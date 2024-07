Le Nissan Rogue 2025 présente l’édition Rock Creek et de nouvelles caractéristiques technologiques

– Le Nissan Rogue 2025 est doté de la robuste édition Rock Creek, qui offre des capacités tout-terrain accrues.

– ProPILOT Assist 2.1 offre une aide à la conduite mains libres sur les autoroutes à voie unique.

– Sécurité et visibilité accrues grâce à l’écran de visualisation intelligente des alentours et au Nissan Safety Shield 360.

Le très populaire VUS de Nissan, le Rogue, arrive en 2025 avec de nombreuses mises à jour. L’introduction de la robuste édition Rock Creek, présentée pour la première fois avec le Pathfinder, et la technologie avancée ProPILOT Assist 2.1 marquent les dernières améliorations, après un rafraîchissement et l’ajout de fonctionnalités intégrées à Google en 2024.

Édition Rock Creek : conçu pour l’aventure

L’édition 2025 du Nissan Rogue Rock Creek offre une esthétique unique et des capacités améliorées pour les voyages tout-terrain. Ses principales caractéristiques sont une calandre noire brillante distinctive avec des touches d’argent, un bouclier avant redessiné avec des touches de rouge lave, des rétroviseurs latéraux noir brillant et une galerie de toit tubulaire avec barres transversales intégrées, également rehaussées de rouge lave.

L’édition Rock Creek est équipée de pneus tout-terrain Falken Wild Peak 235/65R17 montés sur des jantes noir satiné de 17 pouces, ce qui ajoute à son aspect robuste et à sa fonctionnalité. L’intérieur est équipé de sièges en similicuir hydrofuge avec des insertions uniques, des surpiqûres rouge lave et des garnitures de tableau de bord noir piano. Les sièges avant chauffants et une prise de courant de 12 volts dans l’espace de chargement constituent des éléments de confort supplémentaires.

Pour les amateurs de tout-terrain, le moniteur de vision panoramique intelligent HD avec vue hors route est une caractéristique remarquable, permettant aux conducteurs de repérer les obstacles tout en conduisant à des vitesses allant jusqu’à 20 km/h. Le système de traction intégrale intelligente, complété par le contrôle de descente en côte, est de série.

Un pack premium disponible en option améliore encore l’édition Rock Creek avec des caractéristiques de luxe tel qu’un socle de recharge sans fil, un volant chauffant, un siège passager à quatre réglages électriques, un hayon électrique activé par le mouvement, et bien d’autres encore. Les options de couleur pour l’édition Rock Creek comprennent le blanc Everest, le super noir, le gris Boulder et la tempête Baja.

Assistance avancée à la conduite : ProPILOT Assist 2.1

Le Rogue 2025 introduit le système ProPILOT Assist 2.1. Disponible sur les versions SL et Platinum aux États-Unis, ce système permet au conducteur de lâcher le volant pendant la conduite sur autoroute à voie unique, tandis que le système gère l’accélération, la direction et le freinage.

Le Rogue propose également deux autres niveaux d’aide à la conduite. Le système ProPILOT Assist est de série sur les versions SV et Rock Creek aux États-Unis, et associe le régulateur de vitesse intelligent à l’assistance à la direction. Sur les versions SL et Platinum, le système ProPILOT Assist 1.1 utilise les données de navigation pour ajuster la vitesse dans les virages et les échangeurs d’autoroute.

Le Rogue 2025 continue d’être propulsé par un moteur 1,5 litre turbo à compression variable (VC-Turbo), développant 201 chevaux et 225 lb-pi de couple. Ce moteur optimise la puissance et l’efficacité grâce à l’ajustement continu de son taux de compression. Le moteur est associé à une boîte de vitesses Xtronic CVT et dispose de la technologie Idle Stop/Start pour améliorer l’efficacité énergétique.

Le nouveau Rogue devrait arriver chez les concessionnaires américains dans le courant de l’été, et les prix seront annoncés à l’approche de sa sortie.