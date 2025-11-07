Ford envisage sérieusement de mettre fin à la production du F-150 Lightning

Ford pourrait abandonner son camion électrique phare alors que les coûts de développement élevés et la faible demande redéfinissent les stratégies d’électrification.

Ford envisage de mettre fin à la production du F-150 Lightning en raison de sa faible performance sur le marché.

Les ventes de camions électriques chutent dans toute l’industrie, poussant les constructeurs à repenser leurs stratégies d’électrification des gros véhicules.

L’expiration des crédits d’impôt et la hausse des coûts ont entraîné une baisse de l’intérêt des consommateurs pour les VÉ pleine grandeur.

Ford évalue la possibilité d’abandonner la version électrique de sa camionnette F-150, le Lightning. Des pertes persistantes et une demande en déclin dans le segment des camions électriques pleine grandeur ont alimenté le débat interne. Selon des sources proches du dossier, les discussions se poursuivent, bien qu’aucune décision finale n’ait encore été prise.

Le constructeur a suspendu la production du F-150 Lightning le mois dernier, invoquant une pénurie d’aluminium, et envisage maintenant de garder son usine à l’arrêt pendant qu’il réévalue sa stratégie en matière de VÉ. Ford a enregistré environ 13 milliards de $ de pertes liées à ses activités électriques depuis 2023.

Bien que présenté comme un véhicule phare pour Ford, le Lightning a peiné à séduire les acheteurs de camionnettes traditionnels. En octobre, Ford a déclaré n’avoir vendu que 1 500 Lightning aux États-Unis, contre 66 000 F-Series à essence. Les ventes de VÉ à l’échelle de l’industrie ont également ralenti à la suite de la disparition progressive des incitatifs gouvernementaux, les gros camions et VUS étant particulièrement touchés.

Ford n’est pas seul à revoir ses plans pour les camions électriques. Stellantis a annulé plus tôt cette année son projet de Ram 1500 électrique. General Motors a suspendu la production dans son usine de Detroit qui assemble des camions électriques, a arrêté la production de BrightDrop à son usine CAMI en Ontario et réévalue l’avenir de sa gamme de camionnettes électriques. Le Cybertruck de Tesla connaît une baisse des ventes, tandis que la jeune entreprise Rivian a réduit ses effectifs pour préserver ses liquidités.

Le recul des camionnettes électriques reflète un changement plus large de stratégie en matière de VÉ chez les constructeurs nord-américains. Le PDG de Ford, Jim Farley, a reconnu les limites des VÉ pleine grandeur pour les longs trajets et le remorquage, privilégiant plutôt les systèmes hybrides et les petits véhicules électriques comme options plus viables pour la plupart des consommateurs. Ford développe actuellement une camionnette électrique compacte d’environ 30 000 $ US destinée à répondre aux préoccupations liées à l’accessibilité.

Lancé à l’origine comme un véhicule électrique phare, le F-150 Lightning avait été présenté avec des promesses d’accélérations dignes d’une voiture de sport, de capacités de chantier et d’alimentation de secours pour la maison. Les premiers objectifs de production prévoyaient jusqu’à 150 000 unités par an. Toutefois, avec des modèles de base affichés à près de 50 000 $ US (63 000 $ CA) et des versions haut de gamme approchant les 90 000 $ US (104 000 $ CA), le prix est devenu un obstacle majeur pour de nombreux acheteurs potentiels.

Les coûts élevés de développement et de fabrication des camions électriques pleine grandeur, combinés à la réduction du soutien gouvernemental et à l’incertitude de la demande, poussent les constructeurs à revoir leurs plans à long terme. GM a réservé 1,6 milliard de $ au troisième trimestre pour couvrir ses pertes liées aux VÉ et a averti qu’il pourrait y avoir d’autres charges à venir.