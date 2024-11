Volkswagen Tiguan Highline R-Line 2024: Viellissant, mais toujours compétent

Forces

Belle apparence

Troisième rangée disponible

Conduite plutôt dynamique

Faiblesses

Sièges et suspension fermes

Trop de commandes tactiles

Délai à l’accélération

Le Volkswagen Tiguan en est à sa dernière année sous sa forme actuelle, le constructeur ayant annoncé l’arrivé d’un nouveau modèle basé sur le Tayron Chinois en 2025.

Malgré qu’il commence à montrer son âge par endroits, le Tiguan 2024 est toujours une bonne option pour ceux qui seront à la recherche d’un VUS compact dans les prochains mois.

Un look soigné et beaucoup d’espace

Le Volkswagen Tiguan 2024 bénéficie de lignes classiques et élégantes, particulièrement dans les versions haut de gamme comme notre modèle Highline à l’essai (vendue à partir de 48 210$). Cette apparence sobre relevée de quelques accents chromés et d’une mince barre lumineuse à l’avant plaira à ceux qui veulent un véhicule de bon goût ne bousculant pas les conventions.

Le même constat peut être appliqué à l’intérieur, qui marie élégamment les garnitures en métal brossé et en faux bois pour offrir une apparence plutôt huppée. L’habitacle est aussi bien pourvu en termes d’espace, puisque quatre occupants peuvent y prendre place sans s’y sentir à l’étroit, et un cinquième passager pourra s’installer au centre de la banquette sur de courts trajets.

Chose rare dans le segment des VUS compact, le Volkswagen Tiguan peut être muni d’une troisième rangée de sièges, une option à 800$ qui porte la capacité à sept passagers.

Bien sûr, cette banquette n’est pas la plus invitante de l’industrie, mais elle peut accommoder des enfants sans trop de difficultés. De plus, son utilisation n’empêche pas d’amener des bagages puisqu’un espace relativement généreux demeure accessible dans le coffre.

Évidemment, c’est encore mieux quand la troisième rangé est repliée puisque le Tiguan peut contenir 1,065 litres de cargo derrière la seconde rangée et 2,078 litres derrière la première, de quoi répondre aux besoins de la plupart des conducteurs.

Des commandes complexes

Là ou le Volkswagen Tiguan 2024 perd des plumes, c’est au chapitre de l’expérience utilisateur. En effet, le Tiguan fait appel à des boutons tactiles pour contrôler la majeure partie de ses fonctions, comme plusieurs autres modèles Volkswagen, d’ailleurs.

Si cela n’est pas si mal à l’arrêt, il devient rapidement difficile d’actionner la bonne commande sur une route le moindrement défoncée et on se retrouve souvent à activer le chauffage du volant lorsqu’on veut changer de station radio, par exemple.

Comme dans les autres véhicules de la marque qui en sont munis, le Digital Cockpit est contrôlé à la fois par les boutons du volant et par l’écran tactile central, une caractéristique qui complique les réglages.

Il faut par contre souligner que ce tableau de bord numérique est l’un des plus complets et des plus configurables sur le marché, permettant de personnaliser le véhicule au goût de chacun.

Un autre aspect positif de la technologie du Tiguan est l’efficacité surprenante de son système de stationnement automatisé, qui s’exécute rapidement et avec compétence.

La version Highline, au sommet de la gamme, est équipée de tout ce que l’on pourrait attendre d’un véhicule de ce prix, comme des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un système de climatisation à trois zones, un grand toit ouvrant panoramique et l’intégration, filaire, d’Apple CarPlay et Android Auto.

Sur la route

Toutes les versions du Volkswagen Tiguan 2024 sont alimentées par un moteur quatre cylindre turbocompressé de 2.0 L qui développe 184 chevaux et 221 livres-pied de couple, jumelé à une boite de vitesse automatique à 8 rapports et à la traction intégrale 4Motion.

Bien que ces chiffres ne soient pas parmi les plus élevés de la catégorie, le couple est obtenu à bas régime et le Tiguan se déplace avec entrain. Seulement à vitesse d’autoroute pourrions nous souhaiter un peu plus de puissance pour égaler les moteurs optionnels de la compétition.

Un détail agaçant : L’accélérateur souffre d’un délai lors des départs arrêtés, ce qui occasionne parfois des à-coups déplaisants.

Même s’il n’est pas aussi dynamique que les amateurs de la marque le souhaiteraient, le Volkswagen Tiguan 2024 demeure agréable à conduire et il prend les courbes avec aplomb, notamment grâce à ses suspensions fermes.

Combinés à des sièges durement rembourrés, cela nuit par contre au confort du Tiguan sur les routes en mauvais état, du moins avec les jantes de 20 pouces de notre modèle d’essai.

Mentionnons toutefois que les sièges procurent un bon maintient et on peut rouler longtemps sur l’autoroute au volant du Tiguan sans fatiguer. Pour rendre ces longs trajets plus agréables, le Tiguan Highline inclus aussi la technologie Travel Assist qui combine le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de la voie, ainsi qu’un système audio Fender à 8 haut-parleurs.

Conclusion

Le Volkswagen Tiguan est un VUS compact polyvalent qui s’adresse à une large clientèle grâce à sa troisième banquette en option, son équipement complet et une conduite un peu plus excitante que ses compétiteurs. La génération actuelle qui a vu le jour en 2017 commence toutefois à montrer son âge, il sera donc intéressant de voir ce que le constructeur nous réserve avec le prochain Tiguan qui devrait être dévoilé prochainement.