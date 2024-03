Nissan pourrait ressusciter le nom Xterra pour un futur vrai tout-terrain

Les véhicules tout-terrain ont le vent en poupe en ce moment. Qu’ils fonctionnent à l’essence ou à l’électricité, de nombreux constructeurs automobiles, jeunes ou anciens, se lancent dans l’aventure d’un véhicule capable de sortir des sentiers battus. Nissan n’est pas étranger à la construction de ce type de véhicules.

Ailleurs dans le monde, le Nissan Patrol est l’un des véhicules tout-terrain les plus appréciés, aux côtés des Toyota Land Cruiser et 4Runner, Land Rover Defender, Ford Bronco et Jeep Wrangler. En Amérique du Nord, si le Patrol n’a jamais été proposé, Nissan a vendu le Xterra de 1999 à 2015. Il a été retiré des rayons alors que les ventes diminuaient pour un certain nombre de raisons, mais s’ils avaient tenu bon pendant deux ou trois ans, ils se seraient retrouvés en tête de la vague actuelle de VUS robustes.

Mais tout n’est pas perdu. Selon carbuzz, Nissan pourrait bien envisager le retour du Xterra, non pas comme concurrent direct des véhicules mentionnés ci-dessus, mais comme alternative à la marque Scout de Volkswagen, aux VUS Rivian et à d’autres VE de ce type. En outre, ce Xterra devrait être un véritable tout-terrain et non, par exemple, un Ariya avec des pneus et un habillage plus larges.

Le concept Hyper Adventure Off-Road de l’année dernière pourrait servir d’aguiche pour la prochaine Xterra. Quel que soit le prochain tout-terrain de Nissan, il est presque certain qu’il plaira aux conducteurs de VE et aux amateurs de tout-terrain.