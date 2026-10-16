Waymo choisit Toronto pour sa grande entrée canadienne

Toronto pourrait devenir la première ville canadienne à offrir le service de taxis entièrement autonome de la firme californienne Waymo. En effet, cette dernière vient d’annoncer qu’elle jette les bases d’un lancement prévu pour 2028. Ses premiers véhicules feront bientôt leur apparition dans les rues de la Ville Reine.

Waymo amorce la cartographie de Toronto dans le cadre du programme pilote ontarien sur les véhicules automatisés

Un lancement commercial est envisagé pour 2028

Des centaines d’emplois devraient être créés à terme

Des humains au volant, pour l’instant

Cette première phase n’a rien de futuriste. L’entreprise a obtenu le feu vert pour envoyer ses voitures arpenter la ville, avec des conducteurs, ce qui lui permettra de cartographier en haute définition le réseau routier torontois et de recueillir des données sur les conditions locales.

Des spécialistes formés resteront derrière le volant.

L’objectif est d’adapter le système de conduite autonome de la compagnie (Waymo Driver) à la circulation, aux infrastructures et, surtout, à la météo de la région. Pour une entreprise qui opère principalement à Los Angeles, à Atlanta, à Miami et à Las Vegas, l’hiver canadien représente un défi.

Le climat de Toronto n’est heureusement pas aussi rigoureux que celui de Montréal, mais n’empêche, la neige fera partie de l’équation.

Pour ses premiers pas sur le sol canadien, Waymo s’associe à l’entreprise torontoise Element Fleet Management, qui gérera le parc de véhicules. Des postes en entretien, en conduite (pour validation), en service à la clientèle et en exploitation sont prévus.

Des chiffres qui impressionnent

Le système des véhicules combine des caméras, des radars, des lidars et l’intelligence artificielle pour offrir une vision à 360 degrés. Waymo enregistre plus de 500 000 trajets payants par semaine dans plus de 15 villes. Son parc compte environ 4000 véhicules et plus de 400 millions de kilomètres parcourus.

Selon ses propres données, ses voitures auraient été impliquées dans 95 % moins d’accidents graves avec blessés que les voitures conduites par des humains. Le service de Waymo n’est pas parfait, mais dans l’ensemble, il est impressionnant. Les incidents sont très rares.

Du côté d’Uber, on mentionne que ce ne sera pas avant deux ans en ce qui a trait aux plans prévus pour le Canada.

Et Montréal, un jour ? Imaginez le chaos avec les cônes orange et les nids-de-poule.