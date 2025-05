Toyota bZ 2026: le bZ4X change de nom et gagne en autonomie

On efface. On recommence. Et on change de nom. Voilà ce que vient de faire Toyota avec son bZ4X qui s’appelle désormais bZ.

Au maximum, le Toyota bZ 2026 peut parcourir jusqu’à 460 kilomètres avec une seule charge.

Sa puissance est augmentée à 338 chevaux.

Le bZ 2026 profite de plusieurs retouches esthétiques.

Depuis leur introduction respective, les Subaru Solterra et Toyota bZ4X sont des jumeaux pratiquement identiques. Après avoir connu des premières années de commercialisation difficiles, on débarque finalement avec un produit qui semble, a priori, plus abouti. De son côté, Subaru a dévoilé le Solterra 2026 dans le cadre du Salon de l’auto de New York plus tôt au printemps. C’est maintenant au tour de Toyota de lever le voile sur cette version revampée du bZ4X devenu bZ tout court.

Voici tout ce que vous devez savoir à propos du Toyota bZ 2026.

Un changement de nom au programme

En toute fin d’année dernière, EcoloAuto avait appris que le Toyota bZ4X était sur le point de changer de nom. L’information avait été confiée à une poignée de journalistes automobiles québécois et nous avions obtenu l’information en primeur. Or, à ce moment, on ignorait le nouveau nom qu’allait porter ce multisegment électrique. Le suspense est maintenant terminé. Le Toyota bZ 2026 remplacera officiellement le Toyota bZ4X 2025. Le constructeur affirme avoir voulu simplifier la nomenclature pour la clientèle. Précisons que “bZ” signifie “beyond Zero” en référence aux émissions polluantes. Le chiffre 4 correspondait au format du véhicule. Quant à la lettre X, elle représentait le terme “crossover”.

Au passage, il importe de mentionner que le Toyota bZ 2026 profite de plusieurs retouches esthétiques. Sa portion avant a été partiellement redessinée. Ses arches de roues ont été légèrement retravaillées à l’avant. On ne peut passer sous silence qu’elles peuvent dorénavant être peintes de la même couleur que la carrosserie afin d’offrir un style plus homogène.

Une autonomie prolongée pour le Toyota bZ 2026

Sur le plan technique, il faut noter que le Toyota bZ 2026 offre le choix de deux batteries. La batterie d’une densité de 57,7 kWh de la version XLE permet de parcourir 378 kilomètres avec une charge. L’autonomie maximale est obtenue en choisissant une version XLE AWD. Sa batterie procure une autonomie de 460. Enfin, cette même batterie installée dans la version Limited AWD offre une autonomie de 430 kilomètres.

L’autonomie est augmentée pour 2026 et il en est de même pour la puissance. Les versions AWD développent une puissance de 338 chevaux. Quant au modèle à roue motrice avant, doté d’un seul moteur électrique, sa puissance est établie à 168 chevaux.

Le constructeur annonce que la capacité de remorquage est de 3500 livres.

Étant donné que le bZ 2026 est le fruit d’une collaboration entre Toyota et Subaru, ce multisegment électrique profite aussi de la fonction X-Mode sur les versions AWD.

Soulignons que le Toyota bZ 2026 est muni du port de recharge NACS (North American Charging Standard, Norme de recharge nord-américaine). La fonction de préconditionnement de la batterie est disponible. Cette caractéristique vise à améliorer la recharge lorsque le mercure descend.

Quelques changements à bord du Toyota bZ 2026

La plupart des améliorations apportées au Subaru Solterra 2026 se retrouvent également dans la recette du Toyota bZ 2026. À bord, les concepteurs ont intégré un écran tactile de 14 pouces jumelé au système d’infodivertissement. On retrouve aussi deux chargeurs sans fil pour téléphone à l’avant.

Pour le confort des occupants durant l’hiver, Toyota rend disponible une unité intégrée de chauffage radiant à l’avant. Le volant et les sièges chauffants sont offerts de série. Les sièges ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière sont proposés en option.

Toyota prévoit que le bZ 2026 arrive chez les concessionnaires du Québec durant la deuxième moitié de la présente année. L’échelle de prix sera divulguée d’ici là.