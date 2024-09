Le Nissan Kicks Play 2025 viendra seconder le nouveau Kicks… 2025

Le vieux modèle sera vraisemblablement offert avec moins de couleurs et un seul niveau d’équipement.

En conservant l’ancien Kicks, Nissan s’assure de conserver une clientèle moins fortunée.

Le constructeur Nissan a procédé à une mise à niveau assez importante pour son multisegment Kicks 2025. Notre collaborateur Matt St-Pierre a d’ailleurs mis le nouveau millésime à l’essai ici. L’utilitaire de poche n’est plus considéré comme un rival direct au Hyundai Venue, mais bien un véhicule plus en ligne avec les véhicules plus grands de la catégorie (Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Jeep Compass, Mazda CX-30, Hyundai Kona, Kia Seltos, etc.).

Le nouveau prix d’entrée du Kicks 2025 débute à 27 199 $ en livrée S deux roues motrices), une inflation importante par rapport aux 22 348 $ requis pour repartir derrière le volant du Kicks S 2024. Or, une recherche effectuée sur le site de RnC (Ressources naturelles Canada) révèle que Nissan Canada n’a peut-être pas totalement abandonné l’ancienne version du modèle.

En effet, en plus des deux nouvelles versions du Kicks 2025 (avec le moteur 2,0-litres), on découvre qu’un Kicks Play 2025 sera offert au Canada et que ce dernier conservera la mécanique de 1,6-litre accouplée à la boîte à variation continue. Nous avons contacté l’aile canadienne afin d’en apprendre plus sur ce modèle clairement orienté vers les chasseurs d’aubaines et nous actualiserons cet article lorsque nous recevrons une réponse officielle de la part du constructeur.

Ce n’est pas la première fois qu’une marque automobile « recycle » un modèle plus ancien pour conserver une clientèle qui ne recherche pas nécessairement le modèle dernier cri. On a pu l’observer récemment chez Ram avec le Ram 1500 Classic, le pickup d’ancienne génération qui était commercialisé aux côtés du Ram 1500 plus moderne… et plus cher.

Volkswagen a aussi utilisé cette tactique à la fin des années 2000 avec la gamme City appliquée aux vieilles générations de la Golf et de la Jetta. Il s’agissait d’une manière plus simple de riposter à la mode des voitures sous-compactes vendues à des tarifs équivalents à ces voitures compactes, mais plus vieilles.

Même Nissan a déjà utilisé cette façon de faire dans les années 90 avec la Sentra Classic. Celle-ci était vendue moins cher que le nouveau modèle.

Dans la plupart des cas, ces modèles bon marché étaient proposés avec moins de couleurs et de motorisations, pour ne pas cannibaliser le nouveau modèle et il y a fort à parier que ce Nissan Kicks Play empruntera la même avenue. Pour le moment, le Kicks 2024 est encore en vente pour ceux et celles à la recherche d’un multisegment urbain abordable.

Il y aura assurément quelques coloris seulement pour la carrosserie et un seul niveau d’équipement afin de simplifier la production du modèle. En revanche, il ne serait pas surprenant d’observer des inventaires importants de ce modèle, car les véhicules abordables ne courent pas les rues depuis quelques mois.

La bataille entre l’actuel Hyundai Venue et l’ancien Nissan Kicks peut donc continuer et ce sont les consommateurs qui vont en profiter.

Didier Marsaud, directeur des relations publiques pour Nissan Canada, a d’ailleurs ajouté :

« Afin d’offrir aux clients un point d’entrée supplémentaire sur le marché des VUS compacts, le Nissan Kicks 2024 continuera d’être vendu sur le marché canadien aux côtés du tout nouveau Nissan Kicks 2025. Pour l’année modèle 2025, le Kicks 2024 actuel sera renommé Kicks Play. Plus de détails seront communiques à une date ultérieure. »