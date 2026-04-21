Le futur Nissan Xterra 2028 sera proposé à moins de 40 000 $ US

Le Nissan Xterra à châssis sur cadre relancé vise 50 000 ventes annuelles en Amérique du Nord

Nissan prévoit relancer le Xterra à la fin de 2028 avec un prix de départ inférieur à 40 000 $ US.

Le constructeur s’attend à ce que les ventes annuelles du Xterra dépassent 50 000 unités.

Une architecture commune servira au Xterra, au Frontier, à des modèles Infiniti ainsi qu’à un VUS à trois rangées.

Nissan a confirmé le retour du Xterra dans le cadre d’un nouveau programme de véhicules à châssis sur cadre destiné à l’Amérique du Nord, le constructeur fixant un objectif de prix d’entrée agressif de moins de 40 000 $ US (environ 55 500 $ CA) et des attentes de volume annuel supérieures à 50 000 unités.

Le nouveau Xterra doit arriver à la fin de 2028. Les dirigeants de Nissan affirment que le modèle vise à rétablir la marque dans une portion du marché des VUS qui valorise les aptitudes hors route, la durabilité et un caractère de conduite plus robuste que celui qu’offrent habituellement les multisegments dérivés d’automobiles. Si Nissan pouvait remonter le temps, le constructeur n’aurait jamais mis fin au Xterra en 2015.

Nissan a de grands projets pour une stratégie fondée sur des véhicules dérivés de camions, articulée autour du retour du Xterra. Le programme devrait comprendre un VUS intermédiaire à trois rangées, l’autre Pathfinder, tandis qu’Infiniti recevra également des versions apparentées dérivées de la même architecture.

Le président de Nissan Americas et francophone Christian Meunier a déclaré que l’entreprise veut que le Xterra reflète les valeurs fondamentales de la marque, comme l’accessibilité, la durabilité et la qualité, sans ajouter de complexité inutile qui ferait grimper le prix hors de portée. Cette discipline des coûts est au cœur du programme alors que l’abordabilité des véhicules demeure un défi. Il reste aussi à voir…

Nissan voit une occasion dans la notoriété encore existante de l’appellation Xterra. L’entreprise croit que d’anciens propriétaires qui ont acheté le VUS d’origine il y a des années pourraient maintenant se trouver dans une meilleure situation financière et s’intéresser à un modèle pratique et compétent, doté d’un attrait émotionnel plus marqué qu’un multisegment conventionnel.

Le chef de la planification des produits de Nissan Americas, Ponz Pandikuthira, a indiqué que le constructeur a mis l’accent sur une exécution précise tant pour le Xterra que pour son dérivé à trois rangées afin qu’ils puissent se démarquer dans ces segments hautement concurrentiels. À l’interne, Nissan a cité le Kia Telluride comme exemple de la façon dont un nouvel arrivant bien positionné peut dépasser les attentes. Le prix, la valeur et le design sont au cœur du succès du Telluride.

Le recours à une construction à châssis sur cadre ajoutera du poids et des coûts par rapport aux multisegments à châssis monocoque, mais Nissan est prêt à accepter ce compromis afin d’offrir un produit davantage inspiré d’un camion, dans la même veine que le Toyota 4Runner et le Ford Bronco. Les groupes motopropulseurs prévus comprennent des options V6 et V6 hybride, combinant capacité de remorquage et aptitudes hors route avec une meilleure efficacité énergétique.

La plateforme servira également à la prochaine génération du Frontier et à l’Infiniti QX60, selon le plan produit de Nissan. L’ingénierie partagée jouera un rôle majeur dans la maîtrise des coûts, des sources indiquant qu’environ 70 % des pièces seront communes à l’ensemble de la gamme, avec des composants partagés en avant du montant B.

À l’heure actuelle, le Toyota 4Runner 2026 commence à 58 500 $, tandis qu’un Ford Bronco 2026 à 4 portes débute à 56 400 $. En supposant que les deux dépassent la barre des 60 000 $ d’ici 2028, un nouveau Nissan Xterra 2028 à 55 500 $ devrait bien s’en tirer.

Source: Automotive News