2025 : L’année du VUS pour Nissan

– La refonte de la gamme de VUS 2025 de Nissan comprend le Kicks, l’Armada et le futur Murano afin de stimuler les ventes.

– Le tout nouveau Kicks continue sur sa lancée, soutenant la croissance de Nissan en tant que deuxième VUS le plus vendu.

– L’électrification aura un impact significatif sur l’avenir de Nissan, avec 40 % de sa gamme électrifiée d’ici 2026.

Nous revenons tout juste de l’événement de lancement du tout nouveau Nissan Kicks 2025 et cela nous a amenés à réfléchir sur le constructeur automobile et sur sa situation en 2024. En bref, les ventes sont en hausse cette année, mais la situation reste précaire. La bonne nouvelle est que les ventes de VUS sont fortes, mais ces résultats dépendent presque entièrement de deux modèles seulement : Le Rogue et le Kicks.

Aujourd’hui

Le Rogue est le leader incontesté des ventes de Nissan. La preuve en est que le constructeur maintient le VUS compact extrêmement frais. La dernière mise à jour a eu lieu en août, avec l’ajout de nouvelles aides à la conduite, et ce, après un lifting intégrant davantage de technologies pour l’année-modèle 2024.

Le nouveau Kicks va très bien se comporter, nous n’en doutons pas. Les ventes de l’année-modèle 2024 sont en hausse, et cette dynamique devrait se poursuivre dans un avenir proche. Le nouveau Kicks arrive avant la fin du mois de septembre et, sous peu, Nissan lancera le Kicks Play, une version héritée du petit multisegment de première génération. Les consommateurs vont dévorer ces VUS, ce qui permettra au constructeur de conserver sa deuxième place en termes de ventes.

Bientôt

L’avenir proche nous réserve la prochaine génération d’un autre modèle important, ainsi que celle du VUS phare de Nissan.

Le tout nouveau Armada 2025 devrait raviver la flamme que le grand VUS à trois rangées de sièges a entretenue lors de son lancement il y a une vingtaine d’années. Si les ventes de l’Armada sont limitées au Canada, aux États-Unis, il s’agit d’une importante source de revenus et d’un symbole de statut social. Les changements apportés au VUS l’ont fait entrer de plain-pied dans le 21e siècle et comprennent un moteur V6 biturbo de 3,5 litres et de grands écrans permettant d’accéder à davantage de technologies embarquées.

Le prochain modèle à venir, qui présente un énorme potentiel en termes de volume, est le prochain Murano. Actuellement, les ventes sont en baisse, et c’était prévisible. Vieille de plus de dix ans, la troisième génération du Murano est en retard sur le plan technologique, que ce soit dans l’habitacle ou sous le capot. De plus, son style n’est pas en phase avec les véhicules Nissan modernes.

Cette situation changera radicalement en octobre, lorsque Nissan présentera la toute nouvelle quatrième génération de VUS intermédiaires à deux rangées de sièges. Les enjeux sont élevés dans ce segment et, sur la base de ce qu’ils ont fait avec le Kicks et l’Armada, les attentes sont élevées pour le nouveau Murano.

Plus tard

Des rumeurs circulent selon lesquelles Nissan aurait d’autres projets pour un avenir un peu plus lointain. L’un d’entre eux concerne le retour du Xterra. Vendu neuf jusqu’en 2015, ce tout-terrain robuste a peut-être moins d’adeptes que le Grand Cherokee ou le 4Runner, mais il recèle encore un énorme potentiel. La tendance actuelle veut que les véhicules tout-terrain soient parmi les plus recherchés, et c’est là que le Xterra pourrait redonner à Nissan ses lettres de noblesse. Une autre possibilité est que ce même véhicule soit appelé Patrol. Comme nous le savons, une toute nouvelle version a été introduite récemment.

Enfin, nous ne pouvons pas parler de l’avenir de Nissan sans mentionner l’électrification. Globalement, à partir de 2026, 40 % des produits Nissan seront électrifiés, répartis à 50/50 entre les VE et les hybrides. À partir de 2030, cette part passera à 60 %, les deux tiers étant entièrement électriques. Nous nous attendons à ce que des groupes motopropulseurs hybrides ePower soient intégrés dans les produits existants tels que le Kicks et le Murano, entre autres, dans les années à venir.