliards de $, tandis que le bénéfice avant impôts en Amérique du Nord a diminué de 28 % pour s’établir à environ 10,5 milliards de $.

Source: Automotive News