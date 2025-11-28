2035 et la fin des moteurs à combustion : les acheteurs de voitures au Canada n’embarquent pas, indique un sondage

Un sondage de l’AutoShow révèle que les consommateurs privilégient les options à essence et hybrides alors qu’Ottawa évalue les mandats liés aux véhicules électriques.

68 % des répondants s’opposent au mandat fédéral exigeant des ventes de véhicules zéro émission pour 2035.

Les véhicules à essence et hybrides dominent les intentions d’achat chez les participants au sondage.

Les Canadiens appuient le développement des infrastructures de recharge, mais affichent des avis partagés sur les incitatifs liés aux véhicules électriques.

Une majorité de consommateurs automobiles au Canada n’adhèrent pas à la proposition du gouvernement fédéral d’interdire les ventes de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) d’ici 2035, selon de nouvelles données de sondage publiées en parallèle du lancement de la billetterie de l’AutoShow du Canada 2026.

Dans un sondage mené auprès du panel AutoShow Insider, 68 % des répondants se sont opposés à un mandat exigeant que tous les nouveaux véhicules légers et camions de passagers soient des véhicules zéro émission d’ici 2035. Les résultats surviennent alors que des mises à jour des cibles de ventes de véhicules électriques au Canada sont attendues cet hiver.

Lorsqu’on leur a demandé quel type de véhicule ils prévoyaient acheter prochainement, 47 % des panélistes ont indiqué qu’ils choisiraient un véhicule ICE traditionnel, tandis que 30 % ont préféré un hybride non rechargeable. Les véhicules hybrides rechargeables (VEHR) et les véhicules entièrement électriques (VE) ont été choisis par 11 % et 10 % des répondants, respectivement.

Ces points de vue des consommateurs alimentent le thème de l’AutoShow 2026, « Driven by Choice », qui mettra en lumière un large éventail de types de véhicules, de technologies et de gammes de prix. Plus de 40 marques seront présentes, avec de nouveaux espaces d’exposition et des expériences élargies d’essais routiers.

Au-delà des préférences en matière de véhicules, le sondage a révélé un appui marqué envers le maintien d’un secteur automobile national concurrentiel, 77 % des répondants estimant qu’Ottawa devrait prioriser la protection de l’industrie automobile canadienne au cours des un à deux prochaines années.

Les opinions sur les politiques entourant les véhicules électriques étaient partagées. Alors que 77 % des répondants ont indiqué qu’un réseau public de recharge plus robuste est nécessaire pour favoriser l’adoption des véhicules électriques, seulement 54 % étaient d’accord que le gouvernement devrait rétablir les incitatifs fédéraux pour les VE. L’appui aux incitatifs était plus élevé chez les femmes, à 61 %.

Les jeunes Canadiens ont également exprimé leur opposition à l’élimination progressive prévue pour 2035, 72 % des répondants âgés de 20 à 39 ans s’opposant au mandat.

Parmi les autres résultats, on note un appui important (61,6 %) à l’harmonisation des normes canadiennes en matière de véhicules avec celles de l’Europe, du Japon et de la Corée du Sud, ce qui pourrait potentiellement élargir la gamme de modèles disponibles au Canada.

Le sondage du panel CIAS Insider de novembre 2025 a été réalisé auprès de 1 202 participants ayant assisté aux éditions 2024 ou 2025 de l’AutoShow.

L’AutoShow 2026 se tiendra du 13 au 22 février au Metro Toronto Convention Centre.