2025 Nissan Kicks vs Rogue : L’affrontement des multisegments compacts de Nissan

– Le Nissan Kicks 2025 offre un prix abordable et une technologie avancée à partir de 27 199 $.

– Le Rogue offre plus de puissance, d’espace et le système mains libres ProPILOT Assist 2.1, à partir de 33 998 $.

– Les deux modèles incluent le Nissan Safety Shield 360 et offrent une excellente connectivité avec de grands écrans tactiles.

Le Nissan Rogue 2025 est le modèle le plus vendu du constructeur. En fait, c’est le modèle le plus important du constructeur et si quelque chose ne va pas avec le Rogue, Nissan est en difficulté. Pour éviter d’être un poney à un seul tour, Nissan a consolidé sa force en matière de VUS avec l’introduction d’un tout nouveau Kicks.

Plus long, plus haut, plus grand et plus puissant, le nouveau Kicks 2025 offre plus de tout ce que les consommateurs veulent. L’écart entre le Kicks et le Rogue était évident, mais maintenant, avec la traction intégrale en option, cet écart s’est considérablement réduit.

Nous avons examiné le Kicks et le Rogue, et tous deux sont des options convaincantes dans leurs segments respectifs. Dans l’article qui suit, nous comparons les deux VUS en fonction de leur prix, de leurs dimensions et de bien d’autres choses encore.

Aperçu des prix

Le Nissan Kicks 2025 commence à 27 199 $ pour le modèle de base S à traction avant. Le modèle supérieur Kicks SR Premium AWD est proposé à 34 899 $. Le Kicks offre pour la première fois une transmission intégrale intelligente sur toute la gamme, ce qui le rend plus polyvalent dans diverses conditions météorologiques. Le Nissan Rogue 2025 est quant à lui proposé à partir de 33 998 $ pour le modèle de base S. Le modèle haut de gamme Rogue Platinum est proposé à partir de 34 899 $ pour le modèle de base. Le modèle haut de gamme Rogue Platinum s’affiche à 45 598 $, doté d’une technologie et d’équipements plus avancés.

Moteur et performances

Sous le capot, le Nissan Kicks 2025 est propulsé par un moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 L développant 141 chevaux et 140 lb-pi de couple. Associé à la transmission Xtronic de Nissan, le Kicks offre une accélération réactive et une puissance adéquate pour la conduite en ville et sur autoroute. Le nouveau système de transmission intégrale, disponible sur toute la gamme, améliore ses capacités dans diverses conditions de conduite.

En revanche, le Rogue 2025 est équipé d’un moteur 1.5L turbo à compression variable plus puissant, développant 201 chevaux et 225 lb-pi de couple. Ce groupe motopropulseur est également associé à la transmission Xtronic de Nissan et à la traction intégrale.

Niveaux de finition et caractéristiques

Le Kicks et le Rogue proposent tous deux une gamme de finitions, chacune dotée d’un ensemble unique de caractéristiques.

Nissan Kicks 2025 :

– Kicks S : À partir de 27 199 $, il comprend de série le Nissan Safety Shield 360, un éclairage extérieur entièrement à DEL et un système d’infodivertissement à écran tactile de 12,3 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Cette version est disponible en traction avant et en transmission intégrale.

– Kicks SV : À partir de 28 749 $ pour la traction avant et 30 749 $ pour la traction intégrale, ce modèle ajoute des commodités comme une tablette de recharge sans fil, la clé intelligente de Nissan et un volant chauffant.

– Kicks SR Premium : Affiché à 34 899 $, il est équipé de jantes en alliage de 19 pouces, d’un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces et de technologies de pointe telles que l’assistance ProPILOT et le moniteur intelligent de visualisation des alentours. Le SR Premium est également équipé d’un système audio Bose à 10 haut-parleurs et d’un toit ouvrant panoramique en option.

Nissan Rogue 2025 :

– Rogue S : À 33 998 $, le Rogue de base comprend le Safety Shield 360, un écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, et un régulateur de vitesse de série.

