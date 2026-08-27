Que signifie le nom Morizo sur les véhicules Toyota et Lexus ?

Morizo est le pseudonyme de course d’Akio Toyoda.

Ce nom est également utilisé sur des modèles haute performance et des éditions spéciales de Lexus et Toyota.

Il semblerait que l’appellation Morizo puisse devenir une division de performance distincte.

Bien que Toyota et Lexus possèdent chacune leur propre division sportive (respectivement GR et F), le constructeur japonais pourrait être en train d’en ajouter une troisième qui regrouperait les modèles les plus radicaux des deux marques.

En effet, l’appellation Morizo pourrait être transformée en une sous-marque indépendante regroupant les modèles les plus performants de Toyota et Lexus, se positionnant ainsi au-dessus de l’offre actuelle de GR et F.

Le nom Morizo vient du président du conseil d’administration et ancien PDG de Toyota, Akio Toyoda, qui a participé à des courses majeures sous le pseudonyme de « Morizo Kinoshita » afin de ne pas être reconnu. Cela lui permettait d’évaluer et de perfectionner les véhicules de performance de l’entreprise sans attirer l’attention des médias.

Aux 24 Heures du Nürburgring 2009, Toyoda a terminé troisième de sa catégorie au volant d’une Lexus IS F et quatrième de sa catégorie en pilotant une Lexus LFA. Lors de l’édition 2014 de cette même course, il a terminé premier de sa catégorie avec une LFA, et aux 24 Heures du Nürburgring 2019, il a décroché la troisième place de sa catégorie au volant d’une Toyota GR Supra GT4.

Au fil des ans, Toyoda a également participé à de nombreuses autres courses à bord de prototypes et de modèles de série Toyota et Lexus. C’est aussi lui qui a donné le feu vert aux sportives à hayon GR Yaris et GR Corolla, marquant ainsi le retour de Toyota sur le segment de la performance abordable après des années d’absence.

Maintenant que ce pseudonyme n’a plus rien d’anonyme, le constructeur l’appose sur des éditions spéciales de ses modèles les plus affûtés, comme la GR Corolla.

Offerte à l’échelle mondiale, y compris en Amérique du Nord, la GR Corolla Morizo se distingue de la version standard par des rapports de boîte plus courts, un rapport de pont réduit, des jantes forgées, un châssis plus rigide, des composants de freinage et de suspension spécifiques, un toit en fibre de carbone, un couple accru, des pneus plus adhérents et la suppression de la banquette arrière.

Non vendue en Amérique du Nord, la GR Yaris Morizo applique une recette similaire dans un gabarit plus compact.

Pour l’instant, le seul modèle Lexus à bénéficier du traitement Morizo est le multisegment sous-compact LBX, lui aussi indisponible en Amérique du Nord. La situation pourrait toutefois changer rapidement : des informations en provenance du Japon indiquent que l’entreprise travaillerait sur un Lexus RX Morizo RR, dont un prototype a récemment été aperçu en phase d’essais sur le Nürburgring. Ce VUS de luxe haute performance devrait développer environ 600 chevaux afin de rivaliser avec les déclinaisons les plus puissantes d’Audi et de BMW.

L’arrivée de nouveaux modèles Morizo dans les gammes Toyota et Lexus s’inscrit dans la continuité d’une tendance adoptée par de nombreux constructeurs, qui ne cessent d’élargir leur offre avec de nouveaux paliers de performance.

Par exemple, BMW propose aujourd’hui les gammes M Sport, M Performance et les « vrais » modèles M : la première mise sur un design plus dynamique, les modèles M Performance offrent des capacités accrues, tandis que la véritable division M concentre toute l’expertise de la marque. De la même manière, Audi propose les finitions S-Line, ainsi que les modèles S et RS, et Mercedes-Benz dispose de la finition AMG-Line en plus de toute sa gamme AMG (du 35 au 63).

Désormais, Hyundai souhaite également emboîter le pas en intégrant un nouveau palier entre ses modèles N-Line et N, afin d’adapter les groupes motopropulseurs N à des véhicules plus accessibles.

Si Toyota et Lexus maintiennent leur stratégie actuelle, nous devrions voir de plus en plus de modèles Morizo entrer en production au cours des prochaines années.