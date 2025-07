Volvo inscrira une charge de 1,2 milliard $ liée aux tarifs américains et aux retards du EX90

Volvo pointe du doigt les tarifs sur les véhicules électriques chinois et le lancement retardé du EX90 pour expliquer cette charge non monétaire de 1,2 milliard $.

Volvo Cars a annoncé qu’elle inscrira une charge exceptionnelle et non monétaire de 11,4 milliards de couronnes suédoises (1,2 milliard $) au deuxième trimestre, en raison de pressions sur ses profits liées aux tarifs américains et aux difficultés rencontrées dans sa gamme de véhicules électriques.

Le constructeur suédois a indiqué que le multisegment EX90, assemblé à Ridgeville, en Caroline du Sud, affichera une rentabilité réduite sur tout son cycle de vie à cause de retards au lancement et de coûts de développement plus élevés. La production du EX90 a démarré en juin 2024, après plus d’un an de retard attribuable à des problèmes logiciels.

Volvo a aussi précisé que le EX90 est arrivé sur le marché sans plusieurs fonctionnalités prévues. Les premiers modèles sont dépourvus du système lidar, de deux programmes avancés d’aide à la conduite et de la recharge bidirectionnelle.

Les tarifs américains imposés aux véhicules fabriqués en Chine ont ajouté une pression supplémentaire. Volvo a souligné qu’elle n’a pas pu vendre la grande berline ES90, produite en Chine, de façon rentable aux États-Unis. Des tarifs similaires en Europe ont aussi comprimé les marges sur la ES90.

Les États-Unis demeurent un marché crucial pour Volvo, qui a vu ses ventes reculer en Europe et en Chine cette année. Les ventes américaines ont progressé de 6 % pour atteindre 64 680 véhicules au premier semestre de 2025, tandis que les livraisons mondiales ont chuté de 9 %.

Majoritairement détenue par la société chinoise Geely Holding, Volvo poursuit d’importantes mesures de réduction des coûts après avoir annoncé une baisse de 60 % de son revenu d’exploitation au premier trimestre. L’entreprise prévoit réduire ses dépenses de près de 1,9 milliard $ et a supprimé environ 15 % de son personnel commercial aux États-Unis, dans le cadre de compressions touchant quelque 3 000 emplois à l’échelle mondiale.

Le constructeur a indiqué qu’il suspendait la publication de ses prévisions financières pour l’année en cours et pour 2026.