– Rogue SV : À partir de 37 898 $, le Rogue SV offre l’assistance ProPILOT, un écran tactile plus grand et plus de caractéristiques de sécurité, y compris l’assistance à la direction et le régulateur de vitesse intelligent.

– Rogue SL : À partir de 43 298 $, cette version offre un écran tactile de 12,3 pouces, des sièges en cuir et la recharge de téléphone sans fil.

– Rogue Platinum : À 45 598 $, ce modèle entièrement équipé ajoute le système ProPILOT Assist 2.1, un système avancé de conduite mains libres, et un écran de visualisation 3D intelligent avec des angles de caméra supplémentaires pour une meilleure visibilité dans les endroits étroits.

Intérieur et technologie

Les Kicks et Rogue mettent tous deux l’accent sur la connectivité et les technologies d’aide à la conduite, avec des différences notables dans leur offre technologique.

Le Kicks est équipé de série d’un écran tactile de 12,3 pouces sur toutes les versions, ainsi que d’Apple CarPlay et d’Android Auto sans fil. Les versions supérieures, comme la SR Premium, incluent un système audio Bose et un moniteur intelligent de visualisation des alentours pour faciliter le stationnement et les manœuvres à basse vitesse. L’intérieur est étonnamment spacieux pour un crossover sous-compact.

Le Rogue, qui s’adresse aux familles et aux conducteurs à la recherche de plus d’espace, est encore plus performant avec le système ProPILOT Assist 2.1 sur la version Platinum, qui offre des capacités de conduite sans les mains sur les autoroutes. Les Rogue SL et Platinum disposent également d’un plus grand écran tactile de 12,3 pouces, du chargement sans fil des téléphones, et de Google intégré pour une intégration transparente des applications Google telles que Maps et Assistant.

Si l’on compare les dimensions extérieures du Nissan Rogue et du Nissan Kicks, le Rogue est plus grand à presque tous les égards. L’empattement du Rogue est plus long (2 706 mm) que celui du Kicks (2 656 mm pour la traction avant et 2 665 mm pour la traction intégrale). La longueur totale du Rogue est également nettement plus importante (4 648 mm), alors que celle du Kicks est de 4 365 mm. En termes de largeur, le Rogue mesure 1 840 mm, tandis que le Kicks est plus étroit (1 800 mm). Le Rogue est également plus haut, avec une hauteur de 1 689 mm, contre 1 630 mm (FWD) et 1 625 mm (AWD) pour le Kicks. La garde au sol favorise légèrement le Kicks, avec 214,2 mm, contre 209,5 mm pour le Rogue.

À l’intérieur, le Rogue offre à nouveau plus d’espace. À l’avant, le Rogue offre plus d’espace pour la tête sans le toit ouvrant (1 044 mm contre 1 008 mm dans le Kicks), bien que le Kicks offre un peu plus d’espace pour les jambes à l’avant (1 083,4 mm contre 1 054 mm). Les passagers arrière bénéficient de plus d’espace pour les jambes dans le Rogue (978 mm contre 876,4 mm dans le Kicks). Le Rogue surpasse également le Kicks en termes d’espace aux épaules, avec 1450 mm à l’avant et 1420 mm à la deuxième rangée, contre 1389,3 mm et 1390,5 mm respectivement pour le Kicks.

Si l’on compare le volume de chargement du Nissan Rogue et du Nissan Kicks, le Rogue offre une capacité de stockage nettement supérieure. Avec les sièges de la deuxième rangée rabattus, le Rogue offre un espace de chargement spacieux de 2 098 litres, tandis que le Kicks en offre moins avec 1 699,6 litres pour le modèle à traction avant et 1 418,7 litres pour la version à traction intégrale. Même avec les sièges relevés, le Rogue devance encore le Kicks, offrant 895 litres d’espace contre 849,5 litres pour la version FWD et 676,8 litres pour la version AWD. Le Rogue est donc mieux adapté au transport de charges plus importantes ou d’objets plus volumineux.

Les Nissan Kicks et Rogue 2025 répondent à des besoins différents dans les segments des multisegments et des VUS, mais leur approche n’a jamais été aussi similaire.