Volvo redéfinit les standards d’une berline avec sa nouvelle ES90 électrique

Comme prévu, la Volvo ES90 a un système électrique de 800 volts.

L’autonomie atteint 700 km selon le cycle WLTP.

Le constructeur Volvo a enfin levé le voile sur sa toute nouvelle berline pleinement électrique, l’ES90. Et le premier constat est clair : la nouvelle création de la division suédoise se veut un heureux mélange entre une berline, un VUS et même une voiture de type fastback munie d’un hayon. Qui plus est, un peu à la manière de la Polestar 2 du côté de l’autre marque d’origine suédoise, la nouvelle ES90 est assise sur d’imposantes jantes (allant de 20 à 22 pouces en diamètre) et sa garde au sol est celle d’un véhicule utilitaire.

À l’avant, la signature intégrée aux récents EX90 et EX30 est reconduite avec ces feux de jour aux DEL en forme de marteau de Thor et l’écusson de la marque en plein centre du bouclier dépourvu ou presque de grillage. La silhouette s’approche ironiquement de celle d’un VUS coupé, mais avec un empattement plus long. Sur les flancs, les poignées de portières sont très bien intégrées à la ligne pour un aérodynamisme optimal.

Derrière, comme l’avait déjà montré des clichés divulgués avant la présentation officielle, les feux de position aux DEL adoptent une signature en « C », tandis que dans la lunette arrière, d’autres diodes électroluminescentes rouges s’ajoutent à la signature lumineuse de la berline. Avec cette forme de fastback derrière, l’ES90 a davantage l’air d’un multisegment avec cette forme trapue. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle berline électrique ne ressemble vraiment à rien sur la route… à part les autres modèles de la marque bien sûr.

À l’intérieur, l’ES90 privilégie le confort et une ambiance typiquement Volvo. L’empattement très long de la berline – merci à l’architecture électrique – procure beaucoup d’espace aux passagers des deux rangées. Sans surprise, plusieurs options de thèmes d’éclairage d’ambiance sont proposées, à l’instar des options de sellerie pour la berline. Le toit panoramique peut aussi être commandé avec un verre électrochromique pour se protéger contre les rayons US ou non selon l’humeur du moment. Finalement, un système de climatisation à quatre zones avec un purificateur d’air vient garantir un habitacle propre et sans allergènes.

La planche de bord épurée accueille tout de même cet écran central placé à la verticale, la surface qui atteint 14,5 pouces. Il y a aussi un autre écran de neuf pouces derrière le volant pour d’autres informations utiles à celui ou celle qui tient le volant, et même un affichage tête haute. Le système d’infodivertissement est quant à lui alimenté par la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm et conserve sa technologie Google intégrée. Pour faciliter les manœuvres de stationnement, une caméra 360 degrés en trois dimensions est également offerte.

La nouvelle berline ES90 est basée sur la plateforme SPA2 du constructeur, soit la même que pour l’EX90 et le multisegment 3 de Polestar. L’ES90 est toutefois la première à profiter d’un système électrique de 800 volts, ce qui autorise des temps de recharge très rapides, la voiture qui peut retrouver 300 km d’autonomie en 10 minutes seulement, lorsque branchée à une borne appropriée. L’autonomie annoncée par Volvo (selon le cycle WLTP) est de 700 km. Cette distance sera inférieure lorsque la berline sera évaluée par les organismes gouvernementaux nord-américains.

La Volvo ES90 peut être équipée d’un seul moteur installé sur l’essieu arrière, avec une puissance estimée à 329 chevaux et un couple de 354 lb-pi. Une option intermédiaire à deux moteurs fait grimper la puissance à 442 chevaux et le couple à 494 lb-pi, mais ce n’est pas tout, car Volvo a aussi préparer une livrée haute performance avec deux moteurs et 670 chevaux et 635 lb-pi de couple pour un 0-96 km/h réalisé en 3,9 secondes. Pas mal pour une berline dont la mission première est de transporter ses occupants dans le plus grand confort.

Pour l’instant, Volvo va concentrer ses efforts sur le marché européen, la venue de l’ES90 en Amérique du Nord qui devrait se faire quelque part en 2026. Rappelons que Volvo doit aussi réviser sa berline S90 à motorisation thermique afin de répondre aux besoins d’une majorité de clients.