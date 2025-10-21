Ottawa confirme la fin du programme iZEV, mais les rabais pour VÉ pourraient revenir sous une forme différente

Le programme avait été « mis en pause » lorsque les fonds ont été épuisés en janvier, mais il est maintenant officiellement terminé.

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables au Canada ont considérablement diminué depuis.

Des ministres ont déclaré que les rabais reviendraient, mais aucun détail n’a été annoncé.

Transports Canada a confirmé vendredi dernier que le programme iZEV a officiellement pris fin, laissant planer l’incertitude sur la forme que prendra le retour promis des incitatifs.

En effet, bien que le programme lui-même soit annulé, cela n’empêche pas l’ajout de nouveaux incitatifs plus tard, bien qu’aucune précision n’ait été annoncée à ce sujet.

Le programme iZEV a été lancé en 2019 dans le but d’encourager l’achat de véhicules zéro émission au Canada.

Depuis, l’iZEV aurait versé 2,6 milliards de dollars et aurait contribué à l’achat de 560 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables à travers le pays.

Jusqu’en janvier, l’achat d’un véhicule électrique neuf ou d’un VHR (véhicule hybride rechargeable) avec plus de 50 km d’autonomie électrique donnait droit aux Canadiens à un incitatif de 5 000 $, tandis que le choix d’un hybride rechargeable pouvant parcourir moins de 50 km sur une charge complète donnait tout de même droit à un rabais de 2 500 $.

Comme le programme était conçu pour durer jusqu’à épuisement de ses fonds, la popularité croissante des modèles électrifiés au cours des dernières années a précipité sa fin plus rapidement que prévu initialement.

Cela a causé de nombreux problèmes en janvier de cette année, lorsque Transports Canada a annoncé que le programme prendrait fin sous peu, car les fonds s’épuisaient.

Sans surprise, les acheteurs et les concessionnaires se sont précipités pour soumettre des demandes de rabais dans les jours qui ont suivi, et le budget restant a été épuisé en une seule fin de semaine.

Étant donné que de nombreux concessionnaires avaient déjà accordé le rabais aux clients et attendaient d’être remboursés par le gouvernement, la fin soudaine du programme a forcé des centaines d’entre eux à absorber les coûts. Combinés, ces rabais anticipés s’élevaient à plus de 10 millions de dollars.

Ces concessionnaires ont alors fait pression sur le gouvernement, qui a fini par rouvrir son portail de réclamations en juillet pour permettre le traitement de ces rabais, mais les nouvelles demandes n’ont pas été autorisées.

Depuis lors, aucun fonds fédéral n’a été utilisé pour encourager l’achat de VÉ et de VHR.

Les chiffres de vente montrent que les incitatifs ont contribué de manière significative à la popularité des modèles électrifiés, puisque les ventes de VÉ sont en baisse de 31 % jusqu’à la fin août par rapport à la même période en 2024.

Clean Energy Canada recommande à Ottawa de rétablir le programme iZEV en le finançant à hauteur de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans, tandis que Sean Kingston, PDG de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, estime que le gouvernement devrait dépenser environ 900 millions de dollars par an pour stimuler suffisamment les ventes afin d’atteindre ses objectifs pour les VÉ.

Son groupe fait plutôt pression pour qu’Ottawa s’associe aux constructeurs automobiles afin d’améliorer la recharge publique au pays.

La ministre fédérale de l’Environnement, Julie Dabrusin, et la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, ont toutes deux déclaré plus tôt cette année que les incitatifs reviendraient, mais les détails restent flous et le gouvernement semble avoir d’autres priorités pour le moment.

Source : Automotive News Canada